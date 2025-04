El Córdoba CF venció este domingo con un gran gol de falta directa firmado por Jacobo. Los blanquiverdes se llevaron los tres puntos en La Rosaleda, ante un Málaga CF que se acerca al descenso, y lograron cortar la mala racha de las jornadas previas. Lo que parece que no tiene freno es el incremento del precio de la vivienda nueva en Córdoba. Sube un 5% y no hay expectativa de que baje. Esa situación se suma a un panorama marcado por la tensión de los alquileres y unos datos de compraventa de vivienda que rozan cifras previas a la crisis económica. Por otra parte, a falta de unos días para el inicio de la Semana Santa, los hoteles están a un 70% en la ciudad. La probabilidad de lluvias parece haber frenado, de momento, las reservas. No tanto en los alojamientos rurales, que ya están casi llenos.

