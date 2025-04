El precio de la vivienda nueva sube un 5% en Córdoba y no hay perspectiva de bajada

El acceso a la vivienda es, a día de hoy, la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En Córdoba, claro está, la ciudadanía no es ajena a este desasosiego, sobre todo si se observa la tendencia alcista de los precios, tanto en la vivienda nueva como en la de segunda mano, y tanto en el mercado de la compra como en el del alquiler.

En el caso de la obra nueva, en la capital se ha producido un encarecimiento de la misma. Lo cuenta el gerente del portal Obra Nueva en Córdoba, Juan Manuel Gómez, que sitúa la inflación en este sentido en torno a un 5%, algo que, señala, «no es disparatado». Hay varias claves que explican esta subida. Una de ellas es el incremento del precio de los materiales a la hora de construir y otra es la falta de suelo que existe en la ciudad para hacer vivienda nueva, lo que se traduce en menos promociones en venta. Según este portal, en cuestión de dos años se ha pasado de tener más de 75 promociones en comercialización con más de 3.500 viviendas, a 58, con 2.700.

«Mientras la demanda sigue activa», apunta Gómez, «hay menos oferta». En este punto, el experto en el mercado inmobiliario asegura que «no se trata de especulación de las promotoras», que tienen más gastos a la hora de impulsar promociones, además de los ya citados costes de producción, los impuestos que traen aparejados.

La mayor oferta de pisos nuevos llegará con Huerta de Santa de Isabel Oeste

Costes de producción e impuestos

La solución pasa, explica Gómez, por una tendencia a construir viviendas más pequeñas, pero tampoco en exceso porque la normativa urbanística no lo permite. En cualquier caso, la tendencia no es a la baja, advierte. Ni siquiera con un aumento de la oferta, algo que ocurrirá de aquí a año y medio o dos años cuando empiecen a salir las promociones de Huerta de Santa Isabel Oeste, un barrio que está inmerso en obras de urbanización. Al margen de Huerta de Santa Isabel Este, donde se concentra gran parte de la oferta, quedan ya pocos terrenos libres en otros barrios nuevos.

Una vivienda en venta en Córdoba. / Manuel Murillo

Según los últimos datos publicados por Tinsa, plataforma independiente de valoración y gestión digital de datos inmobiliarios, en Córdoba capital el precio del metro cuadrado (incluyendo tanto la vivienda nueva como la usada) se ha incrementado en el primer trimestre un 1,3% de media, una subida a la que, además, no se le ve un tope cercano. Según los datos de la tasadora, el precio del metro cuadrado de una vivienda en la ciudad está ahora en 1.647 euros, lo que para un piso tipo de 80 metros cuadrados sería un valor total de unos 132.000 euros. Dentro de Andalucía, Córdoba no es, ni mucho menos, la capital de provincia con los precios de vivienda más altos, ya que por delante se sitúan Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada.

Datos a nivel andaluz y nacional

Pese al incremento, y teniendo en cuenta tanto vivienda nueva como usada, Córdoba es una de las capitales de provincia donde menos ha subido el valor de los pisos a nivel nacional. Es más, solo hay cinco territorios donde la subida ha sido más contenida: Melilla (1,3%, igual que en Córdoba); Salamanca (1,1%); León (0,5%); Ceuta (0,4%) y Ciudad Real (0,3%).

En cambio, si se analizan los datos a nivel provincial, Tinsa registra un abaratamiento de la vivienda. En este caso, la tasadora apunta que en la provincia de Córdoba la vivienda ha sufrido una bajada en el primer trimestre de un 1,3%. Aparte de en Córdoba, este valor solo ha bajado en Cáceres (1,6%), Melilla (1,3%) y Ceuta (0,4%). En la provincia, el valor del metro cuadrado se sitúa en 1.166 euros, poco más de 93.000 euros para un piso tipo de 80 metros.

Portales inmobiliarios

En cuanto a los portales inmobiliarios, también registran una subida del precio de la vivienda, aunque aquí hay que tener en cuenta que los datos salen de sus anuncios. En el caso de Idealista, el precio del metro cuadrado se sitúa en 1.556 euros (unos 124.500 euros para un piso tipo). Son datos de marzo de este año y, según el portal, suponen una subida del 5,3% con respecto a marzo de 2024. También en Idealista se apunta a una caída a nivel provincial, en este caso, de un 2,4%.

Fotocasa indica que la subida en la capital (en este caso, durante todo el primer trimestre de este año) ha sido de un 4,1% hasta alcanzar los 1.774 euros el metro cuadrado, lo que supone casi 142.000 por un piso, el valor más alto de los analizados.

