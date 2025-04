El PP pedirá a Sánchez en el Pleno de Córdoba la obra del Arqueológico, la autovía A81 y el reconocimiento del arte sacro

El grupo municipal popular llevará al pleno del jueves cuatro mociones con un solo interlocutor: el Gobierno de España, al que piden la mejora de infraestructuras como la obra de rehabilitación y ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba, «una inversión prometida desde hace bastante tiempo, pero que no se ha llegado a concretar y a día de hoy no sabemos ni proyecto ni plazo de ejecución ni financiación», dijo Miguel Ángel Torrico (PP); así como la conversión en autovía (A81) de la N432, «un proyecto que viene siendo demandado desde hace mucho tiempo y que también, en el último tiempo, da la callada por respuesta el Gobierno de España».

En tercer lugar, el PP quiere trasladar el debate sobre condonación de la deuda al salón de plenos, para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez abordar una financiación global de todas las comunidades autónomas, «no por la urgencia de los siete votos de los independentistas catalanes que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en el poder», sino por el interés general y añadiendo la necesidad de modificar la financiación municipal y que se haga «de forma multilateral, solidaria, con suficiencia financiera, con un análisis serio de las inversiones, con un fondo transitorio y que haya una reestructuración de la deuda, pero global y conjunta, no de forma caprichosa».

Arte sacro

En última instancia, el PP pide al Gobierno que reconozca al sector del arte sacro y la artesanía en torno a la Semana Santa de Córdoba. Torrico ha recordado que hay numerosos profesionales artesanos de este sector y lo que piden es que esta actividad pueda continuarse, que no se pierda y «que no se entre comillas industrialice como otras tantas».

Hermandad de la Presentación al Pueblo, en el barrio de Cañero, en la Semana Santa de 2023. / A. J. GONZÁLEZ

Mejoras en Cañero

Por su parte, el PSOE pedirá en el pleno que se mejoren los servicios, el equipamiento público y la condiciones de viabilidad del barrio de Cañero. En este sentido, piden al gobierno municipal del PP que realice un plan de asfaltado del barrio, priorizando la calle Funcionario Lázaro Navajas por el mal estado en que se encuentra debido al paso del autobús, como también a mejorar el uso de la plaza de Cañero y colocar mobiliario urbano infantil junto a la iglesia. También se pide el arreglo integral del acerado de la avenida de Libia, entre las calles Pablo Ruiz Picasso y de la Oficina, en muy mal estado.