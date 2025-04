La Policía Local de Córdoba eleva el tono y rechaza la contrapropuesta del gobierno local para las horas extras de Semana Santa

Los sindicatos con representación en la Policía Local de Córdoba elevan el tono de sus críticas y rechazan la oferta que les ha remitido la Delegación de Recursos Humanos al considerarla "un insulto" que retrotrae las condiciones a hace "15 o 20 años". En un comunicado dirigido a sus afiliados en el que no escatiman descalificativos para el alcalde y el delegado de Seguridad, UGT, CSIF, Sipan y Siplico denuncian "la actitud hostil y declarativa de guerra" del primer edil al que acusan de “tener doble moral" al decir que tiene la mano tendida para una negociación, al mismo tiempo que "se niega a tener una reunión con sus representantes sindicales".

El alcalde, José María Bellido, se había mostrado esta mañana optimista frente a las discrepancias laborales que hay entre el Ayuntamiento de Córdoba y los sindicatos de Policía Local, que han llamado a los agentes a no trabajar las horas extraordinarias durante la próxima Semana Santa en señal de protesta por la falta de acuerdo con la Delegación de Recursos Humanos sobre el precio de las productividades. No obstante, el primer edil aseguraba también hoy que el operativo de seguridad y el plan de tráfico no se verán afectados en ningún caso.

«Con los dos turnos tenemos garantizado la celebración de la Semana Santa en condiciones de normalidad; si además a eso le pudiéramos contar con más personas, con más dispositivos para los días centrales, sobre todo, pues evidentemente podremos hacer alguna cosa más. Pero no está en riesgo en ningún caso la celebración de la Semana Santa», dijo. Durante estos días, los agentes de la Policía Local estrenarán además el turno de 5 +5 días (trabajarán 5 días y descansarán otros 5), de modo que la plantilla al completo, es decir, 360 agentes, estará operativa en dos turnos a partir del Viernes de Dolores.

Contrapropuesta rechazada

Este lunes había previsto una reunión en la que esperaba que se pudiese solucionar el conflicto. Finalmente, lo que se produjo fue el envío por parte de Recursos Humanos de una contrapropuesta a los sindicatos, que recibieron por la tarde. En el comunicado de los sindicatos recuerdan que hace unos días entregaron al equipo de gobierno su plan para la Semana Santa y la Feria, y lamentan que haya sido rechazado.

"El señor Bellido toma a la ciudadanía cordobesa por estúpida cuando dice que los eventos de Semana Santa y Feria están garantizados por el servicio ordinario, pero como buen mentiroso que es, no explica a sus votantes que tiene que sacar toneladas de horas extras para asegurar esos mismos turnos que vende como garantizados", dicen en el comunicado. Asimismo, tachan el plan de seguridad de la Semana Santa como un documento "pobre y desquiciado" y aventuran a que, ante el hecho de que la Policía Local o haga finalmente horas extras, el gobierno local los llame a trabajar por decreto.