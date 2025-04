«Ni hay recortes, ni desmantelamiento, ni privatizaciones en la sanidad»

-Lleva más de tres décadas en política, ¿qué ha aprendido durante todo este tiempo?

-He aprendido una barbaridad. Sobre todo escuchando a la gente, preocupándome por los distintos problemas y tomándome mi actividad muy en serio. También he cambiado mucho como persona.

-Yendo ya al ámbito sanitario, ¿hay fecha para la apertura de las urgencias del Hospital de Palma del Río?

-Estamos trabajando para que las podamos abrir cuanto antes. Ahora mismo, están funcionando todas las consultas externas. Lo que queda es la fase de hospitalización, urgencias y quirófanos. Insisto, se está trabajando para poder ponerlo en marcha cuanto antes, pero aún no hay fecha. El mayor problema que tenemos es la falta de personal, no tanto por un tema económico, sino de falta de profesionales sanitarios. Una vez se abran las urgencias, tiene que ser con la garantía de que van a tener la dotación de personal suficiente y de manera estable.

-La falta de profesionales es una queja en muchos centros, también en el hospital Reina Sofía, ¿qué está haciendo la Junta para paliar esa deficiencia?

-La falta de profesionales sanitarios es un problema no solo de Andalucía, sino de toda España. La raíz de esto se encuentra en el acceso de estudiantes a las carreras de Medicina, que tiene un número clausus muy limitado. Está claro que en este asunto no se han planificado bien las necesidades de facultativos que íbamos a tener. Esto no se va a solucionar de un día para otro. Ahora bien, hay otras cosas que se pueden hacer y que estamos haciendo. Hemos apostado por la estabilidad en el empleo intentando que los profesionales sanitarios del Servicio Andalucía de Salud (SAS) tengan la tranquilidad de tener una plaza en propiedad y en estos últimos años se han hecho numerosas ofertas públicas de empleo, concursos de traslado, concursos de estabilización, etcétera. También se ha apostado por mejorar las condiciones retributivas y ha habido un incremento salarial.

-Volviendo a la provincia, han surgido diferentes movimientos de protesta en puntos como Cabra, Pozoblanco o el Alto Guadiato. En unos se quejan por la falta de profesionales y en otros, por la ausencia de recursos. ¿Qué respuesta está dando la Junta?

-Sinceramente, pienso que las plataformas están promovidas con un carácter más político que por pacientes o usuarios. Muchas de las cosas que dicen estas plataformas no son ciertas. Hablan de recortes, de desmantelamiento, de privatización y ninguna de estas cosas es cierta, es más, es absolutamente todo lo contrario. Recortes no está habiendo. En la provincia de Córdoba, en la adquisición de bienes corrientes y prestación de servicios en el año 2024 se destinaron 370 millones de euros y en 2023 , 345, es decir, que ha habido un incremento importante. Por lo tanto, ¿qué hablamos de recortes? Las plataformas creo que tienen un componente muy político y que están esgrimiendo argumentos que no son ciertos, porque ni hay recortes, ni desmantelamiento, ni privatizaciones.

María Jesús Botella, delegada territorial de Salud y Consumo. / Víctor Castro

-¿Qué están haciendo para solucionar el conflicto laboral abierto entre los trabajadores del servicio de ambulancias del sur y la empresa adjudicataria?

-Es un contrato que finaliza este mes de agosto. La Junta está forzando todo lo que puede para que la empresa pague las nóminas pendientes y se está tramitando un expediente para sancionar a la empresa. Incluso, se podría llegar a la resolución del contrato. Por supuesto, respaldamos a los trabajadores ante esta injusta situación.

-Una de las infraestructuras que está en marcha es la ampliación del hospital de Montilla, ¿cómo evoluciona la obra? Lo último que sabemos es que había un retraso de tres meses.

-Los trabajos están prácticamente terminados. Lo que quedaría sería la reforma de los espacios interiores. Con esto, el hospital va a tener un cambio muy importante con respecto a la confortabilidad y habitabilidad, lo que va a repercutir tanto en pacientes y usuarios como en los propios profesionales. Pero las obras marchan según el último plazo.

-Otro problema que denuncian los usuarios es el de las listas de espera pese a haberse incrementado la inversión, ¿por qué siguen creciendo? ¿Qué está fallando?

-La actividad en el SAS está creciendo. Hay más derivaciones desde los médicos de familia a las consultas de especialidades. Esto genera también la petición de más pruebas diagnósticas y da lugar a más indicaciones de intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, crece la actividad. Cada vez se hace una asistencia sanitaria más importante desde un punto de vista cuantitativo y también desde un punto de vista cualitativo, porque, además, cada vez es de más calidad. Las listas de espera se generan precisamente por ese incremento de la actividad. Sin embargo, hay que distinguir entre lo que es la demora de los procedimientos quirúrgicos que tienen un plazo garantizado por decreto, de los que no lo tienen. En los primeros, el tiempo de espera se está conteniendo, no aumentando. Es más, Córdoba es la provincia donde existen menos pacientes con procedimientos quirúrgicos garantizados en lista de espera y también la provincia que tiene menos días de demora para esos procedimientos quirúrgicos.

-Volviendo a la capital, hay dos asuntos pendientes, uno el centro de salud de Villarrubia, que reclaman los vecinos, y otro, el de El Naranjo, que está en obras.

-La apuesta que se ha hecho por las inversiones en infraestructuras es muy importante porque la verdad es que cuando llegó al gobierno el Partido Popular nos encontramos con unas necesidades de mejora muy importantes. Entre ellas, nos encontramos con el consultorio del barrio del Naranjo. Ya se está construyendo el nuevo centro de salud del barrio, para el que se van a destinar más de 3.500.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de 16 meses (las obras comenzaron el pasado mes de enero). Tenemos pendiente el nuevo centro de salud de Villarrubia. En este caso, entiendo a los vecinos y comprendo que quieran que se haga cuanto antes un nuevo consultorio. Lo que puedo decir es que lo tenemos en el documento del Plan de Infraestructuras Sanitarias. El centro de salud lo tenemos priorizado, pero también le he dicho a los vecinos que ahora mismo no les podemos dar una fecha de redacción del proyecto y posterior inicio de la obra porque no tenemos esa posibilidad, pero prometo a los vecinos que van a contar con ese equipamiento. Entendemos la necesidad, la compartimos y les pido que entiendan que no se puede hacer todo a la vez.

-En cuanto al tercer punto de urgencias, ¿cuándo abrirá?

-Consideramos que es importante tener ese tercer punto de urgencias para completar el mapa de atención sanitaria urgente en nuestra ciudad. La obra está prácticamente terminada.

-Pero, ¿hay fecha?

-Está pendiente todavía la puesta en marcha, aunque aún no hay fecha para su apertura.

-¿Cómo van las obras del Materno- Infantil?

-Van a buen ritmo. Creo que se van a cumplir los plazos y va a suponer un antes y un después en lo que es la atención sanitaria.

-La ciudad se está expandiendo hacia zonas como Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos, ¿contempla la Junta alguna actuación en esa zona?

-Tenemos previsto en el Plan de Infraestructuras Sanitarias (2020-2030) la construcción de un centro de salud en Turruñuelos. Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para ver la parcela en la que se va a edificar.

-O sea, que el objetivo es tenerlo listo para 2030.

-Vamos a ver si podemos cuadrar las fechas

-¿Se ha descartado por completo la construcción de un hospital en Lucena?

-En Lucena se va a hacer un nuevo equipamiento sanitario. En la provincia de Córdoba cuando entró el gobierno del Partido Popular nos encontramos una lista muy grande de promesas incumplidas, muchas de ellas generadas en los años que fue consejera María Jesús Montero. Ahí se creó una bola muy importante. Se está estudiando un equipamiento en Lucena, pero un hospital como tal creo que será complicado.

-¿Se va a sancionar a la taberna donde se vendieron los montaditos de pringá?

-El procedimiento sigue en marcha y es un proceso largo. Por supuesto, si corresponde sancionar al establecimiento, se hará.

