Crespín estrena etapa en el PSOE de Córdoba con una caja de bombones y una moción contra los aranceles de Trump

Como quiera que la única referencia cinematográfica del 16º Congreso que el PSOE de Córdoba celebró este domingo en Puente Genil fue sobre la película en la que Tom Hanks recorrió 30.000 kilómetros entre Alabama y Monument Valley, es decir, sobre Forrest Gump, empezaremos por la caja de bombones. "Mi mamá siempre decía que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar", recordó al hilo de la cinta Rafi Crespín apenas unas horas antes de que ella misma abriera su propia caja y repartiera las chocolatinas entre los asistentes al cónclave. Para ti, la secretaría de Organización, un ferreroroché; para ti, la secretaría de Políticas Municipales, un bombón de licor; para ti la de Comunicación, uno de la caja roja... y así sucesivamente hasta vaciar el envase. La número 1 de los socialistas cordobeses revalidó ayer el cargo y ha reunido este lunes por primera vez a su ejecutiva provincial -una lista que había guardado herméticamente- en la sede de la avenida del Aeropuerto.

De su nueva dirección, Crespín ha destacado la decena de alcaldes que la integran y el relevo generacional que representan, y ha avanzado que la primera acción que llevarán a los ayuntamientos de toda la provincia es una moción contra los aranceles de Trump. "Queremos que los cordobeses tomen conciencia del daño que está causando la ultraderecha; mientras el PP no tome una posición frontal de separarse de ellos no estarán defendiendo los derechos del sector", ha sostenido Crespín.

Rafi Crespín ha presidido esta tarde la primera ejecutiva del PSOE de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Un 75% de apoyos

Los delegados que acudieron a Puente Genil (158 de los 175 previstos) aprobaron con un 74,36% (116 votos a favor y 40 votos en blanco) la nueva ejecutiva provincial que sitúa a tres alcaldes al frente del partido (Montilla, Baena y Posadas) y vuelve a designar a un casi desconocido, Antonio Gallego, al frente de una secretaría de Organización más técnica que política. Las corrientes críticas representadas por el portavoz del PSOE en la Diputación, José Antonio Romero, y por el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, (los dos socialistas que renunciaron finalmente a las primarias dejando el camino expedito a Crespín) se fueron del congreso con apenas unas hícaras de la tableta. Los votos en blanco y las ausencias a última hora de la tarde del domingo en el salón del plenario así lo atestiguaron. También el peso porcentual que tienen según las matemáticas (un 25%).

Más kilómetros que Forrest Gump

Este lunes, Crespín ha advertido a su nueva dirección que por delante tienen más kilómetros que Forrest Gump. No ha hecho falta recordarles que el PSOE perdió las últimas elecciones municipales en la provincia, algunos de los grandes feudos socialistas (Palma del Río o Puente Genil) y la guinda del pastel: la Diputación de Córdoba. Con la localidad pontanesa ha vuelto a insistir Crespín esta tarde: "Es una apuesta que hemos hecho: recuperar esa Alcaldía", ha asegurado en alusión a la moción de censura que brindan a IU para para arrebatarle al PP el bastón de mando.

Por todo ello, la secretaria provincial ha recomendado a su ejecutiva entrenamiento e hidratación antes de salir a esprintar para las próximas citas electorales: 2027 está cada vez más cerca y antes habrá elecciones autonómicas y, quizá, generales.

Rafi Crespín, secretaria provincial del PSOE de Córdoba, con la nueva ejecutiva provincial. / A.J. GONZÁLEZ

Montero, más suave y con 'jet lag'

Ya se lo anticipó también el domingo la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, mucho más suave en las formas de su discurso (no tanto en la gesticulación) que en mítines anteriores (sin ir más lejos el del fin de semana donde habló de Dani Alves). La secretaria regional puso ayer al PSOE de Córdoba en modo electoral apelando al «gen ganador» y dando el pistoletazo de salida a una «campaña permanente» que por lo corto durará un año y medio. El de Córdoba era el último de los congresos provinciales que los socialistas andaluces han celebrado desde la elección de Montero como nueva líder tras la salida de Juan Espadas y quizá por ello la número 1 sufrió un ligero jet lag probablemente al no saber ya ni en la provincia que estaba: "Menos mal que el Betis empató con el Barcelona", dijo ante un público de cordobeses ojipláticos que, como es lógico, no le rieron la gracia.

María Jesús Montero, Rafi Crespín, Luis Planas y Carmen Calvo, en el 16ª Congreso del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Asistencias y ausencias

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, acudieron al congreso donde, además de la nueva dirección provincial, se votaron cinco órganos ejecutivos más. Por contra, hubo algunas ausencias en este cónclave como la del exsecretario José Antonio Ruiz Almenara, y la del exsecretario provincial, Antonio Ruiz. El exalcalde de Rute formó parte de la corriente crítica contra Juan Espadas a la que también se sumó otro exsecretario, Juan Pablo Durán. Sin embargo, una vez derrocado Espadas, Ruiz y Durán han corrido distinta suerte. Mientras que este último ha integrado en la lista de Crespín a socialistas cercanos a su órbita y acudió ayer al congreso provincial; Ruiz parece haberse apartado hasta de quienes fueron corriente crítica: no apareció por el congreso de Armilla (Granada) y tampoco por el de Puente Genil, parece que diciendo que a él no le gusta el chocolate.

