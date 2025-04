El Centro de Emergencia Habitacional entra en funcionamiento tras una década de espera

El Centro de Emergencia Habitacional del Ayuntamiento de Córdoba entra en funcionamiento esta semana después de más de una década desde que se gestó el proyecto y más de un millón de euros de inversión. De ellos 800.000 euros preceden la Unión Europea por medio de los Fondos Feder y el resto es aportación municipal. Esta misma semana se firmará el contrato con una entidad sin ánimo de lucro, Provivienda, para el inicio efectivo de la actividad.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, han visitado unas instalaciones ya terminadas y dotadas de mobiliario, en uno de los módulos de lo que fue el antiguo hospital militar de Córdoba y que cuenta con 15 apartamentos y capacidad para 35 personas. En el Centro de Emergencia Habitacional van a trabajar siete personas.

José María Bellido y Eva Contador en el balcón de uno de los apartamentos. / R.V.

Un hito para la ciudad

La concejala ha explicado que el centro es todo un “hito para la ciudad”, porque va a dotar a la ciudad de un recurso fundamental para el apoyo a familias que ante situaciones de emergencia se quedan sin alojamiento y encontrarán en esta nueva infraestructura una solución transitoria a su contratiempo. Este centro se pone en marca con un programa o contrato llamado “puerta única”, por medio del cual, por un lado, se aborda el cuidado y mantenimiento del edificio y, por otro, la actividad propiamente dicha. En él se pretende dar respuesta dos posibles circunstancias.

La primera, la de la propia emergencia de personas o familias que se quedan sin vivienda por un suceso no esperado, como una inundación o un incendio o algo similar; y la segunda posibilidad es la de situaciones que pueden estar previstas, como un desahucio que puede estar previsto y mientras se produce se podrá atender a las familias afectadas para encauzar la solución a su problemática, por medio del área de Servicios Sociales y las entidades que trabajan estas situaciones.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, con algunos de los profesionales del centro. / A.J. GONZÁLEZ

El edificio, que estará abierto durante las 24 horas del día, según ha explicado Bellido, ha costado “mucho trabajo y mucho tiempo” sacarlo adelante. La entidad gestora, Provivienda, tiene más de 30 años de actividad en el sector y contará con un presupuesto de 600.000 euros para los dos primeros años. Esta dotación, según el alcalde, garantiza tener una solución de emergencia propiciando una "solución pública, más cómoda y que garantiza la intimidad en el caso de que haya menores afectados”.

Estas instalaciones, ha explicado el regidor cordobés, aunque han tardado, desde el equipo de gobierno se tenía el “firme propósito” de hacerlas realidad, pese a todos “los vaivenes administrativos” sufridos.

La urbanización de la manzana, en la Gerencia de Urbanismo

Una de las cuestiones que queda por resolver es la urbanización de las distintas calles interiores que configura el espacio en el que tienen su sede, además del centro habitacional, el sindicato UGT, la asociación Acojer, y los Hermanos de Cruz Blanca.

Sobre ello, el alcalde ha indicado que en este espacio "hubo una actuación hace ya muchos años", pero que este espacio no se urbanizó en su día y "es cierto que hay proyectos de urbanización que se están realizando en la Gerencia de Urbanismo y llegarán", aunque ha matizado que dicha urbanización no está vinculada a este centro, "sino a toda la manzana, digámoslo así, es algo más amplio". El regidor ha insistido en señalar que el proyecto se está tramitando en la Gerencia, "porque ha habido una petición muy firme de UGT, que nos ha transmitido que quería que se quedara resuelto de una vez por todas, y sé que el proyecto está en la gerencia, y será para largo, pero no para tanto".