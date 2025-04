CCOO convoca paros y una huelga en Semana Santa por el cierre de la tienda Zara Home de Córdoba

El sindicato de servicios de CCOO de Córdoba ha convocado paros y una huelga para Semana Santa en la tienda Zara Home del centro de Córdoba -calle Gondomar- en protesta por el cierre del establecimiento de Inditex. En concreto, los días 14 y 15 de abril (Lunes y Martes Santo) se ha convocado un paro de dos horas, de 12.00 a 14.00 horas el lunes y de 19.00 a 21.00 horas el martes; mientras que el miércoles 16 de abril (Miércoles Santo) se convoca una jornada de huelga.

En una nota, el sindicato asegura que "Inditex se niega a reubicar en otros establecimientos del grupo en la capital cordobesa a las diez trabajadoras afectadas por el cierre de la tienda, la segunda que el grupo clausura en Córdoba, sin motivos justificados". La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, señala que “no hay motivos para el cierre de la tienda, que ha obtenido unos buenos resultados, pero al parecer superar ventas y generar beneficios ya no garantiza el mantenimiento del empleo en Inditex, que justifica el cierre del Zara Home de Córdoba porque la tienda no responde al diseño que quieren para la marca”.

Reclamaciones del sindicato

CCOO entiende que, si el problema no es económico y simplemente Inditex busca otro tipo de espacio, “la empresa podría buscar una nueva ubicación en Córdoba que responda a esa nueva imagen que quieren para Zara Home” y recordó que “Inditex va a abrir 5.000 metros cuadrados de superficie en el edificio comercial de la calle Jesús y María, donde podría reubicar el Zara Home de la calle Gondomar y a sus trabajadoras” aunque “dudamos que ese sea el motivo real del cierre”.

Varias personas pasan junto a la puerta del Zara Home del casco histórico de Córdoba. / Víctor Castro

“Inditex se vende como una marca generadora de empleo y riqueza, pero no es cierto, en Córdoba ya ha cerrado dos tiendas en menos de un año y su compromiso con el empleo es cero y lo está demostrando negándose a reubicar a unas trabajadoras que han sido más que rentables para la compañía y a las que ahora pretenden desechar como trapos viejos”, criticó la responsable sindical.

CCOO espera que la empresa presente una propuesta seria en el Sercla convocado para el próximo viernes, “una propuesta justa que no implique optar entre traslados a otras provincias o el paro”, concluyó Merino.