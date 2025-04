Tiendas cerradas en el primer domingo de libertad horaria en el comercio de Córdoba

Tiendas cerradas en el primer domingo de abril con libertad horaria para los comercios tras la entrada en vigor de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) el pasado día 1. Ni el comercio de cercanía ni las grandes tiendas de grupos como Inditex, por ejemplo, han decidido abrir este domingo, salvo El Corte Inglés, Hipercor, Carrefour, Álvaro Moreno o Primor, que sí han abierto sus puertas.

Los comercios y las grandes superficies que quieran pueden abrir los domingos y los festivos de todo el mes de abril y en toda Córdoba, pero se ve que la idea de la apertura no es generalizada y que el comercio, de hecho, está a la espera de que esa ZGAT sea modificada y acotada solo al centro de la ciudad. En todo caso, las tiendas de zonas como Cruz Conde, donde conviven comercios de cercanía, marcas y algunas conocidas cadenas no han abierto este domingo. Ni siquiera las tiendas de bodas y comuniones o de trajes de flamenca, que están en plena temporada y tienen mucho trabajo por estos días se están aprovechando del domingo de apertura. Otra calle activa e importante para el comercio local es la Barqueros, donde no había una tienda abierta, o la calle Gondomar y Concepción, con todas las tiendas cerradas, salvo alguna de carcasas. Ya si nos vamos a los barrios la situación es incluso más notable: los comercios no abren en domingo.

Acotar la ZGAT al centro

Desde Comercio Córdoba, su presidente Rafael Bados explica que están a la espera de que la Consejería de Empleo responda a la solicitud que se hizo, a través del Ayuntamiento y con el consenso de empresarios, sindicatos, partidos, e incluso algunos municipios de la provincia, para acotar la ZGAT a la zona centro de la ciudad, propuesta que esperan tenga una respuesta positiva pronto porque temen que cualquier otra decisión haga que la Zona de Gran Afluencia Turística se convierta "en una puerta trasera para la liberalización del comercio", que beneficie sobre todo a las grandes superficies, las primeras interesadas en que esto ocurra.

El Corte Inglés, abierto. / Víctor Castro

La asociación está trabajando ahora con el Ayuntamiento para intentar incluir al sector del comercio en la oferta turística y, si eso consigue, atraer a los millones de turistas que visitas el casco histórico a la zona comercial del centro. Si esa estrategia rindiera frutos, afirma Bados, "posiblemente haya compañeros que decidan abrir en domingo". Mientras tanto, prefieren mantener sus persianas cerradas.

Hay que recordar que los establecimientos menores de 300 metros cuadrados tienen libertad horaria todo el año, aunque muchos deciden no abrir. Anteriormente la ZGAT se limitaba a la zona patrimonial, cuyos comercios sí suelen abrir los domingos, beneficiándose del turismo. En la actualidad, el ámbito territorial en Córdoba de esa zona se extiende a todo el término municipal y opera en los períodos de Semana Santa (desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, ambos incluidos), los meses de abril, mayo, septiembre y octubre.