«Tenemos que ser humildes y dejar hueco a más hermandades»

-Es su primera Semana Santa al frente de la Agrupación ¿cómo se prepara?

-Estamos a tope porque hay muchas cosas que hacer, pero estoy contento porque está todo encajado. La verdad que tengo un equipo en la Agrupación que está funcionando muy bien, muchos son novatos, pero ahí están, dando el do de pecho y todo lo que se tenía previsto se está consiguiendo e incluso algunas cositas más, no solamente para la carrera oficial, sino también para los actos que hay todavía. Todo va cumpliéndose en tiempo y en forma.

-¿Y con la mirada puesta en el cielo?

-Los cofrades estamos ya acostumbrados a que la Semana Santa es en primavera y el tiempo es muy inestable, a dos semanas estar pendiente de lo que pueda ocurrir son ganas de pasar mal rato. Yo creo que hay que ser más prudentes, porque las perspectivas son muy cambiantes y en eso sí que es verdad que no podemos hacer nada.

-¿Sería un golpe muy duro un segundo año sin salir?

-Hombre, es que nos gusta, es decir, tú piensa que las cofradías lo que hacemos es acción de penitencia y lo que es una catequesis en la calle entra dentro de la evangelización que hacemos las hermandades, pero el que vayan más o menos personas, público, fieles, viendo la Semana Santa, como cofrade a mí me da igual, ¿por qué? Porque nosotros hacemos nuestra estación de penitencia. ¿Que hay que hacerla en casa porque llueva? Pues habrá que hacerla en casa porque llueva, Dios lo habrá querido. Lo que no se puede es ir contra corriente, hay que disfrutar y aceptar todo lo que viene.

-Este año las hermandades tienen algunos estrenos…

-Sí, en cuanto a tejidos, la hermandad de la Esperanza estrena el frontal del techo de palio, la hermandad del Resucitado, la Virgen de la Alegría, ya estrena el palio completo, con los laterales de las bambalinas ya bordadas y terminadas y la verdad que eso es una aportación patrimonial bastante importante, de hecho ahora mismo hay una exposición que concluye el el día 16 de abril, y que está en la Fundación Cajasol y recoge los estrenos que tienen las hermandades y donde se puede ver parte de esa apuesta que hacen y que invierten en ese patrimonio.

-También hay otras novedades, como en los recorridos…

-Bastantes novedades en los recorridos, y eso es muy interesante porque, por ejemplo, hay calles que se estaban dejando atrás y se han vuelto a recuperar. Todavía las cofradías están asentando su recorrido porque ha habido casi más de 40 carreras oficiales. Ahora hay calles que se están recuperando a la vuelta y me parece también una manera bonita de utilizarlas porque tienen mucho sabor cofrade, como Deanes, calles chiquitas, bonitas, y hay cofradías que las están recogiendo. Es también una manera de asentar el cambio tan grande que hubo en 2017, porque todavía se está ordenando.

-¿Habrá encaje el año que viene para Presentación al Pueblo?

-Si lo solicitan, porque ya tendrían que solicitarlo de nuevo, sí. Es decir, esto es un procedimiento que nace con una solicitud y nace con un ofrecimiento por parte de la Agrupación. Entonces, si ellos entienden que lo tienen que solicitar, lo solicitarán y nosotros volveremos a estudiarlo como hicimos el año pasado. Esto no es coger uno y quitar a otro, sino que hay que encajar el día y hay que tener muy claro que es la Agrupación la que dice el día, independientemente del que soliciten ellos.

El presidente de la Agrupación de Cofradías. / Víctor Castro

-¿Habrá hueco para todas las hermandades?

-En 1944 había 16 hermandades agrupadas, ahora hay 38 que procesionan en Semana Santa. Es decir, siempre hay un momento en el que alguien lo solicita y encaja, y todos tenemos que hacer hueco, es decir, todas las hermandades que no fueron fundadoras tienen que pensar que en un momento de su vida solicitaron esto, y que ahora otra lo está solicitando y tenemos que encajarla. Cuantas más seamos mejor, aunque esto no es por cantidad, es por calidad, y hay unos requisitos, no cualquiera puede procesionar, es mucho más importante consolidarse, y no lo digo por Presentación al Pueblo, sino en general, pero tenemos que ser humildes y aceptar que cada uno hemos solicitado entrar, entonces ese hueco hay que dejarlo, buscar el encaje y ceder unos y otros.

-¿Y en la Madrugada?

-Yo creo que lo que hay que tener es, sobre todo, una idea a futuro, es decir, pensar lo que necesita Córdoba. Esto no se hace ni a base, ni a golpe de talonario, ni por un capricho concreto, porque ya hemos tenido experiencias y no han salido bien. De hecho, hace ya muchos años se intentó fomentar la Madrugada y no cuajó. Yo creo que Córdoba la Madrugada es la que tiene, sale Buena Muerte, está consolidada de muchos años y no noto que haya demanda para más.

-¿La Semana Santa de Córdoba goza de buena salud?

-A ver, yo tengo claro que sí, aunque los que la vivimos en primera persona quizá seamos menos. Lo que nos pasa en Córdoba es que tenemos que creernos lo que tenemos, tenemos una excelente Semana Santa, un excelente paso de Semana Santa, unos recorridos únicos, y además estamos muy vinculados con este proyecto, que ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional y que en breve, con todo el trabajo que se está haciendo, llegará a tener ese sello internacional, que es bueno porque es una tarjeta de visita, quizá no le aporte nada a la hermandad desde el punto de vista económico, pero es un sello de calidad y así lo entiendo. Todo lo que sea bueno para la Semana Santa, la hermandad y la Agrupación, es bueno al fin y al cabo para el proyecto de Córdoba, el proyecto de ciudad.

-¿Hay que ampliar la carrera oficial?

-Este año hemos hecho una prueba para saber la demanda que hay. Ahora mismo todavía hay palcos y sillas libres, es decir, la oferta que nosotros hacemos es suficiente. En caso de ampliación, yo soy partidario, pero eso es una cosa que todavía no se ha planteado, de incorporar más aforo, pero no dentro de la carrera oficial, sino en La Ribera y con unos precios diferentes porque no ves toda la carrera oficial. Eso sí sería cómodo, interesante, pero cuando haya demanda.

-¿Cómo está siendo su relación con las hermandades?

-Desde el principio cada uno tiene sus singularidades y su idiosincrasia, pero en general bien. Es verdad que hemos tenido algún que otro conato y conflicto, que entra dentro de lo normal, porque estamos vivos, somos activos unos y otros, y a lo mejor haces algo que mejora en general, pero molesta a algunos y a otros les beneficia. Pero en principio, bien.

-¿Hay relevo generacional?

-Mucho. Pero hay que ver la diferencia entre las hermandades de centro y las de la periferia. La hermandad de centro es muy difícil, cada vez hay menos habitantes. Si tú miraras los códigos postales de los hermanos, la mayoría no viven donde está la hermandad, viven fuera y se trasladan allí. Entonces, hay una juventud espectacular, que es el presente, que curra, trabaja, ilusiona, asisten a los actos, chicos jóvenes, volcados, ilusionados en el proyecto de cada hermandad, ellos están permitiendo que tengamos ese relevo generacional que todos queremos.

-¿Cómo va el proceso de los estatutos?

La semana que viene habrá una reunión de estatutos, la primera. Ya se ha terminado el periodo de alegaciones, han presentado alegaciones, lógico, porque para eso se hace, y ahora la semana que viene, el día 8, habrá esa primera reunión.

-¿Qué alegaciones recibieron?

-El estatuto estaba bastante avanzado, y las alegaciones que se han presentado, como tiene 25 años, giran mucho en torno a temas de comunicación, porque hoy en día no tienes que convocar a la gente para explicarle las cosas, mandas un correo electrónico o un WhatsApp y lo tiene más que de sobra informado. Entonces, en esa línea hay muchas cosas que se van a incorporar y se van a mejorar.

-¿Qué le hace falta a la Semana Santa de Córdoba?

-Creernos lo que somos, lo que tenemos, porque en general no valoramos suficiente lo que tenemos, la historia, y eso hay que cambiarlo. Cuando las hermandades disfrutemos de lo que hacemos y no estemos pendientes del qué dirán, trabajar y hacerlo con una confianza mucho mayor de la que tenemos. Sí la valoramos, pero se puede valorar más. n

Suscríbete para seguir leyendo