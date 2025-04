Crespín exige un PSOE unido desde las convicciones y la ética para llegar a la victoria en Andalucía

El PSOE de Córdoba cierra filas este domingo en torno a Rafi Crespín, que será secretaria provincial por segundo mandato consecutivo. La carloteña llega al 16º Congreso del PSOE de Córdoba sin necesidad de haberse sometido a un proceso de primarias y con las manos libres para diseñar la dirección provincial que la acompañará los próximos cuatro años. La secretaria provincial cerrará el tiempo de las quinielas esta tarde, cuando anuncie los nombres de su ejecutiva y de quienes la acompañarán en lo que quiere sea una remontada en la provincia. De momento, se sabe ya que la hasta ahora secretaria de Organización, Auria Expósito, no repetirá en el cargo, y que tampoco lo harán los hasta ahora vicepresidentes José Antonio Romero y Alberto Mayoral, aunque por distintos motivos.

María Jesús Montero, secretaria regional del PSOE-A, ha inaugurado esta mañana el cónclave apelando al "gen ganador" de un partido que fue invencible en Andalucía y que quiere iniciar la remontada para recuperar San Telmo.

María Jesús Montero, Rafi Crespín, Luis Planas y Carmen Calvo, en el 16ª Congreso del PSOE. / A.J. GONZÁLEZ

Ganar y gobernar

La secretaria provincial ha asegurado que los socialistas cordobeses se van a dedicar a partir de este lunes a "ganar y gobernar, poniendo siempre a las personas por delante". Crespín, cuya intervención ha estado precedida de un vídeo centrado en su trayectoria política, ha defendido las políticas y los servicios públicos. "Lo que nos cuida a todos tiene la obligación de ser mimados", ha dicho para referirse a la manifestación contra la política sanitaria de Juanma Moreno celebrada el sábado en Sevilla. ""El corazón sagrado es lo público, los derechos de los ciudadanos", ha reivindicado Crespín, quien ha recordado a los trabajadores de las ambulancias que llevan varios meses sin cobrar, las listas de espera, los municipios sin pediatra o las personas sin diagnóstico: "Eso se va a terminar cuando Montero sea presidenta del Gobierno andaluz", ha asegurado.

En un mensaje dirigido a los suyos, Crespín ha pedido un partido unido desde las convicciones y la ética para llegar a la victoria, y ha reclamado territorialidad para llegar a todos los puntos de la provincia. "Partido y territorio son los marcos de acción del PSOE de Córdoba", ha indicado para advertir al PP de que a partir del lunes comienzan "una campaña permanente" para ganar las elecciones en Andalucía.

Moción de censura

Como quiera que el congreso se celebra en Puente Genil, lo primero que ha hecho Crespín es referirse a la moción de censura que el PSOE ha ofrecido a IU para recuperar la Alcaldía pontanesa, ahora en manos de Sergio Velasco (PP). "No vamos a parar hasta que seas alcalde de Puente Genil", ha dicho Crespín mirando a José Antonio Gómez, secretario general del PSOE local, al tiempo que le ha prometido lo mismo a María Jesús Montero a quien le ha agradecido "la fuerza y las ganas de ganar" que le ha transmitido al PSOE desde su llegada. "Eso es lo que nos has transmitido desde que has llegado y eso lo que vamos a hacer: ganar". Asimismo, ha tenido palabras de aliento para el ministro de Agricultura, Luis Planas, en plena guerra comercial con EEUU tras la imposición de aranceles por parte de Donald Trump.

Mensaje a Juanma Moreno

La secretaria provincial ha querido lanzar un mensaje a Juanma Moreno, que esta semana vino a Córdoba a inaugurar la sede del PP en Hinojosa del Duque, y le ha preguntado "dónde estaba cuando más lo necesitábamos con la crisis del agua en el norte".

Rafi Crespín, durante su intervención. / A.J. GONZÁLEZ

Las líneas de acción del PSOE de Córdoba se centrarán en el desarrollo rural, el desarrollo urbano, la apuesta por el empleo digno y por las personas, y un futuro verde, según ha explicado Crespín, quien ha pedido a los socialistas cordobeses que pongan su grano de arena para "proteger la democracia" de los ataques que sufre a cuenta de "la ola reaccionaria" que busca "desmovilizar a la gente de izquierdas". Por último, la secretaria provincial se ha referido a su madre para lanzar un mensaje de orgullo sobre los logros conseguidos por el feminismo en los últimos 40 años recordando que cuando ella nació, su madre, aunque contenta, le confesó a la enfermera que hubiera preferido tener un niño porque "lo iba a tener más fácil". "Pues mamá, aquí está tu niña en el escenario, con tacones, los labios pintados y con mando en plaza", ha concluido diciendo.

Quién es Rafi Crespín

Rafi Crespín Rubio (La Carlota, 1976), diplomada en Magisterio de Educación Especial, es diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados desde las elecciones generales de 2019, donde ha llegado a ser secretaria del grupo socialista. Afiliada al PSOE desde 1998, fue nombrada en 2001 secretaria de Juventudes Socialistas, el primero de otros tantos cargos orgánicos que ha ostentado. En el plano institucional fue diputada provincial en dos etapas (1999-2003 y 2003-2007) hasta que en 2007 fue elegida alcaldesa de La Carlota, responsabilidad que revalidó en las municipales de 2011. En 2015 fue nombrada delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, hasta que fue cesada en 2017 por su amago de presentarse a las primarias de la secretaría del PSOE cuando el partido preparaba la salida de Juan Pablo Durán. Aquel año, Antonio Ruiz cogió el mando de la nave socialista, y tras un congreso muy tenso en el que la negociación se extendió hasta la noche, Rafi Crespín salió nombrada secretaria de Organización. Eso fue hasta que en 2021 le disputó el puesto al expresidente de la Diputación, que renunció finalmente a presentarse a la reelección evitando el choque de las primarias. Desde entonces Crespín dirige el PSOE de Córdoba.