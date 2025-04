Vox propone un plan integral para "recuperar y poner en valor" el casco histórico de Córdoba

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba presentará en el próximo Pleno del 10 de abril una moción para la implementación de un Plan específico de protección, mantenimiento y sensibilización del casco histórico, con el objetivo de revitalizar una de las zonas patrimoniales más extensas y valiosas de Europa.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha explicado en una nota de prensa que “el casco histórico es una joya patrimonial que no puede seguir en el estado de abandono actual. Necesitamos una intervención integral que cuide tanto su imagen como su funcionalidad, su valor turístico como su calidad de vida para los vecinos".

Entre las medidas propuestas por el grupo municipal, Badanelli ha destacado la necesidad de hacer un inventario y acondicionar los solares abandonados, así como recuperar casas-patio que hoy están en ruinas; también vamos a embellecer las calles y plazas, reponiendo árboles y llenándolas de vida con plantas ornamentales", ha asegurado.

Los compromisos de Vox, según la portavoz municipal, pasan porque “el casco no puede estar sucio ni invisible: impulsaremos un programa específico de conservación y limpieza, con cartelería didáctica y códigos QR. Además, exigiremos el cumplimiento de las ordenanzas municipales, especialmente contra la venta ilegal, la contaminación visual y los abusos turísticos".

Desde Vox, proponen "recuperar la figura del sereno con una unidad de agentes cívicos que refuercen la seguridad y convivencia en horario nocturno". Además, “lanzaremos una campaña específica de limpieza en profundidad, eliminando grafitis y aumentando la frecuencia del baldeo.”

Otro de los puntos de acuerdo pasa por “firmar convenios con Endesa y la Confederación Hidrográfica para eliminar cableado de fachadas y recuperar el cauce del río a su paso por la ciudad.”

Además, la moción insta a la Gerencia de Urbanismo a acelerar los trámites para la instalación de placas solares en el casco histórico, en colaboración con la Junta de Andalucía.

“El turismo debe convivir con la vida vecinal y no aplastarla. No se puede permitir que los vecinos del casco histórico sufran por la suciedad, la inseguridad o la dejadez institucional. Y no podemos permitirnos el lujo de que la Unesco retire el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por incumplir nuestras obligaciones”, ha subrayado Badanelli.

Desde Vox Córdoba insisten en que “no se trata de más informes ni de palabras vacías. Se trata de actuar con decisión para frenar el deterioro y devolver el esplendor a un espacio que define a Córdoba en el mundo".