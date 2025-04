"Carmen Calvo es referente de una parte del PSOE que comparte argumentario con la extrema derecha"

Hace no tanto, en España se hablaba de la «casta» y de «asaltar los cielos». Eran tiempos en los que el país giraba al ritmo de la coleta de Pablo Iglesias. Una década después, el debate político se ha desplazado hacia posturas más conservadoras, Podemos tiene cuatro diputados… e Iglesias hace tiempo que se cortó la coleta. Ahora, el político publica Enemigos íntimos, donde se desquita y ofrece su visión sobre aquellos años frenéticos, señalando a quienes, a su juicio, han impulsado la derechización de España.

-Después de la tempestad llega la calma. ¿Cómo lleva su nueva vida?

-Soy feliz. Por fin me dedico a lo que realmente me gusta, que es un poco a lo que me he dedicado antes de Podemos. Abrimos un medio y ahora nos estamos expandiendo a América Latina. Tenemos ya una redacción en México. Esto, de alguna manera, continúa con el trabajo que hice en La Tuerka.

-Al margen de la política, ahora tiene tres hijos, ¿cómo lleva la conciliación?

-Pues loco de felicidad. Las tardes son espacios cerrados para los pequeños. Cuando acabe esta entrevista voy a recogerlos del cole y a pasar la tarde con ellos. Soy muy estricto con eso., apago el teléfono y hasta que no estén dormidos no lo enciendo.

-El nombre de su libro recuerda a aquella frase que decía que los peores enemigos son sus compañeros de partido. Veo que le dedica un capítulo a Yolanda Díaz...

-A los adversarios de otras organizaciones los tienes ubicados, pero los compañeros son los que producen heridas más difíciles de cicatrizar. También son los que desordenan o hacen que implosione tu propio campo. La mutación del compañero en traidor forma parte de las reglas de la política.

-Le dedica el capítulo final a Pedro Sánchez. ¿Cuando estaba en el Gobierno también pensaba que contribuía a la derechización del país?

-Siempre he pensado más o menos así. Sánchez tiene muchas virtudes como dirigente político, pero entre ellas no está la de darle mucha importancia a la ideología. Él es pragmático. Gobernó con Podemos porque no le quedaba más remedio y contribuyó a crear un socio mucho más dócil, que era Sumar. Pedro Sánchez es básicamente una figura pragmática a la que le ha tocado vivir una época curiosa, ya que tuvo que usar un discurso de izquierda para derrotar a la nomenclatura de su partido.

-De Carmen Calvo dice que «a cada avance se oponía con uñas y dientes». En su opinión, ¿ha sido el principal escollo en la relación entre Podemos y el PSOE?

-No es tanto eso. A Carmen le tengo cariño personal. Es verdad que fue rival de Podemos en las negociaciones. No quería que entráramos en el Gobierno y se lo tuvo que tragar. Luego, fue la principal adversaria de las políticas de igualdad implementadas por Irene Montero. Carmen Calvo es un referente de la transfobia y de una parte del PSOE que comparte argumentario con la extrema derecha en cuanto a derechos LGTBI.

Encuentro entre Pablo Iglesias y Julio Anguita. / RAFA ALCAIDE (EFE)

-Tuvo también una relación muy cercana con Julio Anguita, a quien le consultaba algunas decisiones, ¿se acuerda mucho de él?

-Recuerdo la última vez que hablé con él, fue como cuatro o cinco días antes de que muriera. Anguita no solamente era una bellísima persona, era también un grandísimo cuadro político con el que era fascinante poder conversar e intercambiar pareceres. Se le echa mucho de menos.

-En una de sus primeras intervenciones en el Congreso citó a Valle-Inclán e invitó a Aznar y González a reflejarse en el callejón del Gato. Si el Pablo Iglesias de hoy hiciera lo mismo, ¿cree que vería una imagen muy diferente a la de 2016?

-No creo. La figura del esperpento lo que hace es deformar a los héroes clásicos para hacer un retrato de España. Para reflejarte en ellos tienes que formar parte de esa nomenclatura, en la que nunca me dejarán entrar. Los héroes castizos terminan en consejos de administración y les ponen embajadas.

Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, juntos en el Congreso en el año 2020. / EUROPA PRESS

-¿Fue un error entrar en el gobierno de coalición?

-Al contrario, creo que fue nuestro mayor acierto. Con eso, rompimos una cláusula de exclusión histórica que operaba desde el final de la Guerra Civil. Ione Belarra como ministra creo que fue una apuesta muy valiente por nuestra parte y en la que demostramos además que se puede estar en el Gobierno asumiendo que, efectivamente, este también es un terreno de combate.

-Le tengo que preguntar por la actualidad. No hay Presupuestos y es difícil articular una mayoría. ¿Sánchez agotará la legislatura?

-Creo que no, pero no porque la legislatura sea inestable. Sánchez tiene la sartén por el mango y se van a prorrogar los Presupuestos. Creo que podría hacer coincidir las elecciones con las andaluzas (2026), pero me da que ni Sánchez tiene decidido qué hacer ni si se va a presentar. Eso sí, creo que no tener presupuestos no le supone ninguna presión.

-Para esas hipotéticas elecciones, ¿cree que se puede reeditar una alianza como Por Andalucía, pero a nivel nacional?

- Esa alianza fue un fracaso, y a la vista están los resultados. Lo fue por la manera en que se hizo, el trato que recibió Podemos y los resultados. Creo que Sumar, cuya primera experiencia fue Por Andalucía, ha sido un fracaso político. Otra cosa es que luego haya que entenderse, pero habrá que hacerlo con unos criterios y estilos diferentes a aquella ocasión.

-Zapatero, con quien tiene buena sintonía, ha dicho que a Europa le hacía falta «confianza» para afrontar la crisis arancelaria y la negociación entre Ucrania y Rusia. A usted, ¿qué cree que le hace falta a Europa?

-A Europa le hace falta salir de la OTAN. Estados Unidos ya no es aliado y, por tanto, a la UE no le conviene estar en una estructura como la OTAN. Su supeditación histórica a EEUU ha sido un error. Hay que apostar por la paz y por construir autonomía.

-¿Qué político español debería leerse su libro?

-(Piensa) Los independentistas vascos y catalanes. Me gustaría que entendieran con él que el Estado español es un lugar de combate donde librar la batalla.

