Científicos del Ifapa de Córdoba desarrollan un método rápido para mejorar la seguridad alimentaria del atún

Un equipo de investigación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) perteneciente al centro de Alameda del Obispo (Córdoba), en colaboración con el Walloon Agricultural Research Centre (CRA-W, Bélgica), han desarrollado un método "rápido" para detectar y cuantificar la histamina utilizando tecnología de infrarrojo medio.

En una nota, la Junta ha informado que este alérgeno, que puede estar presente en pescados como el atún, "puede resultar perjudicial en función de su concentración y la sensibilidad de la persona que lo consuma", ya que la aparición de este compuesto está relacionada con una deficiente conservación del pescado, una higiene inadecuada en la manipulación y otras cuestiones que aceleren la actividad microbiana y degradación de sus tejidos.

Por ello, ha advertido de que, en grandes cantidades, la histamina "puede suponer un riesgo para el consumidor, dependiendo de su sensibilidad a la misma". Según los expertos del Ifapa responsables de este estudio, "no existen hasta la fecha otros métodos rápidos que puedan cuantificar este tipo de compuestos directamente en el pescado".

Para empresas y agentes

En este sentido, los investigadores han asegurado que su propuesta podría servir a empresas y agentes que controlan la calidad de los productos pesqueros para identificar rápidamente lotes de pescado con niveles de histamina peligrosos para el consumo humano. Además, han señalado que la tecnología desarrollada "podría ser adaptada para otros alimentos donde este tipo de compuestos también sean un problema relevante".

Según la Junta de Andalucía, este tipo de análisis alimentario se lleva a cabo con una técnica analítica común que implica la recogida de una muestra, el transporte de esta al laboratorio y su sometimiento a una serie de procedimientos, como el triturado o extracción de los compuestos de interés y su posterior análisis químico, para identificarlos y cuantificarlos.

Equipo de investigación del Ifapa de Córdoba encargado de este proyecto. / CÓRDOBA

"El proceso que proponemos no requiere de tantos pasos ni destruye la muestra. Simplemente, se colocaría la pieza y se le aplicaría la tecnología en cuestión. Sería un proceso similar al de pasar la compra por la caja del supermercado", ha explicado a la Fundación Descubre, el investigador principal del Ifapa José Manuel Moreno, responsable del trabajo.

'Enseñar' el algoritmo

El artículo 'Rapid screening of tuna samples for food safety issues related to histamine content using fourier-transform mid-infrared (FT-MIR) and chemometrics' publicado en Journal of Food Engineering, explica que para desarrollar este método rápido, los expertos elaboraron un algoritmo matemático con los espectros obtenidos mediante infrarrojo medio e introdujeron datos de histamina de muestras de atún con distintas concentraciones.

Para "forzar" estas concentraciones, los expertos han sometido al pescado a distintos tiempos y temperaturas de conservación para incrementar la variabilidad de los datos del compuesto en las muestras de atún. Posteriormente, los analizaron mediante instrumentos relacionados con el infrarrojo medio para "enseñar" al algoritmo a predecir la presencia de histamina y su cuantificación.

Además, la Junta ha indicado que los expertos "han dado un paso más allá y han desarrollado modelos discriminantes"; es decir, que el sistema "no solo identifica y cuantifica la histamina", sino que "indica automáticamente si su concentración está por encima de la que permite la legislación vigente, ya sea la europea o americana (FDA) con un 95% de eficacia".

"Otras ventajas que presenta el uso de estos instrumentos con el sistema que proponemos es que, por un lado, se puede emplear tanto en el laboratorio como en versión portátil y que, por otro, se pueden analizar varias piezas sin destruirlas", ha afirmado la investigadora del Ifapa Mónica Sánchez Parra, coautora del estudio.

El siguiente objetivo del grupo del Área de Agroindustria y Calidad Alimentaria del Ifapa del centro Alameda del Obispo es "trasladar estos algoritmos a instrumentos de análisis cada vez más sencillos, de modo que los operarios que los empleen puedan emplearlos en cualquier momento del proceso de gestión y transformación de los alimentos".