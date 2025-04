CCOO en Córdoba pide "responsabilidad" a la patronal de la limpieza

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba celebró una asamblea de delegadas y delegados del sector de limpieza para exponer la situación actual de la negociación del convenio colectivo sectorial de la provincia, una negociación que está lejos de las pretensiones del sindicato, que pide a la patronal un ejercicio de responsabilidad para dignificar el convenio de la provincia de Córdoba, que actualmente es “el peor de toda Andalucía”, recuerda la secretaria general del mencionado sindicato provincial, Esperanza Sánchez.

Sánchez lamentó que “tanto la patronal como UGT planteen subidas poco significativas que en nada mejoran la situación laboral de las más de 2.000 personas afectadas por el convenio” cuando “de lo que deberíamos estar hablando es de equiparar el salario base al SMI y no incluir todos los pluses y complementos, como ocurre actualmente”. “Tal y como está planteado actualmente el convenio, una trabajadora que lleve 20 años trabajando cobra exactamente lo mismo que una que solo lleve un par de años, porque eliminan la antigüedad y la sustituyen por un plus, y una que eche horas extra, que trabaje de noche o en fines de semana cobra exactamente lo mismo que una que no haga horas extras, que no haga guardias, noches o fines de semana y esto es injusto”, expuso la responsable del Hábitat quien advierte que “CCOO no firmará una nueva afrenta a las trabajadoras y trabajadores del sector”.

Por el momento, "CCOO ha conseguido que se plantee un convenio a dos años y no a seis como se planteo por la parte empresarial", según informó el sindicato en una nota, "lo que hubiera significado una mayor precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores a medio plazo". Durante la asamblea, las delegadas y delegados de CCOO mostraron su decepción con las propuestas planteadas en la mesa de negociación hasta el momento y se reafirmaron en el objetivo de igualar el salario base al SMI y recuperar los pluses absorbidos como salario.