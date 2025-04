Los afectados por la recogida neumática en Córdoba esperan que las primeras sentencias no sienten doctrina

Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, recuerda que la posición de este organismo siempre ha sido la de reclamar a las promotoras de las viviendas y no al Ayuntamiento. "Siempre hemos defendido que en primer lugar los propietarios tendrían que ir contra los promotores que le vendieron los pisos porque el Ayuntamiento no se los vendió", apostilla De Gracia. Para el Movimiento Ciudadano, "si se quiere una reclamación patrimonial por algo que no funciona, creemos que habría que recurrir a los promotores. Y si los promotores se ven salpicados por la situación, que ellos aleguen al Ayuntamiento". En este punto, agrega que entiende que el daño que ha hecho el Ayuntamiento "no puede demostrarse. Quizá se pueda reprochar que el servicio no esté en funcionamiento, pero no que te haya salido más caro el piso".