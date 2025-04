La mujer del vecino apuñalado en Las Moreras: "Me dijo 'me ha dado', y se me cayó al suelo"

Mina, la mujer del hombre de 51 años apuñalado ayer jueves en el barrio de Las Moreras, ha hablado este viernes sobre la tragedia. Lo ha hecho en la Tele 5, en El programa de Ana Rosa, con la voz quebrada por el dolor, donde ha relatado cómo vivió el terrible momento: "Me dijo: 'me ha dado', y se me cayó al suelo".

El suceso ocurrió alrededor de las 14.00 horas del jueves, cuando el cuñado de la víctima, tras una fuerte discusión, subió a su domicilio, tomó un arma blanca y apuñaló al hombre en el tórax, en plena calle Músico Antonio de Cabezón. Hasta el lugar se desplazaron numerosos agentes de la Policía Nacional y Local, así como sanitarios del 061 y una ambulancia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron salvar la vida del hombre.

El presunto agresor fue detenido horas más tarde en el mismo barrio y este jueves se ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.

Despliegue policial en Las Moreras tras el apuñalamiento mortal de un vecino / MANUEL MURILLO

Además, los agentes encontraron anoche la navaja que, supuestamente, fue utilizada para cometer el crimen. El supuesto arme fue hallada en el interior de la vivienda del supuesto homicida.

Relato de los hechos

Mina, aún en estado de shock, confesó en El programa de Ana Rosa que todo le parece "un sueño". Entre lágrimas y con la voz entrecortada, explicó que una prima de su esposo le alertó de una discusión con su hermana. Al enterarse, acudió rápidamente al lugar para intervenir: "Le dije: ‘vámonos para casa’". Sin embargo, según relata, en ese instante el agresor salió inesperadamente y atacó a su esposo: "Mi marido no se lo esperaba y le apuñaló (...) Me dijo: 'me ha dado', y se me cayó al suelo".

Desesperada, Mina llamó a emergencias suplicando ayuda: "Mi marido se está desangrando". Sin embargo, lamenta que la ambulancia "tardó mucho en llegar".