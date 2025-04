«Los laboratorios de lentes auguran que la mitad de la población será miope para 2050»

¿Cuándo puso en marcha Veo Ópticas en la calle Eduardo Lucena de Córdoba?

Formé parte de la primera promoción de ópticos-optometristas que hubo en Andalucía. Cuando acabé esos estudios estuve trabajando para una cadena de ópticas, pero hace diez años decidí independizarme y poner en marcha mi propio negocio.

¿Están aumentando mucho los problemas de salud visual de la población?

Sí, debido a que cada vez vivimos más años y hay una mayor esperanza de vida. Al alcanzar edades más avanzadas, pues se registran más degeneraciones maculares, que implica que la parte de la retina, donde tenemos la máxima visión, se va deteriorando. Por otro lado, está habiendo un número creciente de personas con miopía, debido a que abusan de la acomodación visual de cerca. Nuestra vida está cada vez más dirigida a la visión cercana, debido al frecuente uso del móvil y del ordenador. Los laboratorios de lentes de contacto auguran que la mitad de la población será miope para 2050.

¿El problema de la miopía afecta de forma especial a los niños?

Afortunadamente, en la actualidad a los niños se les hacen exámenes visuales desde corta edad. Pero ocurre que a los menores habría que obligarlos a enfocar no solo de cerca, sino también de lejos, algo que se logra si pasan ratos en el exterior y les da el sol. No puede ser que estén metidos toda la mañana en el colegio y que por la tarde estén con el móvil. Es importante que las vitaminas C, D y E nos vengan de la naturaleza. Han surgido muchos métodos para el control de la miopía en los niños, que aparece porque el crecimiento del ojo se produce de forma anómala y se abomba. Con esos métodos logramos que la convexidad no sea tan extrema. Además, es muy importante controlar la acomodación cercana. Es necesario que la población en general se someta a revisiones oculares, al menos una vez al año, para prevenir o detectar a tiempo algunas posibles anomalías o patologías visuales. Los ópticos-optometristas podemos detectar muchos problemas, que en caso de requerir atención más especializada, pues aconsejamos la derivación al especialista en Oftalmología. En cuanto al glaucoma, si una persona tiene antecedentes familiares de esta enfermedad visual hay que hacerle un seguimiento estricto para no tener que lamentar consecuencias. El glaucoma está relacionado con el aumento de la tensión intraocular del ojo, creando daños en sus distintas capas y partes. La persona que lo padece puede llegar a perder completamente la visión. Por otro lado, con el envejecimiento puede aparecer la famosa catarata, que es un deterioro del cristalino. Esta afección visual tiene una operación fácil, que hoy en día se hace con mucha frecuencia.

Juan Carlos Gordillo, en su óptica. / VÍCTOR CASTRO

¿Cuándo suele aparecer la presbicia o vista cansada?

Surge porque cuando vamos a enfocar de cerca, el músculo ya no tiene tanta flexibilidad y necesita de una ayuda para combatir la vista cansada. Es muy raro que antes de 40 años surja este problema de salud visual. Lo normal es que aparezca a partir de los 45 o 46 años. La presbicia le llega a todo el mundo, todos tenemos un problema de acomodación a partir de esa edad. Y para afrontar esta situación existen soluciones, como unas gafas para esa distancia o las gafas con lentes progresivas (cada parte de la lente tiene una graduación determinada). Estos productos con el tiempo han ido mejorando de forma extraordinaria, incluso en lentes de contacto.

¿Usar gafas está hoy más de moda que nunca?

El marketing en el mundo de la óptica es una estrategia de moda, muy condicionada por las redes sociales y también la inteligencia artificial está ayudando a contar con productos más adaptados a cada persona. En mi óptica intento tener gafas de todos los precios, porque no deja de ser un producto sanitario que tiene que ser accesible para la economía de todo el que lo necesite. Así, aquí te puedes llevar unas gafas con antirreflejante por 65 euros u otra por 125 euros con una lente más sofisticada, porque se deteriora menos, por lo que puedes obtener una calidad razonable con distintos precios.