El alcalde tiende la mano a la Policía Local para llegar a un acuerdo antes de Semana Santa

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha ofrecido "mano tendida" a la Policía Local para llegar a un acuerdo antes de la Semana Santa después de que la plantilla policial se levantara el martes de la mesa de negociación y amenazara con no hacer servicios extraordinarios a partir del Viernes de Dolores. De este modo, y a pesar de que los sindicatos UGT, CSIF, Sipan y Siplico de la Policía Local hayan anunciado su malestar en un duro comunicado dirigido a la plantilla y en el que acusan al equipo de gobierno y en especial a la delegada de Recursos Humanos, Cintia Bustos, de no escuchar sus demandas, el alcalde ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los cordobeses asegurando que la Semana Santa está fuera de peligro en cuestiones de seguridad, dado que "el servicio con el cuadrante va a salir".

Dos agentes de la Policía Local un Martes Santo. / MANUEL MURILLO

El conflicto con la Policía Local salta a escasos días de la Semana Santa en un contexto de negociación de todos los empleados municipales para la renovación del convenio colectivo. Los sindicatos de Policía Local critican que las horas extraordinaria se estén pagando "igual un día normal que un festivo", una cifra que les parece ridícula y que dicen no se cambia desde hace 25 años. Por este motivo, los sindicatos han pedido a sus afiliados no hacer horas extraordinarias ni productividades durante la Semana Santa como muestra de protesta. El equipo de gobierno, por su parte, ha pedido a los agentes cerrar el cuadrante de los próximos días festivos y sentarse a dialogar de cara al Mayo Festivo "porque ya no daría tiempo a acordar nada antes".

Dispuestos a llegar a un acuerdo

En cualquier caso, Bellido ha insistido en que desde el Ayuntamiento están "dispuestos a llegar a un acuerdo", de manera que se ha mostrado "convencido" de que en los próximos días reanudarán las negociaciones después de que se rompieran el martes al levantarse los sindicatos de la mesa de negociación. "A pesar de que el servicio está garantizado, lo podemos hacer todavía con más calidad y más excelencia y sin sobresaltos", por lo que está "a la espera de poder retomar esas negociaciones cuanto antes", dijo.