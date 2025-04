Muere un hombre apuñalado en una reyerta en la barriada de Las Moreras de Córdoba

Un hombre de mediana edad ha muerto este jueves apuñalado en Las Moreras tras una riña cuyas circunstancias investiga la Policía Nacional, que ha acordonado el lugar de los hechos.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.00 horas, en el número 13 de la calle Músico Antonio de Cabezón. Unas horas después, en torno a las 18.00 horas, ha sido detenido el presunto autor de la agresión mortal, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Diario CÓRDOBA.

A la zona se han desplazado numerosos agentes de la Policía Nacional y de la Local. Agentes de la Policía Científica y Judicial también han estado en el lugar para esclarecer los hechos.

Silencio y dolor

Al otro lado del cordón, observaban medio centenar de vecinos en completo silencio, "el barrio está cada día peor. Esto no puede seguir así", denunciaba uno de ellos. Otro de ellos, Fran lamentaba la muerte de su vecino, con quien no tenía demasiado contacto, pero "solía verlo en la escalera del edificio". Sin embargo, la mayoría de personas contemplaba impasibles y extrañados el despliegue policial, "no sé muy bien qué ha pasado, llegaba de trabajar cuando me he encontrado con esto", añadía un joven.

Despliegue policial en Las Moreras tras el apuñalamiento mortal de un vecino / MANUEL MURILLO

Junto a los agentes y en un bordillo de la acera, la pareja de la víctima lloraba desconsoladamente. Había pasado más de una hora y media desde la tragedia y apenas era capaz de articular palabra mientras llamaba por teléfono a familiares y allegados. Su mirada, clavada en la carretera, gesto nervioso y gritos quebrados reflejaban el dolor de quien ha perdido a un ser querido.

Despliegue policial en Las Moreras tras el apuñalamiento mortal de un vecino / MANUEL MURILLO

Según el relato de varios testigos a Diario CÓRDOBA, todo ha comenzado por una discusión, al parecer por cuestiones familiares. El presunto agresor y la víctima estaban, junto a otros miembros de su familia, en la calle. De un momento a otro se han comenzado a escuchar voces fuera de tono y entonces, el presunto agresor ha abandonado el lugar.

Despliegue policial en Las Moreras tras el apuñalamiento mortal de un vecino / MANUEL MURILLO

Apuñalado en la calle

Algunos vecinos han señalado que el presunto agresor habría subido a su casa en busca de un arma blanca, y al bajar ha apuñalado mortalmente al otro en plena calle.