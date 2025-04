El gobierno local habla de "problemillas" con la nueva sede electrónica y el PSOE denuncia "el caos" de su implantación

El PSOE denuncia "caos administrativo" en el Ayuntamiento de Córdoba a raíz de la implantación de la nueva sede electrónica, mientras que el equipo de gobierno insiste en la normalidad de la situación ante un cambio tecnológico. La nueva plataforma electrónica, que empezó a instalarse el pasado lunes, está registrando algunos fallos que desde la Delegación de Modernización Digital atribuyen al ajuste de los primeros días de su puesta en marcha. El nuevo sistema de administración electrónica, que se está desarrollando con el apoyo de una UTE formada por Ayesa y Fujitsu, está orientado a expedientes y dirigido a procedimientos, con el objetivo principal de mejorar los servicios digitales, simplificar la carga administrativa del personal municipal a través de la automatización de tareas y hacer aún más accesible una nueva sede electrónica.

La delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, ha explicado que se trabaja en el nuevo sistema desde julio del 2023 y considera que "los problemillas e incidencias" que está ocasionando la migración de datos son los normales en un periodo de ajustes. La edil ha comparado la situación a la incomodidad que puede generar la obra en una calle, que tras la reforma quedará mucho mejor. Asimismo, Morales ha dicho que ya están funcionando a pleno rendimiento Atención ciudadana y Personal, aunque no ha querido dar una fecha en la que ya todos los departamentos estarán al 100% por prudencia.

Por otro lado, la delegada ha dicho que en estos tres días se han tramitado 4.627 expedientes, una cifra inferior a la tramitación habitual pero elevada a su juicio en un proceso de migración de 8 millones de expedientes. "Es imposible que no necesitemos un periodo de ajuste, pero dentro de poco estaremos al 100%", ha concluido.

Críticas del PSOE

Por el contrario, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, habla ya de "fracaso" de la puesta en marcha de la nueva plataforma y acusa al gobierno municipal de haber incumplido estos días la ley de protección de datos. "Todos los funcionarios podían tener acceso a todos los expedientes, una aberración", ha dicho el edil socialista.

Según la versión del PSOE "el Ayuntamiento de Córdoba está parado desde el lunes", cuando comenzó la migración de los sistemas. "Por ejemplo, la oficina de Atención Ciudadana (la cara visible del Ayuntamiento) no pueden hacer trámites; están sellando manualmente y escaneando documentación a los ciudadanos sin saber cuando se les podrá dar tramite a estos expedientes", sostiene el edil. "La empresa encargada del desarrollo de la aplicación y el equipo del Ayuntamiento no ha sido capaz de migrar los datos por lo que los funcionarios tendrán que entrar en la antigua aplicación Help y de manera manual descargar los expedientes en curso y subirlos a la nueva plataforma, el ciudadano ni eso, ha perdido todos sus trámites en curso", añade. Por último Hurtado considera que esta situación se debe "a una mala organización por parte del equipo que dirige este proyecto".