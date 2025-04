La Feria del Libro y la del Libro Antiguo y de Ocasión intercambian mes en Córdoba

La Feria del Libro y la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Córdoba intercambiarán mes este año para ajustarse a las necesidades del guion. La primera, que tiene lugar en el Bulevar Gran Capitán cada mes de abril, coincidiendo la primavera y el Día del Libro, que se celebra el día 23, se celebrará en octubre una vez culmine el proceso de traspaso de gestión del Ayuntamiento de Córdoba a la Asociación de Libreros de la ciudad (Aplico). Su presidente, José Luis Duval, explicaba ayer que hace años que esta propuesta estaba sobre la mesa y finalmente se le dará forma en esta edición después de consensuarlo con la delegación municipal de Cultura.

De momento, se está ultimando la redacción del convenio que regirá ese traspaso de poderes, tras lo cual la asociación será la encargada de desarrollar, probablemente con ayuda de alguna empresa especializada en eventos literarios, el programa de actos y las presentaciones de libros, además de la distribución de estands de la feria.

Según Duval, no se ha concretado la fecha aunque la idea es que se extienda como hasta ahora durante diez días en otoño, a finales de octubre. Aún no está claro si este cambio de fecha será definitivo o puntual. «Este año, se ha retrasado porque no daba tiempo material para hacerlo en abril», ha explicado el presidente de Aplico, «y además, para que tuviera lugar en la semana del 23 de abril, Día del Libro, se solapaba con los últimos días de la Semana Santa y no nos parecía buena fecha».

La asociación recuerda que ya hay experiencias similares en ciudades como Sevilla, donde la feria se ha retrasado a octubre con resultados óptimos, ya que los autores están menos solicitados que en abril y se espera que tengan mayor disponibilidad para presentar sus libros.

Mientras que esta feria se muda a octubre, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, se adelanta a este mes. Seis meses después de la última edición, abrirá sus estands de nuevo en el Bulevar Gran Capitán este fin de semana, según confirmaron ayer fuentes municipales, que darán a conocer este jueves los detalles de la programación. Para que no coincida con la Semana Santa, que arranca el domingo 13, se adelanta a la primera semana de abril, por lo que el día 23 no habrá ninguna feria instalada en el Centro para conmemorar el Día del Libro. La asociación de librerías de Córdoba aún no ha decidido si ofrecerá descuentos como es habitual o realizará alguna actividad especial con motivo de esta onomástica.

