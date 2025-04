Llevan a la Fiscalía la campaña antiabortista de la Asociación Católica de Propagandistas

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos en el Ayuntamiento de Córdoba han denunciado este martes ante la Fiscalía provincial la campaña publicitaria desarrollada por la Asociación Católica de Propagandistas, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema "Hoy me felicitas, ¿mañana me abortarías? ¿No te parece un poquito hipócrita?".

Con esta nueva actuación, amplían la demanda ya interpuesta contra una campaña de la misma entidad donde, en torno al 8 de marzo, día de la Mujer, lanzaban el mensaje "¿La mujer nace o se hace?. La mayoría lo tiene claro, aunque en los tiempos que corren algunos tienen miedo a hablar”.

PSOE y Hacemos entienden que "se están invadiendo continuamente los derechos más básicos, sobrepasan la legalidad con estas campañas", ha indicado Antonio Hurtado, portavoz socialista en el Ayuntamiento. Así, en el primer caso "insultan" a las mujeres que deciden interrumpir de forma voluntaria el embarazo, mientras que en el segundo se estaría planteando un mensaje de transfobia. Esta primera denuncia ya ha sido trasladada por la Fiscalía de Córdoba a la de Madrid, donde tiene su sede la asociación.

"¿Dónde está Igualdad?"

Antonio Hurtado y las concejalas Irene Ruiz (Hacemos) y Alicia Moya (PSOE) se han preguntado este martes "¿dónde está la delegación de Igualdad?" y han criticado la "pasividad" del alcalde de Córdoba, José María Bellido. En una atención a los medios de comunicación, han lamentado el incumplimiento de la ordenanza municipal sobre publicidad, ya que la campaña se ha efectuado, mediante una concesión administrativa, en MUPIs de la ciudad. Así, han destacado que el control de estos mensajes "es obligación del Ayuntamiento y no la está cumpliendo".

Vox y la inmigración

En segundo lugar, Antonio Hurtado ha afirmado que ampliarán la denuncia de la campaña de Vox sobre migración. En esta iniciativa, el partido ha distribuido carteles donde se puede leer "Extreme la precaución en esta zona. Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí".

El portavoz socialista ha detallado que, al parecer, la demanda presentada en Córdoba se habría unido a la formulada, en el mismo sentido, por la Universidad de Granada, aunque por el momento no disponen de información oficial. También les consta que se han realizado atestados policiales para confirmar su desarrollo.

Ahora, sumarán a esa denuncia el comunicado emitido por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, donde "denuncia y alerta" sobre un rezo realizado por la comunidad islámica el domingo pasado en Las Setas. El acto fue autorizado por la Subdelegación del Gobierno y coincide con el final del Ramadán. Según Badanelli, "el problema no es rezar", sino "todo lo que viene detrás".

Antonio Hurtado ha exigido este martes "respeto" hacia las religiones. De su parte, Irene Ruiz ha lamentado que "Paula Badanelli vincula, una vez más, inmigración a terrorismo, violencia e inseguridad. Lo mismo que dice podríamos trasladarlo a cualquier otra religión, los antecedentes de las religiones cristianas llevaron a muchas guerras y situaciones violentas", ha recordado.