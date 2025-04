El convenio del textil recoge una subida salarial del 3,3% anual y beneficiará a 3.000 empleados en Córdoba

El Sindicato de Industria de CCOO ha firmado junto a UGT-FICA y las patronales del sector el nuevo convenio colectivo de la Industria Textil y Confección, que tendrá una vigencia de tres años, 2024-2026, y que establece una subida salarial mínima del 3,30% anual, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año.

El secretario general del sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, valora de forma positiva un acuerdo que ha sido respaldado mayoritariamente por los delegados y delegadas del sector en diversas asambleas y que supone un paso importante en la recuperación de derechos laborales en un sector que afecta a 80.000 personas en toda España, unas 3.000 en Córdoba, siendo el 60% de ellas mujeres. No obstante, CCOO informa de que seguirá trabajando para avanzar en aspectos clave como la clasificación profesional, la tabla única o la compensación mínima por el trabajo en fin de semana y festivo. Recuerda que el convenio es un mínimo y tratará de mejorar las condiciones laborales en cada empresa.

Las mejoras

Entre las mejoras contempladas en el nuevo convenio cabe destacar la cláusula de revisión salarial al IPC con hasta un 1% adicional, también con carácter retroactivo. Además, se establece un Salario Mínimo Garantizado (SMG) para los grupos A, B y C, situado por encima del SMI, con impacto positivo en los subsectores con mayor presencia femenina. Junto a esto y la conversión del plus de no absentismo en un concepto fijo, se crea el Salario Referente del Grupo Profesional, para la equiparación salarial con un ajuste del 2% anual.

Así mismo, se reduce la jornada laboral en 20 horas anuales, 10 en 2025 y 10 en 2026 para personas con jornada continuada, se regula la ampliación del contrato por circunstancias de la producción hasta 12 meses, así como la jubilación obligatoria y se incrementa la póliza de accidentes de 9.000 a 15.000 euros. Igualmente, se regula el llamamiento de fijos discontinuos por acuerdo entre empresa y RLPT, o en su defecto, por antigüedad y se establecen nuevos criterios para la retribución de vacaciones, incluyendo todos los conceptos ordinarios y habituales.

El convenio se ha adaptado a los cambios normativos, incluyendo el protocolo para los casos de acoso a las personas LGTBI.