Semana de la ONCE en Córdoba: cerrar los ojos para ver mejor

Cerrar los ojos para ver mejor. Basta colocarse un antifaz e intentar andar, preparar el desayuno o hacer la cama para darse cuenta de hasta qué punto la vista nubla el resto de sentidos a quienes ven y cómo las personas con discapacidad visual o ciegas están obligadas a entrenar el olfato, el oído o el tacto para moverse por el mundo.

El Jardín Botánico de Córdoba ha acogido este lunes la inauguración de la novena Semana de la ONCE con una actividad sensorial que ha puesto a prueba el sentido espacial y del olfato de un grupo de cordobeses. Una serie de plantas aromáticas como el romero y la lavanda y unos cuencos con especies habituales en las cocinas como la canela, el ajo molido, el orégano o el curry han puesto a prueba la capacidad de los videntes para acertar con los olores. Las concejalas socialistas Alicia Moya y Carmen González han asistido a la presentación y se han prestado a colocarse el antifaz, acompañadas por los alumnos del IES López Neyra que han ideado la actividad junto a los técnicos del Jardín Botánico. "Hasta que no pruebas, no te das cuenta de lo difícil que es, estamos tan acostumbrados a utilizar la vista como refuerzo para todo que cuanto no ves te sientes perdida hasta para dar dos pasos", han explicado, convencidas de que este tipo de ejercicios ayudan no solo a empatizar, sino a conocer las limitaciones sensoriales de quienes no se enfrentan a una discapacidad visual. "Algo tan cotidiano como identificar una especie para cocinar se vuelve un reto si no lo ves", apuntan.

Carmen González huele una planta aromática para identificar de qué se trata. / Manuel Murillo

Lo saben bien la directora de la ONCE en Córdoba, Anabel Mercado, e Irene Jiménez, consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. "En nuestras cocinas, lo más importante es que todo esté siempre muy bien organizado y en orden", apunta Anabel, "si no ocurren cosas como que te vas a poner un café y en lugar de tomar el tetra brick de la leche coges el del caldo de pollo o el vino, que al tacto son iguales". Ese tipo de anécdotas son muy habituales y solo se pueden evitar con organización y con práctica. "Identificar las especies por el olfato no siempre es posible, solemos colocar etiquetas para no echar pimienta a un bizcocho, por ejemplo". Ambas coinciden en que, "hay que ser muy prácticos y contar con la colaboración del resto la familia".

Dejar atrás los tabúes

En el espacio público, la sensibilidad es fundamental, pero también el conocimiento. "Hay quien tiene disposición a ayudar, pero no sabe cómo hacerlo", explican los técnicos de accesibilidad de la ONCE, que apuntan algunos consejos prácticos para estos casos. Según sus recomendaciones, las palabras ver o mirar no son tabú con las personas ciegas porque ellas también las utilizan para referirse a su experiencia con el entorno. Si se trata de ofrecerse a ayuda para cruzar una calle, hay que sustituir el contacto visual por un toque en el hombro y unas palabras que indiquen tu intención de apoyo o la situación de riesgo de la que quieres advertir. Tras ayudar a cruzar una calle, hay que asegurarse de marcar nuevas referencias, indicando el lugar concreto donde se encuentran. "Palabras como aquí o allí no tienen sentido cuando una persona no ve, hay que hablar de orientaciones espaciales más precisas", aclaran. Por último, recuerdan también que cuando las personas con discapacidad visual o ceguera van acompañadas, se les hable a ellas y no a su acompañante.

Anabel Mercado, en la presentación de la Semana de la ONCE. / Manuel Murillo

200 años de sistema braile

La Semana de la ONCE coincide este año con el 200 aniversario del sistema de lectoescritura braille, una herramienta decisiva para favorecer la inclusión de este colectivo, que en los próximos días desplegará actividades de todo tipo, desde deporte adaptado a prácticas del sistema de comunicación dáctil por toda la provincia con el lema Abriendo puertas. Las representantes de la ONCE en Córdoba y en Andalucía han estado acompañadas en la presentación por el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina; el concejal de Turismo y presidente del Ingema, Daniel García Ibarrola y la diputada provincial y concejala de Educación, Narci Ruiz, que han coincidido en la necesidad de seguir invirtiendo en acciones de concienciación para garantizar la igualdad de oportunidades y la independencia de las personas con discapacidad.