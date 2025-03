El PSOE lleva a la Fiscalía a Vox Córdoba por arremeter contra un rezo de musulmanes en Las Setas

El PSOE de Córdoba llevará a la Fiscalía a Vox por arremeter contra un rezo masivo y pacífico de musulmanes en Las Setas, que se celebró este domingo por el final del Ramadán y que contaba con los permisos de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba. Fuentes de la Subdelegación han confirmado a este periódico que la concentración para el rezo contaba con los permisos pertinentes, que se desarrolló "de forma pacífica y sin ningún incidente". Asimismo, estas mismas fuentes señalan que no hay motivo alguno para prohibir esta concentración y la equiparan a la celebración de misas al aire libre o al rezo del rosario que practican algunas personas a las puertas de las clínicas abortivas. "Mientras que no interfieran en el tráfico, por ejemplo, no podemos prohibirlas", recuerdan.

El hecho de que el PSOE vaya a acudir a la Fiscalía para denunciar de nuevo a Vox se produce después de que esta formación política haya enviado a los medios de comunicación una nota de prensa en la que se "denuncia y alerta" (esas son las expresiones que Vox emplea) sobre la reciente concentración de centenares de musulmanes en Córdoba capital para rezar en plena calle.

Rezo musulmán y delincuencia

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, asegura en ese comunicado que el rezo masivo, que tildan de "hecho insólito", generó "alarma entre los vecinos de la zona". En su nota, asegura además que “el problema no es rezar" sino "todo lo que viene detrás". Y qué es todo lo demás, según Vox. En su comunicado, la formación de Santiago Abascal equipara el rezo pacífico de los musulmanes cordobeses de este domingo con unas detenciones que se registraron el pasado sábado en Barcelona. “Insistimos en los nombres de los últimos detenidos el sábado, los nombres son Omar, Hassam, Nassim, Salah, Karim, Hamid, Ali. Eso no es un delito de odio, eso es un listado registrado por la policía de las personas que han sido detenidas en Barcelona”, dice Badanelli en unas polémicas declaraciones en las que incluso asocia el rezo de estos musulmanes con la detención hace unos días en Córdoba de un presunto yihadista.

En último lugar, Vox asocia la idea de delincuencia con la inmigración y la política de fronteras: "Si en nuestro país pueden entrar cualquiera sin identificar, nuestro país no tiene fronteras seguras y cada vez los problemas relacionados con la inmigración ilegal descontrolada va a ir a más”.

En último lugar, desde Vox dicen que las imágenes del rezo "son imágenes impensables en una ciudad como la nuestra. No queremos que la gente tenga que circular por la calle sin miedo. No queremos religiones que fomentan la misoginia, la homofobia y pierden absolutamente el respeto a la dignidad humana y a la mujer”, ha añadido Badabelli.

El PSOE pide respeto

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtardo, por su parte, ha anunciado que sumará a su denuncia ante la Fiscalía las declaraciones de Paula Badanelli, portavoz de Vox, por indicios de delito de odio. "Ayer los musulmanes en toda España celebraron la Fiesta del Fin del Ramadán y se suelen concentran para hacer sus rezos en espacios abiertos. Relacionar la celebración de su fiesta Aíd al-Fitr con la inmigración ilegal es una auténtica difamación y bulo grave que trata de crear miedo y esparcir odio".

Asimismo, desde el PSOE se pide respeto a todas las tradiciones religiosas en un estado aconfesional y democrático como es España. "No vamos a tolerar fobias y odios de Vox sobre las minorías, ya que son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que los demás".