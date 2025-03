"Yo no haría tanta promoción y me dedicaría más a cuidar la ciudad"

-Su trayectoria profesional no deja de ser la trayectoria turística de la ciudad de Córdoba, ¿no? ¿Podría sintetizar en una frase cómo han sido estos 40 años?

-Bueno, la consolidación de una realidad turística. Podríamos decir que Córdoba ha sido toda la vida un lugar importante para venir, a nivel de patrimonio. Y en estos últimos 40 años se han puesto las bases y se ha consolidado como un destino maduro y potente a nivel de turismo patrimonial. La consolidación, podríamos decir, de Córdoba a nivel mundial.

-En ello habrán contribuido las distintas declaraciones de patrimonio mundial, ¿no?

-Yo lo achaco a dos conceptos importantes, relacionados con la declaración de la Unesco, por un lado, y la Expo del 92, por otro. Eso hace que Córdoba se ponga las pilas, se cree una oferta turística importantísima y empieza a poner las bases para ser una ciudad madura en el sector turístico, con una buena oferta gastronómica, hotelera, de comunicaciones y demás. Y después, las redes, las redes municipales. En el 93 se crea el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y Córdoba quiere entrar en él. Para ello se logró que, además de la Mezquita, que ya lo era, se ampliara esa misma declaración al Centro Histórico. Y después vino la de la Fiestas de los Patios en 2012 y la de Medina Azahara en 2018. Evidentemente, este bagaje patrimonial, estas medallas que nos pone la Organización Mundial de la Unesco son para decir que es una ciudad que tiene un patrimonio que hay que proteger. Eso, evidentemente, atrae turismo.

-En estos 40 años ha conocido a todos los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento. ¿En el plano político, las administraciones tienen constancia del valor, de la importancia que tiene una buena gestión del patrimonio y del turismo?

-Yo creo que sí, que lo han tenido siempre. Lo que pasa es que quizá no le han dado el respaldo presupuestario y de medios que le están dando en los últimos años, todo también a raíz de las declaraciones de la Unesco. El Plan Especial de Protección del Casco Histórico es muy antiguo y yo llevo trabajando en vender Córdoba Patrimonio de la Humanidad desde el año 98-99. Es decir, sí se tiene constancia, pero también es verdad que había gobiernos que le han dado más importancia, más presupuesto, más cariño que otros, pero en general, todos se han dedicado a vender la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

-Hay una faceta en la que también ha trabajado mucho, la de la cultura judía. En este ámbito da la impresión de ser esta la parte de las tres culturas de Córdoba a la que le falta todavía un poco más de empuje, ¿o no lo ve usted así?

-Pues mira, le falta, evidentemente. Pero está a años luz de como yo me lo encontré y no porque yo lo hiciera, sino que ha habido un cariño especial también del Ayuntamiento y me han dejado trabajar. Sobre todo porque entramos en la Red de Juderías de España. En el año 95 se crea la red y Córdoba tiene que empezar a preparar un folleto, a preparar actividades, a participar en la Jornada Europea de la Cultura Judía. Inventamos y creamos el Festival Nacional de Música Sefardí, inventamos el Otoño Sefardí. Todo eso va creando actividades y solidez a la hora de vender patrimonialmente, desde el punto de vista del turismo judío.

-Pero todavía queda mucho ¿no?

-Pues sí, pero no creas que nos queda tanto. Ya estamos en el candelero a nivel internacional. Córdoba es un referente del turismo judío. Tenemos una sinagoga, la única sinagoga de Andalucía, somos la tierra donde nació el Rambam, Maimónides, venerado actualmente en todas las comunidades judías del mundo. A mí me han llegado a tocar el brazo en Israel, en Jerusalén, porque les dije que venía de Córdoba y me tocaron el brazo, querían tocar a alguien que había nacido en el mismo sitio que el Rambam. Es una cosa muy fuerte. Lo tienen en el Capitolio como una de las 12 figuras más importantes del mundo, es decir, Maimónides y la cultura judía son fundamentales en Córdoba.

Rafael Pérez de la Concha, en la sede del Imtur. / Manuel Murillo

-Viendo esta realidad, que ha vivido en primera persona, ¿se atreve a decir por dónde debe ir la actividad turística en la ciudad?

-Pues mira, yo voy a decir una cosa que a lo mejor me van a decir algunos que es una barbaridad. Yo no haría tanta promoción, es decir, yo me dedicaría más a cuidar nuestra casa, que nuestras calles estén encaladas, limpias, con un tráfico y una circulación y una peatonalización correcta, evitar al máximo esta masificación turística, a que los residentes puedan vivir más en su ciudad, hacer una ciudad más agradable. Los turistas van a seguir viniendo. Yo estoy seguro de que aunque no se hiciera nada de promoción, íbamos a tener la misma asistencia turística, porque esto es una avalancha que no para.

-En eso, ¿las redes sociales han jugado a favor o en contra en lo que refiere a la difusión de Córdoba?

-El boca a boca a nivel de las redes sociales es fundamental. Las tecnologías, los tiktokers, los instagramers, los youtubers, pero sobre todo los influencers, blogueros y demás. Antes hacíamos los fam trips, que era traer a agencias de viajes para que vendieran nuestra ciudad. Después pasó a ser los press trips, ya que traíamos a periodistas. Y después lo que traíamos eran los bloggers, los blogtrip, los influencers. Y ahora lo que se está vendiendo más es que venga un influencer que te ponga en su red social una visita por Córdoba. Lo estamos viendo todos los días, cualquier chica que tiene miles de seguidores que se para a tomarse una tortilla en el Santos. Nos van a hacer una promoción que quizás no nos interesa. A lo mejor nos va a atraer más gente, más masificación y no tanto turismo de calidad, que es lo que pretendemos de alguna manera. Por eso digo que la administración tiene que centrarse en hacer una promoción de calidad, de un destino de calidad, de excelencia. Y cómo controlas eso. Es muy difícil, pero bueno, desde el punto de vista institucional sí se puede de alguna manera. Con las ordenanzas sobre los apartamentos turísticos, regular un poco todo esto, evitar ciertas actividades en la calle, cuidar mucho la calidad de los servicios en restauración, en hostelería y en guías de turismo. Hay un intrusismo brutal en este sector que no se está cuidando, no se está trabajando. Es decir, hacer una ciudad agradable para los cordobeses. Y cuando venga la gente, el boca a boca que va a tener en las redes sociales va a ser brutal.

-También ha trabajado en protocolo. ¿Ha cambiado mucho esta actividad en estos 40 años?

-Bueno, yo he vivido desde el año 85 hasta el 2015, los últimos 15 años del siglo pasado, y he conocido un mundo totalmente nuevo en el que he vivido en primera persona eventos históricos de la ciudad, pero evidentemente ha cambiado muchísimo. Se ha quedado desfasado todo.

-¿En qué sentido?

-Ahora prima mucho más el sentido común. Se mira más que una ceremonia tenga vistosidad que quizás la sumisión que había, la servidumbre. Eso se ha cambiado completamente. Ahora hay una intención más de marketing, que un acto salga bien, que salga cuadrado, para que el que participa en él se lleve un buen recuerdo también de la organización y no solo de la ciudad.

-En todos estos años ha hecho usted muchos kilómetros. Dígame si a partir de mayo va a seguir viajando o va a dejar de hacer maletas.

-Pues mira, he viajado muchísimo y he llegado a odiar hacer una maleta. A mí me entraba un pellizco en el estómago de viajar, ya no solamente por el hecho de viajar, me encantaba cuando llegaba a sitios espectaculares, pero hasta que llegas, el momento de hacer la maleta, de irte de tu casa, es doloroso. Me he tenido que ir sin poder enterrar a familiares o me ha pillado fuera la muerte de alguno. Me he perdido momentos familiares con mi mujer, con mis hijos. Y, sobre todo, la soledad del viaje, esas horas de tránsito en los aeropuertos, en los hoteles, es muy duro. He llegado a odiarlo. Ahora estoy volviendo a esos sitios, con mi familia y mis amigos. Y eso es lo que pretendo seguir haciendo, pero de otra manera.

Suscríbete para seguir leyendo