La Audiencia de Córdoba da carpetazo a la denuncia presentada por David Dorado contra el Ayuntamiento

Carpetazo judicial a la denuncia presentada por David Dorado sobre supuestas irregularidades en contratos de la Delegación de Infraestructuras anteriores a su llegada al Ayuntamiento de Córdoba. La sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal sobre el que se conoció como segundo caso Infraestructuras contra la sentencia del juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, que decretó en abril del 2024 el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa presentada por el entonces delegado de Infraestructuras.

El fallo asume la resolución del juzgado de instrucción en su integridad, de modo que archiva esta causa en la que se investigaba si existieron amaños en varios contratos realizados en el área de Alumbrado público relativos al uso de determinadas luminarias y unos cuadros eléctricos antes de que la gestionase el propio David Dorado.

Como quiera que la maraña judicial en torno a la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba es tan extensa ya cabe decir que, en concreto, esta causa surgió a raíz de la denuncia interpuesta por Dorado, justo a continuación de que el juzgado de Instrucción número 4 abriera el conocido como caso Infraestructuras en la que se imputó a su entonces mano derecha (la coordinadora general del área) y a un técnico de Infraestructuras, y en la que él mismo tenía la condición de investigado. El juez de ese primer caso Infraestructuras desimputó el pasado mes de febrero a Dorado, pero continuó la causa por supuesta prevaricación y falsedad contra el jefe del área de Infraestructuras, la excoordinadora y tres empresarios.

La denuncia de Dorado

Cuando el entonces concejal de Cs interpuso esta denuncia explicó que lo hacía en base a las quejas y comunicaciones de empresas licitadoras no adjudicatarias de una serie de contratos de alumbrado que daban la voz de alarma ante “un presunto complot en los términos de redacción de los proyectos, que hacían inviable desde el punto de vista económico, acceder de manera real y desde un punto de vista objetivo a ofertas competitivas que les permitieran ser adjudicatarias estas obras".

David Dorado (segundo izq.) y José María Bellido (tercero izq.), en una imagen de archivo, junto a Salvador Fuentes y vecinos de Córdoba. / CÓRDOBA

El juez de Instrucción número 2 determinó entonces y ahora la Audiencia confirma que nunca se registró "queja alguna de ninguna empresa licitadora que ilustre sobre una posible restricción de la libre concurrencia en las licitaciones".

Declaraciones denegadas

Desde que oficializó su denuncia, Dorado ha intentado en varias ocasiones que los juzgados llamasen a declarar como testigos el alcalde, José María Bellido, y el concejal del PP Miguel Ángel Torrico en relación con dos contratos que firmaron ambos sobre alumbrado público en 2013, cuando eran concejales en la Corporación de José Antonio Nieto. El juez siempre había rechazado esa posibilidad.

"No ha lugar a practicar las diligencias de instrucción solicitadas por las partes y mencionadas en el cuerpo de esta resolución", dijo entonces la sentencia, que entendía que se tenía por personada en la causa al Ayuntamiento de Córdoba a través de su letrado asesor. En aquel fallo, el juez apuntaba directamente que "desde las primeras declaraciones tomadas en la precedente instrucción procesal" había cobrado fuerza la idea de que la denuncia formulada por David Dorado "más que responder a quejas reales de empresas molestas por haberse sentido apartadas de los procesos de licitación de las obras -nuevas o de remodelación- del alumbrado municipal en Córdoba, parecía estar inspirada en móviles espurios al detectarse estar basada en un informe pericial de escaso rigor confeccionado ad hoc para que sirviera de soporte a una serie de imputaciones que, por lo que no es que sean temerariamente falsas (aunque lo parecen) pero sí que no se presentan con la justificación necesaria para ser judicializadas; menos aún en el ámbito de la justicia penal".

Asimismo, el juez desestimó como prueba fiable el informe que Dorado adjuntó para avalar su denuncia (realizado por un perito externo al Consistorio), ya que fue el propio autor de esta auditoría externa quien reconoció en sede judicial que la mayor parte del documento había que adjudicársela al mismo Dorado.

Conclusiones

En sus conclusiones, Arturo Vicente Rueda, magistrado-juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, decía que "sin despreciar la existencia de irregularidades que, no sabemos si son debidas a la dinámica propia de la contratación administrativa, al escaso rigor en los procedimientos seguidos ("por las prisas, por desconocimientos", letrado Asesoría Jurídica Municipal, dixit), no creemos que éstas sean suficientes para concluir que haya existido trato de favor, que se haya limitado la libre concurrencia en la contratación, que se hayan abonado facturas indebidas o consumado contrataciones directas ilícitas".