Unas 50.000 viviendas necesitan ajustes de accesibilidad en Córdoba

Una tercera parte del parque de viviendas de Córdoba, unos 50.000 inmuebles «como mínimo», necesita mejoras de accesibilidad de acuerdo con las estimaciones facilitadas por el Consejo del Movimiento Ciudadano. Se trata de actuaciones que van más allá de la instalación de ascensores, aunque esta sea de las más relevantes, y para las que el CMC y la Federación de asociaciones vecinales Al Zahara solicitan un incremento de las ayudas públicas.

«Tenemos letreros, pulsadores, puertas automáticas, rampas... La accesibilidad no solo es el ascensor, hay multitud de elementos que tienen que ayudar», detalla Juan Andrés de Gracia, presidente del CMC. La ciudad tiene todavía «bastantes» edificios sin ascensores por diferentes circunstancias. Junto a otras, la falta de recursos económicos de los vecinos. Con los años, la normativa se ha hecho más exigente hasta llegar a la situación actual, donde existe «la obligación y el derecho a que todo sea accesible», comenta. Sin embargo, hay convocatorias de subvenciones donde queda fuera una mayoría de solicitantes. «Las administraciones deberían tener el dinero oportuno para no crear expectativas y que después no haya recursos», reivindica.

El pasado febrero, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. En este último caso, contempla una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal «para obligar a las administraciones a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita», informa el Ministerio de Derechos Sociales.

La presidenta de la Federación Al-Zahara, Isabel Sereno, recuerda que esta entidad ha iniciado recientemente una campaña para informar sobre las inspecciones técnicas de edificios (que tienen entre sus objetivos la accesibilidad) y reivindicar recursos a las administraciones públicas.

En la actualidad, «ya existen conflictos vecinales sobre los ascensores, porque no todo el mundo puede hacerse cargo», explica en referencia a las limitaciones económicas. Desde la federación ofrecen asesoramiento a las familias. «Hay personas que no pueden salir de casa porque tienen escalones y hay personas que se han tenido que ir a residencias. Tenemos que trabajar todos por la accesibilidad y la Administración, la primera», defiende.

Un avance con interrogantes

El presidente de la asociación Cota Cero, Javier García, destaca que más de 100.000 personas están hoy prisioneras en sus casas en España porque necesitan ayuda para entrar y salir.

Acerca de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, explica que «todo el mundo pensaba que las decisiones en una comunidad de propietarios se tienen que tomar por mayoría o por mayoría cualificada y este cambio contraviene esa forma de pensar. Viene a determinar que no es una cuestión a valorar, sino condición suficiente que una persona con discapacidad o una mayor de 70 años solicite la adaptación del edificio y la comunidad tiene que hacerlo».

Sin embargo, advierte de que «hay salvedades, que los gastos en que deba incurrir la comunidad no superen las 12 mensualidades». Ello conllevará, a su juicio, que «el derecho de una persona con discapacidad en un edificio con 100 viviendas esté mucho más protegido que en uno con seis viviendas, por el reparto proporcional de los gastos». Javier García lamenta que «el tema de la discapacidad está desde siempre adornado de muy buenas palabras y hechos muy cuestionables». Así, afirma que «nos tememos que la realidad será muy diferente» y alude a la posibilidad de «acabar en el juzgado», pese a las reticencias de las personas con discapacidad a «enfrentarse a toda la comunidad».

