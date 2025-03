«Queremos llegar a 800 alojamientos para jóvenes en el Plan Vives»

-Una persona tan política como usted, ¿se aburre en un gobierno en mayoría?

-Con toda la responsabilidad que tenemos de gestión en temas tan importantes como el urbanismo, la vivienda, la relación del gobierno municipal con los grupos, la preparación de los plenos, juntas de gobierno... No me da tiempo a aburrirme a pesar de la mayoría. Es verdad que un gobierno en minoría requiere mayor esfuerzo a la hora de buscar apoyos, pero ahora no renunciamos a buscarlos, seguimos dialogando e intentando llegar a acuerdos, como estamos haciendo, por ejemplo, con la nominación de las calles. No da tiempo a aburrirse con las responsabilidades y los frentes de gobierno que hay que atender.

-Ha modificado el reglamento municipal para hacer «más dinámicos los plenos», ¿tan aburridos los veían?

-No, no era cuestión de que fueran aburridos. Es cuestión de hacerlos más acordes con la dinámica de ciudades de nuestro entorno y otros foros donde se debaten cuestiones políticas, como el Parlamento andaluz. Pero no vamos a llegar al extremo de lo que hizo el gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, que limitó a un ruego y a una pregunta por cada grupo político. Eso nos parece restringir en exceso la posibilidad de que los grupos hagan su crítica o análisis de la labor del gobierno. Pero lo que sí queremos es que estén en unos ámbitos razonables: una pregunta y un ruego oral por concejal dan lugar a 28 en cada pleno de forma presencial, más una por cada grupo de actualidad son 31, más tres por escrito, darán lugar a más de 100. Es verdad que presentándolas con 24 horas de antelación, también hacemos una labor de gobierno más rigurosa, porque podemos preparar, contrastar datos y hacer las consultas para dar la mejor información, que es la que merecen los grupos de la oposición. Hasta ahora, con una media de ciento y pico ruegos y preguntas por cada pleno y sin saber qué nos van a preguntar, puede dar lugar a respuestas improvisadas o a tener que remitir muchas veces a responderlas por escrito. Eso ya no va a pasar. Todas las preguntas que se hagan en los plenos van a responderse en ese pleno, puesto que las sabremos 24 horas antes.

-Esta semana, la Gerencia de Urbanismo ha iniciado la rehabilitación del convento Regina que, junto al de Santa Clara y a actuaciones como la de la Albolafia o el Alcázar, constatan el interés del gobierno por la recuperación del patrimonio. ¿Qué les queda pendiente?

-Siempre quedan muchas actuaciones y algunas no se culminan ahora porque son en fases, como lo que se está haciendo en Regina o en el Alcázar. Además, hay que acabar la obra del Templo Romano, actuar en el Pósito, en el edificio de la calle Ambrosio de Morales (Real Academia), rehabilitar la plaza de La Corredera, que también está entre nuestras prioridades, actuar en el solar de Costanillas y Hornillo. Creo que en este mandato se ha dado un salto absolutamente significativo y brutal en cuanto a la recuperación del patrimonio histórico, un salto espectacular y esa es la línea que vamos a mantener los próximos años. Gracias a Dios tenemos mucho patrimonio histórico en nuestra ciudad, mucho por recuperar, no podemos hacerlo todo a la vez, pero el inicio con esas actuaciones mencionadas, creo que es bastante importante.

-Córdoba ha aprobado una moratoria de tres años de suspensión de licencias para viviendas turísticas en los distritos sur y centro, pero podría extenderse a otros barrios si crecen estas viviendas más del 5% del total del parque inmobiliario. ¿Por qué no se han incluido los apartamentos turísticos?

-La ley en este momento no permite incluir los apartamentos turísticos dentro de la moratoria, y, además, nosotros, aunque lo permitiera, no lo compartiríamos, porque creemos que son modelos absolutamente diferentes y compatibles con los hoteles. Lo que se limitan son los pisos turísticos, porque, por un lado, pueden causar molestias en esos bloques de vecinos y, por otro lado, porque podría suponer que algunas de esas viviendas disminuyesen el mercado de alquiler disponible en determinadas zonas. Vamos a estar vigilantes para incluir en la suspensión los barrios donde se supere el 5% de pisos turísticos y vamos a seguir trabajando en ese sentido.

-Más allá de las VPO anunciadas, siempre escasas en función de la demanda, ¿hay algún plan para recuperar la vivienda vacía del casco?

-En el estudio de vivienda que se hizo, tanto para el plan municipal de vivienda como para los pisos turísticos, hemos detectado que está bajando la vivienda vacía en toda la ciudad, pero fundamentalmente en el casco histórico. Y eso también es debido a este fenómeno de las viviendas turísticas. Viviendas que hasta ahora no se usaban para nada ante una posible rentabilidad se están destinando a usos turísticos. Eso en sí tampoco es malo, es mala la saturación y que haya una sobredimensión de esas viviendas. Aparte de eso, Vimcorsa tiene planes de ayuda a la rehabilitación; queremos usar los planes de la Junta de Andalucía de eficiencia energética, que también conllevan rehabilitación, y seguimos actuando en la rehabilitación del casco histórico que, como ya digo, es uno de los más grandes de Europa y requiere mucho esfuerzo e inversión.

-Hablando del casco, ¿sabe a cuántas viviendas podrá beneficiar el cambio del Pepch para la instalación de placas solares?

-Prácticamente contempla todas las viviendas en zonas renovadas que sitúa el Plan Especial del Casco Histórico y las zonas que no sean estrictamente declaradas Patrimonio de la Humanidad, que llevarán otra regulación, mucho más estricta todavía. Bueno, pues con las condiciones de limitación que se van a hacer, van a poder ponerse placas solares. El número exacto no lo sé, tendríamos que hacer el recuento, pero es muchísimo más de lo que era hasta ahora.

-El Plan Vives contempla la construcción de 600 alojamientos para jóvenes, para lo que han comenzado buscando suelos. ¿Qué previsiones hay en este proyecto?

-El Plan Vives, para menores de 35 años, es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos. Habíamos planificado en un principio para 7 suelos distribuidos por toda la ciudad pero queremos aumentar los suelos y llegar a 800 alojamientos, que serán la primera oportunidad de acceso para muchos jóvenes a una vivienda a precios asequibles.

El presidente de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, en el callejón de Orive. | VÍCTOR CASTRO / Víctor Castro

-¿Puede ser el PGOM una oportunidad para avanzar en la regulación de parcelaciones? ¿Y para qué más?

-Vamos a intentar apurar hasta el máximo lo que nos permita la legislación. La Ley Integral de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ha avanzado mucho y queremos aprovecharlo, ya que con la antigua ley (LOUA) del gobierno socialista era imposible avanzar en la regularización de las parcelaciones. Ahora mismo existe alguna posibilidad, pero es un procedimiento complejo. Los servicios, el alcantarillado o el alumbrado, que cuando esas parcelaciones empezaron no estaban, conllevan un coste que fundamentalmente tienen que asumir los vecinos. Poner de acuerdo a todas esas personas, asumir el proceso legal y económico no es fácil, pero desde luego por nuestra parte vamos a intentar llevar la posibilidad de regularización al tope que podamos.

-El alcalde anunció que trabajarán de la mano de la Fiscalía para demoler las casas ubicadas en zonas inundables, ¿cuál es el principal obstáculo para avanzar en esta materia, un debe de la ciudad desde hace años?

-Estamos viendo en qué situación están tanto las casas que ya se expropiaron en su día, como si hay necesidad o no de instalar algún procedimiento de expropiación o algún tiempo de negociación con los propietarios donde las casas sufren mayor riesgo de inundaciones como hemos visto en la última crecida del río. Tenemos que ser cumplidores de la legislación y tenemos que hacer ese proceso de la mano de la Fiscalía de Medio Ambiente y que haya resoluciones judiciales que nos permitan actuar sobre esas propiedades. Sobre lo que sí está ya, veremos si estamos en condiciones o no de actuar de forma inmediata.

-¿Cómo va el proyecto de urbanización de los terrenos aledaños a la Base en La Rinconada? ¿Sigue el problema estando en Carreteras? ¿Por qué no se desbloquea?

-Ahí podemos dar una buena noticia, porque estamos cerca ya de desbloquear esa situación y de poder presentar a la junta de compensación el proyecto de urbanización del polígono industrial de La Rinconada, el que está junto a la Base Logística. Ha habido problemas de distinta índole, creemos que todos técnicos, ya que al final ha habido que ajustar los criterios tanto de la Dirección General de Carreteras a nivel nacional como los de los redactores del proyecto, y ha costado. Eso ha costado tiempo, además de muchos informes y contrainformes, pero estoy esperanzado de que pronto podrá ser una realidad.

-Ya están hechos los sondeos del aparcamiento Puerta de Córdoba, ¿cuándo se dará el siguiente paso?

-Ya se ha dado, porque después de los sondeos vienen una catas para asegurarse de que no hay presencia de restos arqueológicos, que ya están licitadas. Cuando se adjudiquen y se realicen, vendrá el siguiente paso, que será la licitación de la redacción del proyecto y construcción en colaboración público-privada de ese aparcamiento, si no hay ningún problema arqueológico. Bueno, estamos en ello y se va avanzando paso a paso, pero con paso firme.

-Muy cerca de allí, el Ayuntamiento anunció su intención de estudiar la posibilidad de construir con planos de Rafael de la Hoz una nueva sede del Ayuntamiento de Córdoba, ¿se ha avanzado en algo?

-Hemos requerido a la Fundación Rafael de la Hoz que nos informe sobre qué material tienen, para saber si hay algún proyecto avanzado, y en función del material que haya, se verá cuáles son los pasos que se pueden dar para construir. Es un propósito que tenemos y estamos estudiando.

-¿Podrá acompasarse el impulso al Córdoba Arena a la urbanización del nuevo barrio Huerta Santa Isabel oeste?

-La ubicación del Córdoba Arena la tenemos ya prácticamente cerrada en el O4, en un suelo de uso deportivo que estaba allí en la zona de expansión de la Huerta de Santa Isabel. Ahora lo que estamos viendo es la posibilidad de establecer a través de un estudio de mercado o de alguna fórmula de prospección para saber si algún agente privado puede hacerlo a través de colaboración público-privada. Hay una fórmula legal, que es la que digo, un estudio de prospección de mercado que permite hacerlo con base a unos planteamientos básicos, que la Gerencia de Urbanismo tendrá que plantear.

-Hay otros barrios pendientes como el del antiguo Urende y la Ciudad de Levante, ¿cree que se van a hacer en algún momento?

-El del antiguo Urende es una junta de compensación de promotores privados que tiene que ponerse de acuerdo en la fórmula de desarrollarlo, igual que pasa en la Ciudad de Levante. Entendemos que esos promotores privados estarán pendientes de la evolución del mercado. Si ellos entienden que puede haber una demanda de vivienda en esas zonas, ya nos instarán a colaborar con ellos para el desarrollo de esa urbanización y, a partir de ahí, se realizará la construcción. Pero, evidentemente, la mayoría son suelos privados y es a ellos a quien corresponde tomar esa iniciativa.

-¿Cuándo se va a empezar de verdad a actuar en la rehabilitación de Ciudad Jardín?

-Es una actuación muy importante. Nosotros hemos hecho el inicio con el Parque Figueroa de la mano de los vecinos y lo que esperamos es que eso sea una realidad y que a partir de ahí esa línea de convocatoria de ecovivienda de la Junta de Andalucía se vuelva a abrir y dotar de fondos para poder optar a ellos. Y nuestra siguiente prioridad, una vez que ya está en marcha la renovación del Parque Figueroa, pero que por no haber disponibilidad de fondos no se ha acometido, va a ser Ciudad Jardín. Si no vienen esos fondos europeos, tendremos que buscar fórmulas distintas para ver con qué tipo de financiación se abordan esas actuaciones.

-Ya asciende a más de 20 millones la cantidad reclamada por la recogida neumática, ¿qué cree que fallarán los tribunales? ¿Se plantean hacer un nuevo plan?

-La asesoría jurídica municipal tiene unos magníficos letrados y un magnífico letrado jefe que tiene muy clara cuál es la línea de la estrategia jurídica que tiene que desarrollar el Ayuntamiento. Ahí nosotros no vamos a tener ninguna decisión. Respecto a la segunda pregunta, vamos a ver cómo acaban resolviéndose las reclamaciones y en función de las mismas, veremos qué pasos son los que vamos a dar.

-¿Cómo van las encuestas de la ‘torricoscopia’? ¿Hay PP en Córdoba para rato? ¿Se lo está poniendo fácil la oposición?

-Hombre, no creo que sea porque la oposición lo ponga fácil, la oposición cumple su labor, pero creemos que también cumplimos la nuestra, que es la de gobernar sin atender a polémicas absurdas, poniendo la referencia de la Base Logística del Ejército de Tierra como elemento de locomotora de todas esas actuaciones futuras. Y bueno, la torricoscopia no, pero las encuestas que han hecho últimamente otras empresas independientes apuntaban a que podíamos llegar a 17 concejales. En cualquier caso, faltan más de dos años para las elecciones, es mucho tiempo. Al final la única encuesta que vale es la de las elecciones, donde un voto arriba o abajo puede cambiar absolutamente el panorama. Tener los resultados en las encuestas está bien y reconforta, pero no tenemos que obsesionarnos.

