Quiero imaginar que como usted, lector, es una persona responsable tendrá ya este domingo preparado su kit de supervivencia ante la llegada inminente de la Tercera Guerra Mundial. Imagino, también, que habrá incluido en ese equipaje de mano la navaja suiza que nos ha recomendado meter la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib. En un vídeo didáctico, que una al verlo no sabe si reír o llorar, aconseja, además, echar el móvil y el cargador, un juego de cartas y las gafas, «súper importantes» (lo dice ella y lo corroboro yo) si ha franqueado la barrera de los 50 y si es que, además de sobrevivir, quiere usted seguir leyendo los prospectos de las medicinas. Así, bien equipados y muertos de miedo o de risa, llegamos al final de una semana en la que la escalada bélica mundial ha ido acompasada en Córdoba con noticias sobre la llegada de una nueva industria militar al calor de la base logística del Ejército de Tierra. Se trata de Santa Bárbara, una empresa que hace vehículos blindados y creará inicialmente 30 empleos en Rabanales 21. La filial en nuestro país de la multinacional estadounidense General Dynamics se une a Escribano, ya implantada en el polígono tecnológico, y a otras empresas de la defensa que esperan asentarse en los próximos meses. El consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, lo vio clarinete y dijo el viernes en Córdoba que el momento de rearme que viven en estos momentos Europa y España (con su Congreso de los Diputados en carne viva) va a suponer el aceleramiento de la industria de defensa en Córdoba y Andalucía. Para unos son buenos tiempos para la armamentística, y para otros, la hora de sacar del cajón las pancartas del «No a la guerra». En medio de ellos también les digo, hay un montón de gente que no sabe si reír o llorar, y con una navaja suiza en el bolso o el bolsillo que conlleva multa de 300 euros si te pilla con ella la Guardia Civil por mucho que lo diga la comisaria europea.

Del no de entrada a la OTAN de los 80 hasta hoy el mundo ha dado 200 vueltas de campana para que un personaje como Donald Trump esté gobernando en USA. En Córdoba, desde los años 80 hasta hoy, la Diócesis de Córdoba no ha hecho tantas piruetas, pero ha tenido cuatro obispos incluido el último, Demetrio Fernández, que le ha pasado el testigo esta semana a Jesús Fernández. «Te ha tocado la lotería», le dijo a su sucesor, que viene de Astorga después de pasar por Santiago de Compostela y del que algunos han escrito como si lo conocieran en primera persona. No es mi caso, así que no puedo añadir nada más que, como dijo en arameo San Mateo, «por sus frutos» lo iremos conociendo.

Debate también encendido el que hemos tenido estos días sobre los límites de la libertad de expresión a cuenta del parricida José Bretón y el libro El odio, que finalmente Anagrama ha decidido retirar sine die.

Y en el Ayuntamiento, mientras el mundo hacía sus acrobacias y se enfangaba en debates, las empresas municipales y los organismos autónomos rendían cuentas del 2024 en sus respectivos consejos de administración cerrando las liquidaciones con dispares resultados. Las primeras, las empresas municipales que se financian con tarifas por prestaciones de servicios, lo han hecho por primera vez en la historia en números rojos. Todas, incluida Emacsa, la joya de la corona, que liquida con pérdidas (777.000 euros) por los gastos que le está ocasionando el tanque de tormentas; o Sadeco que vuelve a repetir mal resultado (-3,7 millones), según sus responsables, por el coste por la implantación del quinto contenedor. Por su parte, los organismos autónomos (Gerencia de Urbanismo, Imdeec, IMAE...), que se financian por transferencias municipales, han cerrado todos con superávit.

Para compensar, el TSJA ha tumbado la pretensión de AENA de que el Ayuntamiento pagase 7,4 millones más intereses de demora (unos 20 millones) por las expropiaciones que se hicieron para ampliar la pista del aeropuerto. El gobierno local del PP ha pedido encarecidamente al Gobierno central que no recurra el fallo y deje de «enredar» con un protocolo que firmaron Rosa Aguilar y Magdalena Álvarez en el año 2008. También han empezado las obras de rehabilitación del convento Regina, se van a cambiar las luminarias por led más eficientes y se ha retirado el lodo de la crecida del río. No todo iba a ser embarrar.

Suscríbete para seguir leyendo