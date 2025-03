«Los problemas quedan en el corazón del obispo y se los lleva al sepulcro»

-Lleva unos días muy agitados, ¿cómo se siente?

-Bueno, como todos, no te creas. Pero vamos, estos días han sido especiales porque ha habido que hacer este tránsito, pero todos los días reflexiono delante de Dios, de mi conciencia y de los trabajos que tengo que hacer.

-¿Se puede hacer un balance de estos 15 años?

-Para mí ha sido una etapa muy gozosa, muy laboriosa y, por tanto, fatigosa. Es decir, cada día he acabado cansado del trabajo y no me he tomado descanso. He estado continuamente sirviendo a la diócesis o desde aquí, desde el obispado, recibiendo o pateando los pueblos, las parroquias, los colegios, las gentes que se me han encomendado. Por tanto, el resumen que hago es que he cumplido la tarea y le doy gracias a Dios porque me ha sostenido.

-¿Cómo será su vida a partir del mes de mayo?

-Sin tantos compromisos, también porque no tengo ya capacidad de asumir ese trajín físico y psicológico, pero vamos a seguir trabajando. Es decir, seguiré viviendo aquí en Córdoba, en un pequeño apartamento en la casa sacerdotal donde están todos los sacerdotes mayores y jubilados. Soy un sacerdote más entre ellos, comemos juntos, cada uno vive en su habitación, y desde ahí saldrán muchas cosas. Seguramente tendré que ayudar al obispo, y con gusto. Sobre todo en confirmaciones, que en la diócesis son numerosas y si le puedo quitar algún golpe de ese tipo, con mucho gusto. Otras tareas que yo, personalmente, tenga entre manos de estudio, de lectura, de trabajos de tipo intelectual que tengo pendientes... Espero no aburrirme.

-¿Qué le ha resultado más difícil en todos estos años?

Desde el punto de vista físico, recorrer toda la diócesis y hacerme muchos miles de kilómetros. Pero los he hecho con gusto. Cuando un novio está enamorado de su novia, no le importa hacer 600 kilómetros todas las semanas. Pues es algo así. Eso ciertamente es una dificultad física, y fatigosa, pero yo no lo siento como un trabajo insuperable. Y desde el punto de vista de resolver problemas, que el obispo tiene que a veces resolver problemas muy gordos, los he resuelto como Dios me ha dado a entender.

-¿Me puede decir algún ejemplo?

No, los problemas quedan en el corazón del obispo y se los lleva al sepulcro.

-¿Qué le ha quedado por hacer?

-Muchísimo. La Iglesia lleva 2000 años haciéndose. Por tanto, yo soy una cadena pequeña, casi insignificante, en esta transmisión de la fe. Es decir, no es una empresa humana en la que yo hago un programa y al final veo si se ha cumplido. No, es una empresa de Dios para la que elige colaboradores y el fruto no se puede medir porque se trata de ver cuánto ha crecido la fe de la gente y eso no se mide. ¿Cuánto ha crecido el amor? ¿Cuánto ha crecido el acercamiento a Dios? ¿Cuánto ha crecido la solidaridad de los fieles unos con otros y hacia los pobres necesitados? Eso no se mide.

-Pero parece que cada vez menos gente se acerca a la Iglesia…

-Las estadísticas dicen eso, que hay menos sacramentos del matrimonio, por ejemplo, o incluso menos confirmaciones o bautismo, pero también es porque ha descendido la población. Yo la sensación que tengo es que la Iglesia crece y crece por el compromiso de sus fieles, por la presencia y la influencia en la sociedad. Crece porque la Iglesia no es una anécdota en la sociedad en la que estamos. Yo la he visto con mis propios ojos. Otra cosa es que los medios a veces no lo reflejan. Pero es la realidad más notable de nuestra sociedad, la Iglesia.

-¿Cambiaría algo de estos 15 años?

-¿Yo personalmente? Claro, me he hecho más viejo. Eso está claro, pero yo aprendo mucho de la gente. Me siento muy edificado e impulsado por muchos buenos testimonios. De matrimonios fieles, de jóvenes que descubren a Jesucristo, de sacerdotes enamorados de su tarea. Todo eso a mí me hace mucho bien.

-¿Cuál cree que es su legado en esta diócesis?

-Una colaboración en la obra de la redención, donde Jesucristo es el protagonista. Mi legado es haber cumplido la tarea que se me ha encomendado.

El obispo durante un momento de la conversación. / A. J. González

-Tan sencillo como eso...

-Claro, cuando haga un análisis más profundo, pero hay que tener perspectiva, a lo mejor dentro de 20 años se podrá decir que esta etapa fue tal o cual. Ya lo dejamos a la historia.

-¿Qué se necesita para ser un buen obispo?

-Yo creo que todos los obispos son buenos. Pero fundamentalmente la actitud del obispo es obedecer a la voluntad de Dios y al mandato que Dios te encomienda. Yo no había imaginado en mi vida que iba a ser obispo de Córdoba, eso no me había pasado por la cabeza. Pero un día el papa Benedicto me llamó y me dijo: «tienes que ir de obispo a Córdoba». Pues aquí estoy. Como don Jesús ahora, que le llaman un día, sin haberlo ni siquiera imaginado, para decirle que tiene que ir de obispo a Córdoba. Supondrá un desgarro de su tierra, de sus gentes, como me ha pasado a mí y les pasa a todos. Pero aquí estamos. Y él vendrá con el deseo grande de servir a esta diócesis.

-Será su última Semana Santa al frente de la diócesis, ¿cómo se siente con eso?

-Después de la última viene la siguiente. Esta va a ser la decimosexta, porque llegué en la víspera de Semana Santa y me voy después de Semana Santa y, por lo tanto, son 16. Eso es una explosión de fe, de lo que es toda la piedad popular, en la ciudad de Córdoba y en todos los pueblos. Es una cosa que hasta que no llegué no me di cuenta de lo que eso significaba. Porque en el resto de España no se vive como se vive en Andalucía, y concretamente en Córdoba. Año tras año ha habido avances, progresos. Por ejemplo, la carrera oficial ha pasado de estar en el centro de la ciudad a la Mezquita-Catedral. Eso ha sido un cambio muy notable.

-¿Cómo cree que va a vivir la de 2026?

-Vivir el misterio de Cristo, que es lo que realmente a un cristiano le sacia. No sé, porque hay muchas posibilidades, desde estar en un monasterio a celebrarlo con unas monjas de clausura, a ir al último pueblo de la diócesis que necesite un curita que les celebre, y puedo ir yo. ¿Por qué no? Estando libre... O sea que no lo sé, no predigo tanto de aquí hasta la Semana Santa del año 2026.

-¿Por qué le ha tocado la lotería a Jesús Fernández?

-Porque la diócesis de Córdoba no es cualquier diócesis, es muy privilegiada, muy bien dotada, es una diócesis muy rica en vitalidad cristiana y eso al que le toca, porque él no ha hecho ni oposiciones, ni ha solicitado ningún concurso, chico, te ha tocado la lotería, es decir, el premio gordo, además.

-¿En qué punto se dejan las obras del Palacio Episcopal?

Están terminando. Según me dicen, de parte del Cabildo, las obras podrán estar terminadas para el verano. Por tanto, se inaugurará cuando terminen, pero es una remodelación bastante importante en favor de los visitantes, que son tantísimos, que bien merecen una buena acogida, un acompañamiento y que ellos puedan percibir la belleza y la riqueza de Córdoba.

-¿Está satisfecho?

-Sí, cómo no. El Cabildo ha trabajado muy bien, en muchos temas que no es ahora momento de enumerar, pero son un grupo de sacerdotes de los mejores de la diócesis, muy competentes cada uno en su campo, muy unidos. Y además es una empresa muy bien gestionada. De hecho, se llevan todos los premios de gestión, de acogida, porque lo hacen muy bien. Asunto que sale nuevo, como este que estamos tratando, lo afrontan y lo resuelven con buena capacidad, porque la tienen.

-¿Cómo recuerda el debate de la titularidad de la Mezquita-Catedral? ¿Cree que está zanjado?

-La libertad de los hombres llega a todos los extremos. Fíjate que incluso podemos decirle no a Dios, hasta ahí llega la libertad humana, siendo Dios tan bueno con nosotros, la libertad humana está hecha de manera que podemos decirle no incluso a Dios. Uno no puede negar la evidencia, porque el gobierno actual ha presentado en las cortes un listado de las inmatriculaciones. Ahí está, hecha según toda la ley, la inmatriculación de la Mezquita-Catedral en favor de la Iglesia católica gestionada por el Cabildo. Pero hay quienes les gusta y les place dar vueltas a que eso no, por qué sí, por qué no, y mientras encuentren eco en los medios que les dan aire lo dirán y ya está. Sí, es un debate que puede volver en cualquier momento, pero la realidad es la que es. Las cosas son como son.

-¿Y cómo ve los conflictos mundiales actuales?

-Yo veo una cosa que la he dicho y la he repetido muchas veces: Cuando los hombres pretenden, o incluso consiguen, construir un mundo sin Dios, alcanzan a construir un mundo contra el hombre. Esa frase no es mía, es de Henri de Lubac, un autor muy importante del siglo XX. Veo que la mayor desgracia que sufre hoy la humanidad, sea de derecha, de izquierda, del medio, de arriba, de abajo, es apartarse de Dios, porque el resultado es los hombres contra los hombres, y vivimos una época de gran peligro por eso. A mí me parece que la gran desgracia de nuestro tiempo es el alejamiento de Dios. Si yo no tengo a Dios como norte, como guía, como el que me perdona incluso, al otro le trataré a mi gusto y antojo y seré implacable con él. Solo la religión, la relación con Dios, es la que me pone en tesitura de vivir la ética, no hacer lo que me dé la gana y lo que me guste.

-Por la religión también hay guerras…

-Sí, con ideologías, claro, que se camuflan de religión. Porque la relación con Dios nunca justifica esos extremismos de guerra, de fundamentalismo, eso es así, eso Dios no lo manda. Es el hombre que lo tergiversa y lo lleva hasta su gusto y capricho.

Demetrio Fernández posa en el salón donde se anunció al nuevo obispo. / A. J. González

-¿Estamos en riesgo de una tercera guerra mundial?

-Sí, el papa Francisco lo ha dicho ya muchas veces. No solo hay riesgo, es que estamos inmersos en ella, de lleno. Lo que pasa es que no es una guerra al uso como las del pasado, es una guerra que cuenta con drones, con los grandes capitales, que cuenta con una cantidad de armamento tremenda en estos días. Es una guerra distinta, por decir, de la guerra de sucesión o la guerra mundial primera o segunda. Es otra, tiene otros estilos. Pero a mí me parece que estamos en plena guerra. Y lo dice el papa Francisco, que tiene una atalaya mejor que la mía. Tenemos que salir de esta situación y solo saldremos mediante la civilización del amor.

-¿Y en España?

-Estamos también en ella. España está implicada de lleno en todo lo que es Europa, y además no puede ser de otra manera. A España y a Europa se le plantean unos dilemas muy fuertes. En el orden mundial, España está metida y estamos metidos, pero de lleno, hasta con los presupuestos, nos afecta el bolsillo. Solo que procuramos no pensarlo, y mientras nos tomamos una horchata. Pero la cosa está ahí.

-¿Cómo cree usted que lo van a recordar los cordobeses?

-Ah, no lo sé. Yo no estoy en la memoria de ellos.

-¿Y cómo le gustaría que lo recordasen?

-Me gustaba mucho una frase que decía el Papa Benedicto XVI: Pues como un humilde obrero en la viña del Señor. Ni más ni menos. Hizo lo que tenía que hacer.

-Algunas personas lo recordarán también como polémico con algunos temas…

-Bueno, pues que lo digan. ¿Para qué vamos a entrar? A mí me parece que mucho de todo eso viene montado. Es un montaje en el cual los medios están metidos y hacen lo que les manda el que les paga. Eso es así. Entonces, que yo anuncie el Evangelio es lo propio, lo que sería noticia es que yo reniegue del Evangelio. En algunos puntos el anuncio del Evangelio escuece como un sarpullido, y entonces se monta todo y todos copian unos de otros y dura 24 horas. La gente no está fijándose a ver qué dice el obispo para convertirse, sino a ver qué dice para entrar en la polémica. ¿Quién genera la polémica, el obispo o los medios? Vale, dejémoslo estar.

-¿Algún consejo para el obispo que viene?

-Que se deje querer como yo me he dejado querer. Nada más él tendrá y tiene suficiente criterio y juicio para decir «la diócesis hay que orientarla por aquí o por allá». No tengo que darle ningún consejo. Simplemente, cuando él me pregunte, le voy informando de todo. Y con mucho gusto, claro. Como hermano mayor, pero la experiencia está ahí y enseguida volará por él mismo, como es lógico.

-Parece que va a ser un obispo con un marcado carácter social…

-Sí, sí, lo dice él mismo. Me parece muy bien. Nos hace mucha falta.

-¿Es necesario ese perfil?

-Hombre, claro, claro. Él mismo ha visitado nuestra diócesis con Cáritas y él anotaba que cuando la ha visitado ha visto que la caridad, las instituciones sociales, caritativas, le han dejado impresionado. Por tanto, vendrá y las alentará cada vez más y llamará a los fieles a que colaboren. O sea, que potenciará todo eso, también por carisma y por historia de su vida. Me encanta que ese punto se subraye más y más. Campo tenemos ahí todo lo que queramos y más, porque los pobres los tendréis siempre con vosotros, nos dijo Jesucristo, y así es. O sea, que pobres tendrá para parar un tren. O dos, o tres.

-Lamentablemente...

-Al obispo le toca llamar la conciencia de los fieles, de las instituciones, a que sean solidarios y él desde el principio ya lo subrayó. Y yo me alegro mucho de ese acento.

-¿Quiere enviarle un último mensaje a los cordobeses?

-Yo suelo decirles a todos los cordobeses, sean creyentes o no «muchas gracias por haber acogido al obispo como lo han acogido». Yo me he sentido muy a gusto, y he encontrado personas más cercanas a la Iglesia, otras no tanto, he encontrado sobre todo respeto. Y yo les devuelvo ese respeto que me han tenido, también con el mío, y agradecerles que haya sido posible la colaboración mutua. Así que yo lo resumiría con un: «gracias, cordobeses, por lo bien que tratáis al obispo».

