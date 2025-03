El PCA se rearma en Córdoba y pasa a la "ofensiva" contra la "ola reaccionaria"

A veces, los tiempos no siguen el ritmo del compás, y eso ha quedado patente este sábado en Córdoba, durante las fiestas del Partido Comunista de Andalucía (PCA). En un momento en el que Europa y Occidente se sumen en un clima bélico y apuntan hacia el rearme, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha apostado por un "rearme ideológico" para que la izquierda pase a la ofensiva y logre atraer el voto joven y a la disputa frente al "avance belicista".

Maíllo, que lidera una organización que nació con el "no a la OTAN" entre sus máximas, ha recalcado la necesidad que tienen el PCA, Izquierda Unida y los movimientos sindicales y sociales de librar la "batalla cultural frente a la hegemonía de la extrema derecha".Con un discurso vehemente, el dirigente lucentino ha advertido de que España se enfrenta a "una disputa civilizatoria" sobre el modelo social, en la que "el marco de convivencia y nuestros valores pueden irse al sumidero de la historia para no volver". Por ello, ha llamado a escuchar "a quien vota a Alvise" y a rechazar la resignación ante la ola reaccionaria: "Quien afirma que esto es solo una moda, no se ha enterado de nada".

Para disputar esa batalla, Maíllo ha señalado que la izquierda necesita "claridad, estrategia, fortaleza y coherencia". También ha insistido en la defensa del bien común y en una "disputa de la cotidianidad" para "convencer a aquel que piensa diferente". A su juicio, "nada está perdido, depende de nosotros cambiar el marco".

El líder de Izquierda Unida también ha reivindicado el papel de las organizaciones colectivas frente a proyectos políticos personalistas, donde la salida de una figura supone la desaparición del partido. Para Maíllo, esto demuestra que "no hay ni organización ni proyecto". En este sentido, ha defendido que "no pasa nada por renunciar en política".

Debate sobre el rearme

Respecto a la política de rearme, Maíllo ha subrayado la necesidad de abrir un "debate". Ha precisado que, desde Izquierda Unida, cuando se habla de rearme, se refieren a "seguridad humana y cooperación internacional." Y ha sentenciado: "Hay una operación para convencer a la gente de que la carrera armamentística y belicista es la mejor solución, cuando la única opción es garantizar una paz duradera en Europa y en el mundo".

La visión sindical

Posteriormente, ha tomado la palabra Unai Sordo. El secretario general de Comisiones Obreras ha coincidido con las líneas marcadas por Maíllo, aunque ha advertido: "No podemos confundir la batalla cultural con una batalla de narrativas", alertando del riesgo de dejar de lado los elementos materiales. A juicio de Sordo, "las batallas culturales ganadoras están precedidas por políticas materiales construidas con tiempo y paciencia".

Ha puesto como ejemplo el mundo laboral y el urbanismo, donde "se fomentan climas de trabajo y situaciones cada vez más individualizadas" o se levantan barrios con "peores servicios públicos". Según Sordo, este es el caldo de cultivo perfecto para que triunfen discursos que "generan una idea de ciudadanía basada en que el político te baja los impuestos aunque eso empeore los servicios públicos." Sordo ha cerrado su intervención recalcando la necesidad de que la izquierda "transforme" esta dinámica.

La perspectiva juvenil

Antes, intervino Raquel Arranz, secretaria general de la UJCE, quien insistió en la necesidad de que el movimiento se adapte a las nuevas formas de comunicación para atraer a los jóvenes. "Si los jóvenes no se acercan a nuestras trincheras, es el momento de salir de las nuestras y buscarlos", ha afirmado.

Arranz ha señalado que hay jóvenes "que no siguen los marcos reaccionarios y que se movilizan". Para ellos, ha defendido la necesidad de "conectarlos" para que "conciban el compromiso militante como una opción de futuro," destacando el desafío de participar en "los códigos culturales del presente."