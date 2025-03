Este domingo cambia la hora. ¿Cómo puede afectar a la salud de los cordobeses el horario de verano?

Durante la madrugada de este domingo 30 de marzo se perderá una hora de sueño, porque los relojes cuando lleguen las 2 pasarán a marcar las 3, con motivo de la implantación del horario de primavera-verano. Pedro Mengual, médico de familia del centro de salud Poniente de Córdoba, señala que el cambio horario, en este caso el de verano, es una práctica habitual desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, existiendo en España desde 1940.

Mengual recuerda que esta medida se implantó, en parte, como una forma de ahorro energético, pero en 2018 la Comisión Europea propuso eliminar el cambio horario en los países de la UE, después de que una consulta pública reflejase que un 80% de europeos quería mantener el horario de verano todo el año, en lugar de adelantar el reloj en marzo y retrasarlo en octubre. Mantener todo el año el horario de verano supondría tener siempre el que habrá desde mañana domingo, pero si se adoptara el de invierno implicaría no cambiarlo en marzo cuando en octubre los relojes se vuelvan a retrasar una hora.

Repercusión en la salud

Ante el cambio de hora cabe preguntarse si esta modificación afecta a la salud de los cordobeses y de la población en general. A esta cuestión el doctor Mengual responde que «los seres humanos somos entes biológicos sometidos a un ritmo circadiano, mediado por diversas hormonas, sobre las que influye la exposición a la luz».

El doctor Pedro Mengual, en el centro de salud Poniente pasando consulta. / A.J. GONZÁLEZ

Este médico apunta que, cuando el reloj interno cambia, aunque sea poco, se altera el equilibrio del sueño, lo que puede afectar a nuestra salud física y mental, como así ponen en evidencia diversos estudios científicos, que asocian dicho desequilibrio con un aumento en la incidencia de accidentes cerebrovasculares, cardíacos y desequilibrios emocionales. Acerca de este mismo tema, Pedro Mengual subraya que, aunque la mayoría de las personas son capaces de adaptarse a estos cambios, no es menos cierto que en ciertos grupos poblacionales, sobre todo niños y mayores, pueden producirse ciertas disrupciones, debido a esta modificación horaria.

Adaptación

Este facultativo incide en que «nuestro organismo está sometido a la interacción entre varios relojes, como son el biológico, encargado del ajuste del ritmo circadiano (producto de la evolución filogenética del ser humano); el reloj astronómico o solar y el reloj social (horarios y vida social)». Por esto, expone que «si queremos abordar los posibles efectos sobre la salud del cambio horario, deberíamos tener en cuenta el equilibrio entre estos tres relojes».

Partiendo de esta premisa, recalca que adelantar el reloj en primavera trae, como consecuencia, «que nos vayamos a dormir y despertemos antes de que nuestro reloj interno esté listo para hacerlo, lo que puede reducir la cantidad de horas de sueño. Por otro lado, la exposición a más luz solar cerca de la hora de irse a la cama puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño a la hora habitual y puede contribuir a reducir la cantidad de sueño que durmamos cada noche».

El descanso se puede ver alterado por el mayor tiempo de luz solar en primavera-verano / CÓRDOBA

Efectos

Teniendo en cuenta estas posibles consecuencias, Pedro Mengual precisa que recientes estudios sugieren que el cambio de horario de verano puede exacerbar más los trastornos del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancias perjudiciales, mientras que otros expertos apuntan que el cambio del horario de invierno al de verano altera más los hábitos de sueño que el paso del horario de verano al de invierno, ya que el de invierno es el que más se adapta a la fisiología humana.

Siguiendo con este mismo asunto, Mengual hace hincapié en que «si queremos que el cambio de horario de verano no tenga repercusión negativa sobre nuestra salud hay que modificar algunas rutinas, como no retrasar el horario de la cena, acostarse más temprano e intentar aprovechar la luz diurna para estar fuera. También es recomendable reducir las cantidades de cafeína, alcohol y la exposición a la luz azul (pantallas de móviles y otros dispositivos) una o dos horas antes de acostarse y hacer ejercicio físico matutino». Finalmente, concluye que «para sobrellevar este cambio, lo mejor es adaptarse, al menos, hasta que España siga el ejemplo de la mayoría del planeta y no haya más cambios de hora».

El profesor de Enfermería de la UCO e investigador del Imibic Pablo Jesús López Soto. / CÓRDOBA

También sobre los efectos en la salud del cambio de hora, el profesor de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba y responsable del grupo de investigación Cuidados enfermeros integrales del Imibic, Pablo Jesús López, destaca que «nuestro grupo de investigación ha evidenciado que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan una probabilidad más alta de sufrir eventos cardiovasculares mayores tras el cambio de hora en primavera, incremento que es especialmente significativo, en las capitales de provincia situadas en el norte de Andalucía, como es el caso de Córdoba».

López Soto indica que cada vez que hay un cambio de hora, en este caso la implantación del horario de verano, se reaviva el debate sobre la conveniencia de mantener esta práctica o eliminarla. Soto detalla que diversos estudios recogen que las transiciones hacia y desde el horario de verano pueden alterar los ritmos circadianos, causando trastornos y falta de sueño. Además, remarca que otras investigaciones han asociado estos cambios con un incremento en la incidencia de infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, especialmente después del cambio en primavera.

Según lo publicado el pasado año en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cambio de hora de verano e invierno permanecerá al menos hasta 2026 en España.

