CCOO pide al delegado de Desarrollo Educativo y FP que frene la privatización de los servicios educativos

Representantes del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, encabezados por su secretario general, José Enrique Guerra, han mantenido un encuentro con el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de Córdoba, Diego Ángel Copé, en la que han expuesto las demandas del sindicato.

Guerra dejó claro que CCOO apuesta “de manera firme y decidida por un modelo de gestión pública de los centros financiados con dinero público de la enseñanza. De hecho, pedimos el freno a la privatización (nos negamos a usar el eufemismo “externalización”) de todos los servicios públicos complementarios y no complementarios y reclamamos su recuperación para la gestión directa por parte de la administración de la manera que mejor convenga a las trabajadoras y los trabajadores a las que afecte esta situación”.

Además, el sindicato advierte que “no toleraremos ni un recorte más en la enseñanza pública cordobesa. No podemos recortar en educación ni en la calidad de esta”, apuntó el responsable sindical.

Entre las cuestiones que CCOO traslada al responsable de Educación, cabe mencionar la necesidad, según CCOO, de cumplir con las ratios establecidas y que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae) cuente doble en el cómputo de ratio y así paliar, en parte, "la carencia endémica de recursos en este aspecto". Además, “pedimos que las profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT), de Audición y Lenguaje (AL) sean asignados de acuerdo a las necesidades reales de los centros, usando el criterio de la ratio entre profesional y alumnado”.

En la misma línea, el sindicato señaló el "enorme déficit" de plantilla de los Equipos de Orientación Educativa (EOE), “tan necesarios en el diagnóstico y la atención del alumnado más vulnerable y en la orientación a los equipos directivos en situaciones delicadas del alumnado”, apuntó Guerra, quien también pide "que los especialistas de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) sean asignados a tiempo completo en los centros que cuenten con alumnos que requieran mejorar su conocimiento del español”.

Formación Profesional

“Pedimos también que se aclaren los criterios de asignación de recursos docentes a los centros y que el mayor número de vacantes posible sea ofertado en el Concurso General de Traslados y, con ello, crear más estabilidad en los centros educativos. No podemos olvidar que es necesaria una mayor agilidad en las sustituciones a principios de curso. No queremos que se repitan situaciones como las del inicio de este curso en las que las plazas fueron ofertadas tarde y decenas de aulas se quedaron sin docente cuando esas plazas se conocían desde antes del cierre del curso escolar anterior”, remarcó Guerra.

La Formación Profesional Dual "necesita recursos y un apoyo constante de esta Delegación Territorial para su implantación", señala el sindicato. Los profesionales cordobeses "asumen las funciones de comerciales, no se les reconoce las horas que han pasado buscando las empresas primero y formándolas después en su nueva labor evaluadora". Por último, "condenamos que el personal docente que tutoriza en FP Dual no cobra función tutorial aunque a todos los efectos ejerce dichas funciones. Es una pena que el edificio de la antigua Escuela de Agrónomos para dotar a la provincia de Córdoba de un Centro Integral de Formación Profesional público se ha cedido para la creación de otra entidad privada. En su lugar, se quiere convertir el IES Galileo Galilei en esa figura de Centro Integral de Formación Profesional, a cambio de perder las unidades de ESO y Bachillerato y no aumentar la oferta educativa de FP. Otra vez, un recorte de unidades públicas. Por no hablar del desmantelamiento de la FP a Distancia pública para la promoción de la FP privada, que no tiene los mismos controles", abunda el comunicado.

Las artes escénicas

Por otra parte, CCOO Enseñanza Córdoba pide a la Delegación situar a las artes escénicas en el lugar que le corresponde. “Para ello proponemos la creación de un puesto específico en la Delegación (como ya se ha hecho con la Formación Profesional) para que una persona experta en esta enseñanza tenga dedicación completa en el desarrollo de los proyectos provinciales del sector”, comentó el secretario General.

La concertada

En cuanto a la enseñanza concertada, CCOO solicita la equiparación salarial de los profesionales de la concertada con la pública conforme se establece en la legislación vigente y que se concierte los ciclos formativos en los que la demanda supere a la oferta pública.

En lo que respecta a la Educación Infantil y la instauración del régimen de gratuidad para el servicio educativo de dos años, los responsables de CCOO expresan sus dudas sobre los servicios complementarios y la implementación del sistema en seis años en vez de en tres. En cualquier caso, el sindicato pidió al delegado que ejerza un control de la adecuación de los contratos a la categoría y jornada real.

Junto a lo anterior, los delegados y delegadas de Enseñanza de CCOO de Córdoba solicitan que la delegación ejerza su función de control sobre el pago de salarios y cumplimientos de los convenios por parte de las empresas privadas que prestan servicio en centros de enseñanza pública por medio de licitaciones. “Solicitamos no asignar licitaciones a empresas con sentencias judiciales contrarias, o con conflictos colectivos abiertos, o que oferten por debajo de convenio. Nos ofrecemos a estudiar los mínimos y nos comprometemos a estar especialmente observantes y denunciar aquellas licitaciones que se oferten por debajo de convenio puesto que el perjuicio, en esos casos, corre siempre por parte de las trabajadoras y los trabajadores”, explicó Guerra.

En referencia al personal laboral, CCOO remarcó la importancia de este personal para una enseñanza de calidad. Por ello, rechaza la externalización de servicios como el catering en los comedores escolares y la limpieza en los IES. “Todos hemos oído hablar de los problemas con la calidad de la comida en el CEIP Juan de Mena o los impagos al personal de limpieza de los IES que está dejando sin servicio a varios IES como Trasierra o López Neyra, y merma el servicio en otros como el IES Fidiana o Blas Infante”, puntualizó José Enrique Guerra.

En este sentido, CCOO pide la actualización de la RPT (relación de puestos de trabajo) y creación de una RPT acorde a las nuevas realidades. “No puede ser que inauguremos centros como el IES Casiana Muñoz en el 2021 y a día de hoy no cuente con plantilla de personal laboral, como ordenanzas, personal de limpieza, educadora, etc.”, criticó el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba.

CCOO quiso hacer especial mención a la figura del educador, tan necesaria además en las zonas de transformación social y, por último, reclamó que se aminore la burocracia y el sistema de Bolsa Única Común (BUC) sea más ágil y se abra para poder actualizar méritos y modificar zonas geográficas, pues desde 2019 esta bolsa no se ha vuelto abrir y las condiciones familiares de sus integrantes han cambiado.