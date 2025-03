Un total de 53 entidades participarán en el concurso de cruces de mayo de 2025

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado este viernes el edicto con la relación de cruces que participarán definitivamente en el concurso de este año, que tendrá lugar, como siempre, a principios del mes de mayo. En total, serán 53 las cruces admitidas, después de que se haya actualizado la primera lista, en la que solo se incluían 39.

Aunque se ha ampliado la relación en 14 cruces más de la primera resolución, han quedado cuatro definitivamente excluidas y de las admitidas hay algunas a las que se les admite pero que "para su autorización definitiva de las barras y cruces, han de cumplir con los requisitos específicos que para cada una de ellas ha valorado la comisión técnica y que se recogerán en los decretos individuales de autorización".

Las causas argumentadas por el Ayuntamiento para excluir las cuatro propuestas no aceptadas son, en dos casos, no haber "presentado otro emplazamiento alternativo tal y como se le indica en el listado provisional de entidades admitidas y excluidas"; en un caso por no haber alcanzado el año pasado la puntuación mínima exigida por el jurado, que era de 10 puntos; y, la última, por haber presentado la documentación fuera de plazo.

Las admitidas

Así, la relación de las cruces admitidas es la siguiente:

1. Peña Amigos de la Viñuela. Avda. Viñuela

2. Hdad. Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra. Sra. Mayor Dolor en su Soledad. Plaza Flor del Olivo

3. Hermandad Quinta Angustia. Plaza Colón

4. Asoc. Vecinos Cañero Nueva. Párroco Bartolomé Blanco

5. Hdad. Sacramental de la Sagrada Cena. C/ José Dámaso Pepete s/n Explanada

6. Hdad. Smo. Cristo de las Lágrimas. Plaza de la Marina Española 7

7. Real Hdad. y Cofradía Smo. Cristo del Amor. Avda. Fray Albino. Frente a la Calahorra

8. Parroquia Santuario de Ntra. Sra. Fuensanta. Plaza Santuario de Ntra. Sra. Fuensanta s/n

9. Asociación de Vecinos Paraíso Arenal. Avda. Rocío Durcal, 37

10. Asociación de Vecinos Promisión. Plaza Escenario Público junto a Colegio Azahara. Barriada Villarrubia

11. Hdad. Smo. Cristo del Descendimiento y Ntra. Sra. Buen Fin. Jardines del Rocío (Miraflores) 1

12. Hdad. Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía Nazarenos Ntro. Padre Jesús Victoria tres caídas (Hdad. De la O) Plaza del Jazmín (Fátima)

13. Asoc. Vecinal Al Andalus del Parque Cruz Conde. C/ Padre Morales (terrizo)

14. Casa Regional de Castilla La Mancha. Jardines Presidente D. Adolfo Suárez González

15. Asoc. Cultural Los Quintos. Bulevar Hernán Ruiz

16. Asoc. Colega Córdoba. Plaza de España

17.Hermandad de la Merced. Jardines Músico Pedro Gámez Laserna

18. Asoc. Vecinal Huerta del Rey. Calle Cariuan.

19. Asoc. Cultural y Vecinal Peña Cordobesa la Ventana. Calleja entre C/ Almería y Utrera.

20. Hermandad Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Mª Sª del Amor y San Juan Evangelista. Bulevar entre Emilia Pardo Bazán y Nuestro Padre Jesús Caído.

21. Hdad. Cristo de las Penas de Santiago. Plaza de San Andrés

22. Hdad. Nuestra Señora del Socorro. Plaza del Socorro

23. Hdad. y Cofradía de Nazarenos Congregantes del Smo. Cristo de la Buena Muerte. Plaza San Ignacio de Loyola

24. Hdad. Del Vía Crucis del Santo Cristo de la Salud. Plaza de la Trinidad

25. Asoc. La Medina de Córdoba. Plaza Jerónimo Páez

26. Hdad. Penitencial Cofradía de Nazarenos Sta. Faz Ns Jesucristo, N Padre Jesús Nazareno Encuentro Sta. Mujer (Hdad. De la Santa Faz). Plaza de la Compañía

27. Real e Ilustre Hdad. De Ntro. Sr. Resucitado y M.ª Sma. Reina de Ntra. Alegría (Hdad. Del Resucitado). Plaza Conde Priego

28. Hermandad del Calvario. Plaza de las Cañas

29. Franciscana Hdad. De la Santa Cruz en el Monte Calvario y M.ª Sma. En su Soledad. (Hdad. Soledad). Plaza de Lagunilla

30. Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno M.ª Sma. Nazarena San Bartolomé Beato Padre Cristo. Plaza del Padre Cristóbal (C/ Jesús Nazareno)

31. Hdad. Ntro. Padre Jesús Sangre Hdad. Del Cister. Plaza Cardenal Toledo

32. Hdad. Penitencia y Cofradía Nazar. Del Smo. Cristo Expiración M.ª Sma. Silencio y Ns Rosario (Hdad. Expiración). Plaza de la Sacristía de la Iglesia de Sta. Marina

33. Hdad. y Cofradía Ntro. Padre Jesús de los Reyes Entrada Triunfal Jerusalén y M.ª Sma. Victoria. Plaza San Agustín

34. Asoc. Sonrisa de Lunares. Plaza del Potro

35. Hdad. Sentencia de Córdoba. Plaza San Felipe- San Nicolás

36. Hermandad de Misericordia. Plaza de San Pedro.

37. Hdad. Cofradía Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto. Plaza Tierra Andaluza.

38. Hermandad Buen Suceso. Plaza Poeta Juan Bernier.

39. Asoc. Ntro Padre Jesús de la Salud y Ntra. Sra. Regla. Plaza de la Magdalena.

40. Hermandad de la Paz. Plaza Ntra. Sra. Paz y Esperanza.

41. Hdad. Smo. Cristo de Gracia y Mª Sª de los Dolores y Misericordia - Peña Loso Emires. C/ Queso.

42. Acansa- Asoc. Cordobesa de Amistad con niños y niñas saharauis. C/ Escañuela, 3

43. Hdad. Salesiana y Cofradía de Nazarenos Ntro. Padre Jesús Divino Salvador en su Prendimiento. C/María Auxiliadora (colegio salesianos)

44. Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral. C/Dolores Ibarruri, 2

45. Asoc. Club Figueroa. Plaza de la Marina

46. Casa de Sevilla en Córdoba. Ronda de Andújar,17

47. Asocia. Vecinos Sociocultural Alcázar Viejo. Torre de Belén c/ San Basilio 13

48. R.V.I. Hdad Servita Ntra. Sra. Dolores y el Smo. Cristo de la Clemencia (Hermandad de los Dolores). Plaza de Capuchinos

49. Club de Matrimonios la Unión. C/ Bilbao.

50. Hermandad del Santo Sepulcro. Recinto Triunfo de San Rafael. C/ Torrijos.

51. Hermandad de la Esperanza. Plaza de la Fuenseca.

52. Acopimb. Asoc. para la integración de niños y niñas Border Line. Instal. Deportivas El Carmen.

53. Asociación de Amigos del Gazpacho. C/ Doce de Octubre.