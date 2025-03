Compromiso social, diálogo, cercanía... ¿Qué espera Córdoba del nuevo obispo?

El Papa ha nombrado a Jesús Fernández nuevo obispo de la diócesis de Córdoba en sustitución de Demetrio Fernández, tras presentar su renuncia al cumplir 75 años. El hasta ahora obispo de Astorga tomará posesión el sábado 24 de mayo. En sus primeras palabras, Jesús Fernández ha señalado que su “corazón está con los excluidos, los enfermos y los refugiados". Pero, ¿qué legado deja Demetrio Fernández y qué espera Córdoba del nuevo obispo? Estas son las preguntas planteadas por Diario CÓRDOBA a representantes institucionales, sociales y académicos.

José María Bellido, alcalde de Córdoba

1. El obispado de Demetrio Fernández ha coincidido durante mis casi seis años de alcalde y lo primero que tengo que valorar es la normalización de la relación entre las instituciones que logramos entre los dos. Estaban frías, no había apenas relación, no había visitas, no había encuentros del obispo con la entonces alcaldesa. Y eso lo recuperamos rápidamente e iniciamos una nueva etapa de colaboración siempre pensando en el bien común, que ha sido fructífera en ámbitos como el cultural, donde dio frutos en la gran exposición que hicimos sobre Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Hemos colaborado también logrando, junto con la Agrupación de Cofradías, la declaración de la Semana Santa como fiesta de interés turístico nacional, y hemos tenido colaboraciones también que han alcanzado hasta Flora. En fin, en muchos aspectos, el último, relacionado con la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. En el ámbito social también ha habido colaboración activa. Y todo, desde un mutuo respeto a lo que cada uno representamos. Además, ha sido una constante en su obispado la vocación social y nos ha recordado la importancia de esa labor dedicada a lo que más lo necesitan.

2. Respecto al nuevo obispo, darle la más cálida y cordial bienvenida a la ciudad. Estoy seguro de que la va a sentir como suya, la va a querer y la va a amar más cuanto más la conozca. Le muestro mi disposición personal, institucional y política a mantener esa colaboración desde el respeto mutuo a nuestra independencia, a nuestro papel, pero colaborando por el bien común. Mantendremos esa línea de colaboración y la haremos crecer como ha ido ocurrirendo en los últimos años.

Adolfo Molina, delegado del Gobierno andaluz en Córdoba

1. Como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, reconozco la labor como obispo de Demetrio Fernández, quien durante quince años ha guiado a la diócesis con compromiso y entrega, promocionando vocaciones y preservando el ingente patrimonio cultural y religioso de nuestra provincia. Desde la Junta de Andalucía valoramos su contribución y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa, agradeciendo su servicio a Córdoba.

2. La llegada de un nuevo obispo a Córdoba marca el inicio de una nueva etapa para la diócesis y la provincia. Desde la Junta de Andalucía damos la bienvenida al nuevo prelado, al que tendemos la mano para afrontar esta importante responsabilidad pastoral. Confiamos en que su labor fortalecerá el compromiso social de la Iglesia en nuestra provincia y le deseamos éxito en esta nueva andadura, convencidos de que su ministerio contribuirá al bienestar de los cordobeses y al enriquecimiento del legado religioso y cultural de nuestra tierra.

Ana López, subdelegada del Gobierno central

1. La salida de Demetrio Fernández supone el final de una etapa en la diócesis de Córdoba. Como es natural, ha habido diferencias en ciertos planteamientos pero siempre desde el respeto institucional, como no puede ser de otra forma.

2. La Iglesia desempeña un papel relevante en nuestra sociedad y con la llegada del nuevo obispo, con experiencia en otras diócesis, esperamos que se mantenga un diálogo constructivo, siempre con el objetivo de trabajar por el bien común de Córdoba. Le deseamos al nuevo obispo lo mejor al frente de esta diócesis, teniendo como siempre abiertas las puertas al diálogo y la colaboración desde el Gobierno de España.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba

1. Como presidente de la Diputación de Córdoba, quiero expresar mi reconocimiento por la labor desempeñada por Demetrio Fernández durante su prelatura. A lo largo de estos años, ha sido un referente para todos. Su cercanía a las problemáticas sociales, su liderazgo en la pastoral y su capacidad para dialogar con todas las instituciones han sido fundamentales para el fortalecimiento de los lazos entre la Iglesia y la sociedad cordobesa. Además, su presencia en la provincia ha sido constante y desde la Diputación siempre hemos trabajado de manera conjunta con el Obispado de Córdoba con el objetivo de mejorar la vida de las personas. Sin duda, su legado será recordado con gratitud y reconocimiento, como un hombre bueno y un buen obispo.

2. Con la llegada del nuevo obispo a nuestra diócesis esperamos que se continúe y amplíe el trabajo realizado por su predecesor, manteniendo siempre un fuerte compromiso con los valores cristianos, pero también con la realidad social de nuestra provincia. Confío en que el nuevo obispo sea un referente de unión y diálogo, capaz de seguir acercando la Iglesia a la gente, especialmente a los más débiles. Desde la Diputación de Córdoba siempre tendremos la mano tendida.

Joaquín Alberto Nieva García, deán presidente del Cabildo

1. Al tener noticia del nombramiento de Jesús Fernández González como nuevo obispo de la diócesis de Córdoba quiero expresar, en nombre del Cabildo Catedral, nuestros sentimientos con dos palabras. En primer lugar, gracias a Demetrio Fernández por su dedicación continua a nuestra Catedral, como nuestro obispo en los últimos quince años, acompañando al Cabildo paternalmente y presidiendo las celebraciones litúrgicas todos los domingos y principales fiestas y actividades religiosas.

2. En segundo lugar, una palabra de bienvenida a nuestro nuevo pastor diocesano que acaba de nombrar el Papa Francisco. Correspondemos así a su cordial referencia a nuestro Cabildo en su saludo inicial a nuestra diócesis. Le enviamos un saludo fraterno y le acogemos, desde ahora, como presbíteros colaboradores del obispo, en la parcela concreta que se nos ha confiado en nuestra Catedral. Se unen a nosotros en este saludo todos los trabajadores y personal colaborador del Cabildo. Desde ahora, todo los que formamos este gran equipo comenzaremos a preparar con mucha ilusión la celebración de su toma de posesión el día 24 de mayo en la Mezquita-Catedral, acogiéndolo a él y a todos los que quieran participar en ese histórico acontecimiento.

Manuel Murillo, presidente de la Agrupación de Cofradías

1. Demetrio Ferández ha sido un buen pastor para nuestra diócesis. Ha sido muy cercano en el trato y ha desarrollado perfectamente su ministerio en estos muy fructíferos quince años de servicio a la Iglesia de Córdoba. Gran obispo para nuestra diócesis. Tendremos un grato recuerdo de Demetrio Fernández por tanto trabajo y dedicación que ha tenido con nuestras hermandades. Su apoyo en todos los proyectos iniciados por la Agrupación de Cofradías ha sido muy necesario para el buen desarrollo de los mismos.

2. Espero y deseo que sea también un gran pastor para nuestra diócesis. Va a entender perfectamente el alma de las cofradías de Córdoba porque su labor ha estado muy centrada en la acción social y en la colaboración con los más necesitados de nuestra sociedad y de eso las hermandades de Córdoba sabemos mucho.

Antonio Díaz, presidente de CECO

1. De Demetrio Fernández no tengo más que buenas palabras para su persona y para su mandato en el Obispado. Sin lugar a dudas, ha sido una persona tremendamente seria, tremendamente cumplidora de sus obligaciones eclesiásticas y ha sabido, perfectamente, dinamizar el Obispado y la provincia.

2. Espero que, si es posible, mejore a Demetrio Ferndánez. Siempre hay que mirar en positivo hacia el futuro. No me cabe duda de que también será un magnífico obispo.

Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba

1. Durante los años en los que hemos coincidido al frente de nuestras respectivas instituciones, la relación con Demetrio Fernández ha sido siempre cordial y marcada por una actitud de respeto y colaboración institucional. En particular, hemos compartido espacios de interés conjunto relativos al Centro de Magisterio Sagrado Corazón, adscrito a la Universidad de Córdoba, lo que ha permitido mantener una interlocución fluida y un marco de cooperación constructiva. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida tras su jubilación.

2. Trasladamos nuestros mejores deseos a Jesús Fernández en su nueva etapa al frente del Obispado de Córdoba y confiamos en que continúe impulsando, desde su nueva responsabilidad, la senda de apertura y compromiso con las personas más vulnerables que inspira el mensaje del Papa Francisco. Desde la Universidad de Córdoba, esperamos mantener con él unas relaciones institucionales tan constructivas y respetuosas como las que hemos tenido hasta ahora.

Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola

1. Desde la Universidad Loyola queremos expresar nuestro agradecimiento a Demetrio Fernández por su dedicación y colaboración con nuestra universidad a lo largo de los años. Su compromiso con los valores del Evangelio y su disposición para trabajar juntos han sido claves para el desarrollo de iniciativas conjuntas, como los congresos sobre San Juan de Ávila en 2019 o sobre San Ignacio de Loyola en 2022. Su labor apostólica ha sido fundamental para fortalecer la unión entre la Iglesia y la universidad, contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con el bien común. Desde la Universidad Loyola le deseamos lo mejor para esta nueva etapa y esperamos que mantenga su vínculo con Córdoba como referente de servicio y entrega a la comunidad.

2. Como rector de una Universidad jesuita, confiamos en que el nombramiento de Jesús Fernández como nuevo obispo traerá un liderazgo enfocado en la cercanía y el compromiso social, muy en coincidencia con algunas de las prioridades que incluimos de forma transversal en la formación de todos nuestros estudiantes. Su trayectoria, especialmente en Cáritas y la Pastoral Social, refleja un profundo interés por las realidades de los más necesitados, un campo en el que precisamente la Universidad Loyola colabora desde hace años en el trabajo que diversas administraciones públicas e instituciones desarrollan en Córdoba con algunas de las barriadas más desfavorecidas. Este enfoque resuena con nuestro lema, "en todo amar y servir", y creemos que su presencia será una fuente de inspiración para seguir trabajando juntos en proyectos que promuevan una Córdoba más humana y solidaria, alineada con los valores de servicio y justicia social.

Darío Reina, director de Cáritas en Córdoba

1. Desde Cáritas Diocesana creemos que es justo y oportuno reconocer con gratitud la entrega generosa de Demetrio Fernández al servicio de la Iglesia de Córdoba. Ha mostrado una especial sensibilidad hacia la caridad, los jóvenes, la familia y la defensa de la vida, siendo un firme defensor de la dignidad humana desde una visión evangélica. Bajo su impulso, Cáritas Diocesana ha reforzado su acción a favor de los más necesitados y muchas realidades eclesiales han florecido y crecido en comunión con la diócesis. Estos 15 años han sido un tiempo de siembra y de fruto.

2. Esperamos, por un lado, un acompañamiento cercano y experimentado para los proyectos e iniciativas que ya están en marcha; y, como todo cambio en cualquier institución, esta renovación traerá también consigo una nueva visión que seguro será una riqueza para la diócesis por su dilatada labor en la acción caritativa de la Iglesia.