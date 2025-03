Podemos pide a los libreros que no distribuyan la obra sobre Bretón

La diputada de Podemos en el Congreso Martina Velarde ha pedido este jueves a los libreros de toda España que no distribuyan el libro sobre José Bretón, el asesino de sus dos hijos de 2 y 6 años en Córdoba en 2011, ya que la publicación "supone una revictimización" de Ruth Ortiz, la madre los menores.

En un comunicado, Velarde ha denunciado que la distribución del libro El odio, de la editorial Anagrama y que ha sido autorizado para su publicación por un juzgado de Barcelona, decisión recurrida por la Fiscalía, supone una "nueva forma de violencia simbólica contra la víctima y su familia", mientras que ha alertado de que permitir la difusión de la versión de un asesino "vulnera los derechos fundamentales de las víctimas, causándoles un daño añadido".

Podemos ha recordado que la Ley Orgánica 1/1982 considera una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de las víctimas que un condenado utilice su delito para obtener notoriedad pública o beneficio económico, por lo que Velarde no entiende "cómo es posible que este libro se haya escrito".

Asimismo, Velarde ha subrayado que Ruth Ortiz tiene derecho a una "reparación simbólica y social" y ha advertido de que la publicación de este libro "impide su recuperación al revivir el daño causado", a la vez que ha pedido que "no se mercantilice el sufrimiento de las víctimas", ya que esta obra "no solo atenta contra su derecho a la verdad y a la no repetición del daño, sino que también contribuye a su revictimización".

Ante esta situación, Podemos ha expresado su apoyo a la Fiscalía de Córdoba en su reclamación de medidas de protección y respaldo para Ruth Ortiz y ha criticado la decisión del Juzgado de Barcelona, que ha rechazado suspender la publicación del libro, "permitiendo así que el relato del asesino tenga difusión".

Finalmente, Velarde ha pedido a los libreros de toda España que "se comprometan con la defensa de los derechos de las víctimas y rechacen la venta y distribución del libro", a la vez que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "no participe en su consumo", ya que la reparación simbólica de las víctimas "es una responsabilidad" de todos.