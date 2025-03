Primeras palabras del nuevo obispo de Córdoba, Jesús Fernández: "Mi corazón está con los excluidos, los enfermos y los refugiados"

Jesús Fernández es el nuevo obispo de Córdoba y tomará posesión como tal el próximo mes de mayo. Mientras ese momento llega, este jueves durante el acto por su nombramiento en el Obispado de Córdoba se han podido escuchar sus primeras palabras como obispo electo a través de un vídeo en diferido, en el que ha lanzado las primeras pinceladas de lo que podría ser su mandato frente a la diócesis cordobesa, que se perfila muy vinculada a la acción social.

El nuevo obispo tuvo palabras para todos. De agradecimiento y también de asombro por la gran cantidad de movimientos y comunidades religiosas que existen en la diócesis ciudad. El propio Demetrio Fernández también lo dijo: es una diócesis viva, como quedan pocas en España. Jesús Fernández agradeció primero a Dios "por el llamamiento", pero también al Papa por su confianza y al hasta ahora obispo cordobés por su trabajo estos últimos 15 años. "Me sumo a la historia de una Iglesia peregrina", ha dicho, recordando al obispo Osio. "Con humildad y la ayuda del señor espero seguir contribuyendo a la Iglesia y la misión evangelizadora en este territorio" en este momento, que ha calificado como importante en su vida. Su trabajo, a partir de ahora, "se centrará por entero a esta Iglesia en particular".

Como no podía ser de otra manera, dado su marcado carácter social y como responsable también de Cáritas, el nuevo obispo ha tenido palabras para los más necesitados, aquellos en los que ha volcado parte de su trabajo. "La distancia no me impide sentir ya la cercanía y un afecto fraternal hacia todos, comenzando por los pobres, los preferidos del señor, aquellos que carecen de recursos suficientes para vivir con dignidad, los que no tienen trabajo ni una vivienda digna, los que carecen de familia o viven problemas graves en ella. Mi corazón se sitúa también al lado de los enfermos, los excluidos, los inmigrantes y refugiados".

También mencionó la tarea de acción caritativa y social en calles, albergues, hospitales y casas de acogida, en el ámbito educativo, cultural o administrativo, con un reconocimiento a los que trabajan por ello. Ha saludado a los sacerdotes mayores y enfermos, a los presbíteros, al Cabildo-Catedral y su esfuerzo por conservar el patrimonio y por su obra social, a los periodistas, a las comunidades religiosas y demás institutos, sin olvidar a los fieles laicos, cofradías y hermandades.

"Me alegra y sorprende la gran cantidad de movimientos y asociaciones que conforman la diócesis, comprometidos en favor de la Iglesia", ha expresado antes de ponerse "en las manos del señor y la Virgen, de Nuestra Señora de la Fuensanta, San Acisclo y San Rafael, custodio de Córdoba", palabras con las que ha cerrado, entre aplausos, este primer acercamiento a los cordobeses.