Juanma Moreno afirma en Córdoba que "se ha ido demasiado deprisa" en el Pacto Verde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves en Córdoba que" la Unión Europea lo ha reconocido, se ha ido demasiado deprisa en muchos acuerdos del Pacto Verde y los agricultores y ganaderos han pedido algo que me parece sensato, que vayamos con una velocidad razonable y con financiación".

En este sentido, a preguntas de los periodistas en la entrega de los premios Mujeres excelentes de Andalucía, de la publicación digital Artículo 14, Moreno Bonilla ha hecho referencia a la reivindicación del sector primario "para que la transición que tienen que hacer esas explotaciones hacia lo ecológico, para no utilizar ciertos fertilizantes o ciertos pesticidas, vaya acompañada de ayudas económicas y de un espacio de tiempo más largo".

Autoridades asistentes a la entrega de los premios Mujeres excelentes de Andalucía, / Víctor Castro

El presidente de la Junta ha apuntado que "no podemos alcanzar esos objetivos tan rápidamente, porque no pueden ser productivos, no pueden ser rentables y van a la ruina". De este modo, ha subrayado que "desarrollo económico y protección del medioambiente es posible, ambas cosas son posibles. Hay muchas pruebas de ello en Europa". Moreno Bonilla ha afirmado que aumentar el plazo y apoyar económicamente la transición "es el objetivo. De ahí a negar el cambio climático o no proteger la sostenibilidad medio ambiental hay un abismo".

"Los presupuestos en Valencia son fundamentales"

Respecto a los pactos de PP y Vox en algunas comunidades autónomas para sacar adelante los presupuestos, el presidente de la Junta de Andalucía ha manifestado que "cada comunidad autónoma, en el ámbito de su autonomía, tiene que tomar sus decisiones. En el caso de Valencia, los presupuestos son fundamentales para la reconstrucción y a veces tiene uno que ceder a ciertas cosas".