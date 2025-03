Demetrio Fernández, al nuevo obispo: “Te ha tocado la lotería”

El hasta ahora obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, se despedirá, acabada la Semana Santa, tras 15 años al frente de la diócesis de Córdoba. Ya se conoce quién será su sucesor y ha mostrado ya su satisfacción por ello, mandándole buenos deseos y haciendo uso también de su particular carisma para evitar que el anuncio de este jueves se convirtiera en un momento triste. Fernández cierra una larga etapa llevando las riendas de la Iglesia cordobesa y da la bienvenida a otra, en la que, según sus propias palabras, deberá aprender a estar en un segundo plano y no quitar protagonismo al nuevo prelado, Jesús Fernández.

Fernández ha dado la bienvenida con una carta al obispo electo, pero en palabras más distendidas tras su presentación le ha dicho: "Te ha tocado la lotería", en lo que parece un recuerdo además de sus propias palabras hace 15 años, cuando en su nombramiento aseguró a este periódico que la diócesis de Córdoba "es como si te hubiese tocado el Gordo". Y es que la de Córdoba, en sus palabras, "es una diócesis muy rica en vida cristiana, como pocas, con mucha vitalidad, con un presbiterio muy unido, sano y entregado a la tarea y eso es una gran satisfacción, sin especiales problemas, con un trato cercano, donde se trabaja, pero se disfruta muchísimo". Al mismo tiempo ha lamentado que no muchas diócesis de España gozan de esa buena salud en la actualidad.

"Muy contento" con el nombramiento

El hasta ahora obispo se ha mostrado "muy contento" con el nombramiento de Fernández, al que conoce personalmente y sobre el que solo ha tenido buenos comentarios. "Es un hombre muy asequible, cercano, sencillo. Vamos a estar a gusto con él, va a caer muy bien", ha asegurado y ha agregado que, en su opinión, "es un obispo maduro, en edad, con gran experiencia, estoy muy contento de su nombramiento y se lo he dicho".

Sin embargo, Demetrio Fernández afirma que al nuevo obispo no le encomienda ninguna misión: "No tengo que decirle nada, él es libre para subrayar las prioridades que crea conveniente, ir por los cauces que tenga la Iglesia, ya veremos por dónde tira Jesús, de aquí a un año lo veremos" y ha expresado que, ahora, "el obispo es él, yo paso a estar bajo sus órdenes y tendré que aprender a pasar a un segundo plano, lo que no es fácil". Y es que Demetrio Fernández ha sido nombrado obispo emérito y designado, para estos dos meses, administrador apostólico de la diócesis por la Santa Sede, hasta la toma de posesión del 24 de mayo.

El obispo emérito ha hecho un repaso por sus años al frente de la diócesis, en la que se ha sentido muy bien acogido desde el primer momento. "Conozco como nadie la diócesis", ha dicho, pidiendo perdón "si hay algo de soberbia" en su comentario, pero mostrando su satisfacción "porque Jesús dice que el buen pastor conoce a sus ovejas". Se va "muy contento" aunque admite que "ya no soy un joven sano y ya lo noto", sacando las carcajadas de los presentes en el salón del Obispado donde se desarrolló el acto.

A. J. González

"Nosotros le ofrecemos desde el primer momento nuestro más profundo respeto y obediencia, como a quien representa a Cristo en medio de su pueblo, en medio de esta diócesis milenaria de Córdoba", ha expresado el obispo en su carta, mostrando su alegría de recibir a Jesús Fernández.