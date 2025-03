Bodegas y tabernas se unen en la primera edición de 'Córdoba en flor'

Entre los días 3 y 6 de abril se va a celebrar en el Mercado Victoria de Córdobala primera edición de Córdoba en Flor, un evento organizado por la Asociación Cultural Vino en Rama a la que pertenecen bodegas de varias localidades incluidas en el marco de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. Con Córdoba en flor se pretende promover la calidad de los vinos de la comarca, tanto los tradicionales como los que son fruto de la innovación y nuevas prácticas vitivinícolas.

En la presentación, el presidente de la asociación, Francisco Robles, ha indicado que aunque ya el año pasado se hizo una primera muestra, este año se pone en marcha una propuesta mucho más ambiciosa y con vocación de continuidad. Esta edición se sustentará en el trabajo conjunto con las tabernas de la ciudad, por medio del grupo de Tabernas Históricas de Hostecor, para que los cordobeses y visitantes puedan disfrutar del perfecto maridaje que existe entre la gastronomía tradicional cordobesa y los vinos de la tierra. En cuanto a la participación, por parte de la asociación serán ocho las bodegas participantes que posibilitarán degustar hasta 40 tipos de vinos distintos.

Córdoba en flor pretende aprovechar la época de esplendor de la ciudad como es la primavera, para ofrecer una "fiesta" en la que se funda "la elegancia de los vinos de Montilla-Moriles" con la "rica gastronomía del Mercado Victoria". En la jornada de clausura se celebrará una cata maridada en la que se ofrecerán 8 vinos para consumir con 8 tapas exclusivas.

Entrega del diploma a Antonio García Barbeito como primer embajador de 'Córdoba en Flor'. / VÍCTOR CASTRO

La presentación de Córdoba en Flor ha servido también para hacer la entrega simbólica del diploma que acredita al periodista y escritor Antonio García Barbeito como primer embajador de Córdoba en Flor.

Enriquecer la cata

La celebración de esta actividad no pretende ser una cata alternativa a la oficial del Consejo Regulador, según han explicado los organizadores, sino un complemento, una actividad que viene a enriquecer la propuesta tradicional cordobesa que este año cambia de ubicación. Los responsables de Vino en Rama han señalado que en otros lugares cuando se celebran eventos en torno al vino, se organiza una serie de actividades paralelas que enriquecen el evento principal, por lo que defienden que en Córdoba se siga esa senda. Los integrantes de la asociación organizadora señalan que a título particular sí asistirán a la Cata de Vino tradicional, pero no como asociación. Además, han apuntado que en la muestra Córdoba en flor se podrán catar vinos y productos que tienen cabida en la cata.