«La ultraderecha desprecia todo lo organizado y los sindicatos lo estamos»

Marina Borrego inicia ahora el que será su tercer y último mandato al frente de CCOO en Córdoba. Tras conquistar la reforma laboral y encadenar varias subidas del SMI, la lucha sindical centra ahora parte de sus esfuerzos en alcanzar la reducción de jornada. Pero no es el único objetivo. La plena conciliación, la carrera profesional en sanidad o la negociación de convenios centran un trabajo que también intenta consolidar los derechos ya alcanzados.

-El objetivo más inminente a nivel sindical es la reducción de la jornada laboral, ¿en qué repercutirá a los trabajadores?

-La reducción de jornada a 37 horas y media, que en muchos de los convenios colectivos ya la tenemos, en el caso de Córdoba beneficiará a dos sectores muy importantes como son la hostelería y el comercio. No hablamos solamente de conciliación, sino que también hay que verlo en los sectores donde hay mucho trabajo a tiempo parcial. Aquí, con esta reducción, muchos verán ampliada su jornada y eso implica mayor jubilación, mayor prestación por desempleo y mayor salario.

-En el caso que señala de la hostelería, hemos visto que hay muchos empresarios a los que no les agrada

-Hay hosteleros que cumplen, pero a los que no, yo le diría que se dejen de decir tantas barbaridades porque muchos pueden verse abocados a cerrar teniendo esos horarios. Que se den un puntito en la boca, que contraten a tiempo total a los trabajadores y que cumplan con su jornada laboral. Sabemos que muchos de ellos están contratados a cuatro horas y están echando 14 y 15. La época de la esclavitud ya se abolió.

-Durante los últimos años se ha incrementado el SMI, pero Córdoba sigue teniendo uno de los salarios medios más bajos de toda España.

-El cambio de modelo productivo tiene que llegar y creemos, en este caso, que la Base Logística puede ser un impulso, no ella por sí misma, sino para que las empresas vean que Córdoba puede ser atractiva. Mientras que no tengamos ese cambio de mentalidad y pongamos a disposición de las empresas lo que podemos ser, no llegará. Tenemos que pensar que somos, geográficamente, el centro de Andalucía y eso hay que aprovecharlo. Y dentro de esto también tenemos que tener en cuenta que esto no solo beneficia a la capital, sino a toda la provincia. De hecho, ya tenemos una zona muy industrializada como es la de Lucena, que tiene que ser nuestro espejo.

-¿Estamos confiando demasiado en la Base?

-La Base Logística, por sí sola, no es la panacea, porque generará la cantidad justa de empleo directo. Pero sí puede cambiar la visión. Y esto hay que unirlo al transporte de mercancías. Aquí le pedimos al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta que pongan a disposición el suelo que tenemos y que lo hagan de forma atractiva.

-¿Cómo se lleva CCOO con las empresas a la hora de negociar?

-La negociación colectiva es muy difícil. Nosotros siempre que vamos a negociar tenemos una línea roja a partir de la cual no bajamos y la patronal tiene una opinión contraria. Si partimos de un convenio colectivo que tenga unos mínimos, nosotros queremos avanzar y la patronal quiere retroceder. Entonces, ponernos de acuerdo es difícil. Pero es verdad que cuando nos sentamos, en este caso con CECO, que está en la negociación colectiva, salen cosas. La reforma laboral ha permitido que tengamos un convenio sectorial de referencia para poder negociar un convenio de empresa, y esos tienen que estar siempre o igual o por encima del convenio del sector. Pero también nos encontramos que hay empresarios, como puede ser con el convenio del campo, que van al SMI puro y duro.

-Los últimos datos de la Seguridad Social dicen que Córdoba es una de las provincias con menos absentismo, ¿por qué cree que ocurre esto?

-Hay muchas personas trabajadoras que no se dan de baja aun estando enfermos por el temor que se tiene al despido. Y esto pasa porque muchas veces cuando tienes una baja muy continuada y vuelves a tu puesto, a lo mejor esperan un mes y te echan.

-Esta semana, los sindicatos han hecho la enésima manifestación contra la gestión de la sanidad por parte de la Junta, ¿estamos peor que nunca en este sentido?

-Juanma Moreno siempre dice que está dando más dinero que nunca para la sanidad pública, y nosotros no ponemos en duda eso, lo que decimos es que la gestión no está funcionando. La sanidad pública no significa tener dinero público para ir a las empresas privadas y que nos gestione lo que no somos capaces de gestionar. Cada vez más, los profesionales no quieren trabajar para la Junta, tienen malos salarios y malas condiciones laborales. Se nos están yendo los profesionales a otras comunidades autónomas porque nosotros no le estamos dando lo que le tenemos que dar. Aparte, la falta de personal no se está cubriendo y se le está dando más dinero a la sanidad privada en decremento de la pública.

"La sanidad pública no significa tener dinero público para ir a las empresas privadas y que nos gestione lo que no somos capaces de gestionar"

-Denuncian los sindicatos que la Junta no cumple lo negociado en 2023, ¿es complicado negociar con la Administración?

-Arrancarle al PP la negociación y la concertación social es muy difícil. Sí hemos firmado grandes documentos, pero después se quedan en agua de borrajas porque no los cumplen. Y si eso pasa tenemos que estar en su puerta diciéndoselo. En la sanidad se llegó a acuerdos porque llegamos a hablar de huelga, sin embargo, está costando muchísimo que se cumplan, no ya la mitad, sino una parte.

-Dijo en su discurso de proclamación que la ultraderecha es el principal enemigo de la clase trabajadora, ¿teme CCOO la pérdida de derechos alcanzados?

-Cuando entran nuevos delegados jóvenes en el sindicato y hablamos los que ya tenemos una edad una de las cosas que les decimos es que los derechos no están adquiridos, sino que hay que ganarlos día a día. A lo mejor piensas que es un derecho tener un convenio colectivo y sin embargo en dos días te lo vulneran. La ultraderecha lo que está haciendo es menospreciar todo aquello que está organizado. Y los sindicatos, sobre todo CCOO y UGT, estamos muy bien organizados. Desde ya digo que no van a poder con nosotros, vamos a estar ahí y, además, cada día más, aumentando el número de delegados y delegadas en las empresas.

-¿Qué niveles de afiliación maneja CCOO en Córdoba? ¿Cómo se comporta este dato?

-Cuando la gente lo está pasando peor económicamente, lo más prescindible puede ser la cuota sindical. Pero también hay que pensar que cuando pagamos esta cuota lo que estamos haciendo es pagar una cuota solidaria porque cuando voy a la negociación de un convenio no lo negocio para los afiliados y las afiliadas, sino para todo el mundo. Ahora mismo andamos alrededor de unas 15.000 personas afiliadas, pero es un dato que fluctúa quizá a primeros de año, por la cuesta de enero. Pero la gente se sigue afiliando y confiando en el sindicato, todos los días afiliamos a gente y todos los días hay gente nueva que confía en CCOO.

Suscríbete para seguir leyendo