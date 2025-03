Hacemos tacha de 'fake' la suspensión de licencias de viviendas turísticas en Córdoba por no incluir apartamentos turísticos

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Córdoba de Hacemos Córdoba considera que la moratoria de tres años para la suspensión de viviendas turísticas en la capital aprobada ayer es una "moratoria fake" porque, a su juicio, no pondrá freno a la transformación de edificios residenciales en alojamientos turísticos. La coalición critica en una nota de prensa que la medida presentada por el gobierno municipal "solo y parcialmente" afecta a las viviendas de uso turístico en los distritos Centro y Sur, pero deja fuera a los apartamentos turísticos "cuando estos también están provocando la expulsión de la población residente y alterando el equilibrio de la ciudad".

Actualmente, según datos de Hacemos, en Córdoba existen casi 60 edificios dedicados exclusivamente a apartamentos turísticos, con más de 400 viviendas o habitaciones que suman unas 1.500 plazas turísticas. Desde la coalición advierten de que el alcalde sigue permitiendo la conversión de edificios enteros en alojamientos turísticos "sin ningún tipo de control". “Hoy cualquiera o cualquier fondo de inversión puede comprar un bloque de viviendas en Las Tendillas y convertirlo en apartamentos turísticos. El Ayuntamiento lo está permitiendo, ya que no ha tomado ninguna medida para frenarlo”, denuncian desde Hacemos.

Ampliar la moratoria

En este sentido, desde la coalición piden al equipo de gobierno que para evitar que esta situación siga “agravándose”, se amplíe la suspensión de licencias a este tipo de apartamentos turísticos y que, como ya ha pedido el PSOE, se extienda a toda la ciudad, ya que restringirla solo a algunas zonas provocará que “la presión turística se traslade a otros barrios, amenazando su carácter residencial”. Hacemos insiste en que el alcalde, con la legislación actual, podría aplicar una moratoria de hasta dos años para frenar la conversión de edificios residenciales en apartamentos turísticos, algo que hasta el momento ha rechazado hacer.

Protocolo para frenar los apartamentos

En esta línea, instan al Ayuntamiento a iniciar de inmediato una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular este tipo de alojamientos y evitar que más edificios completos sean convertidos en apartamentos turísticos. Por otro lado, exigen un protocolo claro para frenar las viviendas de uso turístico.

Por otro lado, Hacemos Córdoba ha instado al gobierno municipal a aclarar qué medidas piensa tomar con respecto a las viviendas de uso turístico. La coalición señala que, al no estar reguladas en el PGOU, no está claro qué es lo que realmente se está suspendiendo con la moratoria anunciada. “Si el PGOU no contempla estas viviendas, ¿qué está suspendiendo el alcalde exactamente?”, cuestionan.

Por todo lo anterior, exigen que el Ayuntamiento haga público el protocolo que piensa seguir con la Junta de Andalucía para evitar que se sigan registrando nuevas viviendas de uso turístico en la zona centro y en otras zonas de la ciudad. “Sin una regulación clara y sin un protocolo definido, esta moratoria es un engaño. No impide que la turistificación siga avanzando, no protege el derecho a la vivienda y no evita que Córdoba se convierta en un parque temático sin vida vecinal”, han concluido diciendo desde Hacemos.