El PSOE reclama más frecuencias de Aucorsa al Parque Joyero y un carril-bici que llegue al CEFC

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha urgido este lunes al gobierno municipal del PP en la capital a que solucione los problemas de accesibilidad, movilidad y aparcamiento que tienen a diario los trabajadores y usuarios del Parque Joyero. Los socialistas recuerdan que cada día acuden alrededor de 2.000 personas al Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos, a las empresas aledañas y a la zona de Poniente por lo que se hace necesario dar alternativas a esos desplazamientos.

La edil ha explicado que, además del apeadero aprobado por unanimidad en el último pleno a petición del grupo municipal del PP, la zona requiere de actuaciones integrales en movilidad y accesibilidad, ya que "casi la única forma de acudir es en vehículo privado, y no existen bolsas de aparcamientos creadas para tal fin". Además, el PSOE reclama que como primera tarea debería aumentar el número de veces que el único autobús de Aucorsa llega al Parque Joyero, ya que sólo lo hace dos veces en todo el día. “Entendemos que a Aucorsa le cueste mantener líneas de autobuses que no sean rentables desde el principio, pero el Ayuntamiento debe perseverar esa inversión para facilitar la movilidad de los trabajadores, y contribuir a mejorar la economía local y la sostenibilidad de la ciudad”, ha dicho.

Carril-bici

Además, Moya ve necesaria la llegada de un carril-bici al polígono industrial de la zona de Poniente, pero ha recriminado que “el gobierno municipal pierde subvenciones europeas de los fondos Edusi y tiene que devolverlas porque no es capaz de hacer ni un solo metro de carril bici nuevo”. También, y como actuación más inmediata, exige que el Consistorio facilite la accesibilidad a los casi 2.000 trabajadores del Parque Joyero con la ampliación o creación de una buena zona de aparcamientos. “Últimamente, se nos dice que la promoción de la ciudad en materia turística va a tener una nueva estrategia donde el turismo MICE (congresos) tendrá una especial relevancia, pero por mucho que el Ayuntamiento se empeñe en promocionar el CEFC e intentar atraer eventos, si no avanza en accesibilidad no conseguiremos nada”, ha espetado Alicia Moya, que agrega que “el Ayuntamiento no se puede quedarse sólo en solicitar el apeadero, sino que tiene que hacer sus tareas en materia de movilidad y accesibilidad porque, además de ser su responsabilidad, es socio de la mancomunidad del Parque de Joyeros desde el momento en que se erigió en propietario del CEFC aportando 296.714,04 euros”.