Los Patios de Córdoba resisten a las lluvias y esperan el sol para florecer

Falta poco más de un mes para que, un año más, las puertas de los Patios de Córdoba se abran para recibir miles de visitantes. Sus cuidadores se preparan desde muchos meses antes para este momento, pero hay cosas que no controlan, como el tiempo. Por Córdoba han pasado cuatro borrascas en tres semanas durante el mes de marzo, con lluvias constantes y sin apenas tregua ni un rayo de sol. Esta agua, muy necesaria para los patios, le ha venido muy bien a algunas plantas, pero a otras las ha afectado hasta el punto de descomponerse, y el exceso de humedad ahora dificulta a sus cuidadores poner a punto los recintos.

Los preparativos se han complicado este año por las lluvias, el frío y el poco sol que ha hecho en marzo. Algunas plantas, las más verdes y resistentes, están en su mejor momento, pero otras se han estropeado por tanta agua y han obligado a los cuidadores a volver a plantar. Tampoco se ha podido poner a punto la pintura en paredes y macetas, algunas afectadas por la humedad y el moho.

"Esto no ha pasado nunca"

"Ha llovido mucho, esto de llover un mes entero no ha pasado nunca que yo recuerde y las plantas están estropeadas por tanta agua", dice Rafael Barón, presidente de la asociación Claveles y Gitanillas, y agrega que el mayor problema es que no haya suficiente sol en los próximos días y que aún existe la posibilidad de que siga lloviendo. Además, este tren de borrascas coincidió con uno de los periodos en que los cuidadores siembran o trasplantan las macetas, y en muchas ocasiones la lluvia no lo ha permitido. Eso sí, asegura que los daños no han ido a más porque las precipitaciones han sido constantes pero suaves, y los Patios suelen ser recintos protegidos en los que el granizo o el viento muy fuerte es lo que genera mayores daños.

Los Patios de Córdoba resisten a la lluvia / A. J. González

Para Barón, la inestabilidad meteorológica "es mortal para las plantas" y la incertidumbre reina entre los cuidadores por estos días: "esperamos tener suerte y que las plantas aguanten" hasta el mes de mayo, porque si hace un poco de calor y sale el sol, van a florecer en abril y para mayo puede que ya hayan caído. "No sabemos lo que va a pasar, tengo el patio con muchas flores, pero espero que me aguanten para mayo", agrega. Asegura que además están sembrando y plantando las que son de temporada y se han hecho las podas correspondientes en invierno.

La lluvia estropea las plantas

El presidente de la asociación Amigos de los Patios Cordobeses, Miguel Ángel Roldán, afirma que en el recinto de San Basilio, 44 ya tenían todo preparado y plantado desde noviembre, pero la lluvia lo ha estropeado todo. Ahora están reponiendo lo plantado porque "tanta agua ha podrido las plantas". Este año, para Roldán, "se presentaba bastante bien en diciembre y enero porque hacía frío y la siembra de gitanillas y geranios iba bien, ha llegado marzo con las plantas de tamaño considerable, pero con este exceso de agua no hemos podido resguardarlas a todas, ha podrido todas las plantas, se desmorobaban". El cuidador de ese patio, Teo Rueda, agrega que "se rompen, se deshacen porque las raíces ya no tienen fuerza".

A pesar de la incertidumbre, Roldán mantiene la esperanza de que lleguen bien al mes de mayo, aunque aclara que la temperatura tampoco ha subido lo suficiente y que todavía debería llover más, porque apenas ha comenzado la primavera. "Lo que dé tiempo se pintará y se plantará", afirma, y expresa que "las manos de los cuidadores son mágicas y estarán preciosas".

En patios más verdes, como el de la Plaza de San Rafael, 7 "el agua le ha venido fenomenal, las plantas lo han agradecido", asegura una de sus cuidadoras, Purificación Díaz, pero agrega que "ha durado demasiado, todo en exceso es malo y algunos troncos grandes están tan tiernos que nada más moverlos se nos rompen, neceitamos el sol para que salgan las flores, que están retrasadas". Los helechos y las plantas más verdes, esas sí, están muy bien tras recibir esa esperada lluvia. En este caso se repite la situación del arreglo de las paredes: "Nuestro patio tiene una cantidad de verdina que aunque nos pongamos a repasar tenemos que esperar que seque", explica Díaz.

Coincide con ella Juan Buatista Onetti, del patio de San Basilio, 17, "hemos estado viendo el proceso de las plantas y el patio va muy bien este año, aunque tendremos que adornarlo un poquito, pero los geranios y las gitanillas están escandalosos". Para el arreglo de las paredes asegura que contratarán a un albañil y a un pintor, contrato que está pendiente porque, también, hay que esperar que el recinto se seque. Onetti recuerda que su patio tiene una gran variedad de plantas y el agua no le ha venido 100% bien a todas, "pero si estamos una semana o dos sin lluvia, eso nos va a llevar a buen sitio", asegura.

Carola Reintjes regenta el patio de la calle Julio Romero de Torres, 15 y asegura que "la lluvia ha sido una bendición del cielo, pero una gran faena para el cuidado de las plantas, ha retrasado los mantenimientos necesarios, con lo cual estamos un poquito de cabeza, pero llegaremos". Esta cuidadora coincide con sus compañeros en cuanto al exceso de agua en las plantas: "aunque tengan buen drenaje, estar empapadas las raíces durante tantos días no es bueno, contratio a lo que mucha gente piensa, es mejor regar lo justo que regar en exceso", afirma. También en su patio ha tenido que retrasar los trasplantes por la lluvia y teme que la subida de las temperaturas, unida con la humedad, les genere hongos.

Para Reintjes este año "tendremos otra vez el mismo problema del cambio climático, mucho calor y una planta que pierde la flor a principio de mayo", antes de que llegue el Concurso. Carola ha aprovechado la oportunidad para criticar que cada año son menos los patios que participan y cada vez hay más turistas, por lo que pide "una reflexión muy severa por parte de las instituciones porque no podemos tener tantas personas pasando por el patio en un día. El fin de semana es imposible", agrega.

Este año el Concurso y Festival de Patios se celebrará del 5 al 18 de mayo. En la lista provisional han sido admitidos 19 patios en la categoría de arquitectura antigua (uno excluido), 17 en arquitectura moderna (4 excluidos), 6 patios singulares (uno excluido) y 4 patios conventuales (uno excluido).