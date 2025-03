Los libreros de Córdoba, divididos frente a la venta del libro sobre José Bretón

Los libreros de Córdoba mantienen opiniones a favor y en contra de la venta del libro El odio (Anagrama), donde el escritor Luisgé Martín aborda este concepto a partir de la figura de José Bretón y del parricidio de sus dos hijos, Ruth y José, en Córdoba en el año 2011.

En esta línea, el presidente de la Asociación provincial de Comerciantes de Papelerías y Librería de Córdoba (Aplico), José Luis Duval, afirma que, aproximadamente, las posturas de estos empresarios (15 en la capital) se encuentran divididas al 50%.

Por el momento, la distribución de la obra, prevista para este miércoles, 26 de marzo, ha sido suspendida por Anagrama en tanto que la Justicia se pronuncia sobre ella. Un juzgado barcelonés ha rechazado suspender la publicación, pero la Fiscalía ha recurrido esta decisión, por lo que deberá resolver la Audiencia de Barcelona.

José Luis Duval detalla que "hay dos tendencias", que apuntan a "opiniones divididas y respetables todas". Una de ellas, la de quienes, como él, no quieren difundir el libro o venderlo, "porque pienso que es demasiado pronto, sobre todo, por la familia de los niños. La mitad de los socios tiene esta postura", señala.

Junto a otras ideas, el presidente de Aplico plantea la posibilidad de que se alimente el morbo en torno al asesinato, pero también de que el libro sea adquirido por profesionales o estudiosos para su consulta. También alude a las posibles dudas éticas sobre el lucro económico "con este producto".

Por otra parte, algunos libreros reivindican la libertad de expresión o de creación por encima de otros derechos, y apelan a la decisión personal de los consumidores sobre la compra del libro. En este caso, según explica José Luis Duval, "no le darán difusión ni publicidad, ni lo colocarán en el escaparate, pero si se lo piden, lo venderán".

Luque: "No soy partidario de prohibir"

A modo de ejemplo, este periódico ha consultado su opinión a la Librería Luque, donde Javier Luque afirma que "no soy partidario de prohibir. En este caso concreto, tengo, como cada uno, mi opinión, pero también pienso que existe un derecho fundamental que ampara la libertad de creación, de publicación y de expresión que hay que proteger, y al entrar en conflicto con otros derechos de otras personas pienso que debe prevalecer". De esta forma, concluye que "yo sí lo venderé a quien me lo pida, aunque no lo pondré en el escaparate para no darle más publicidad".