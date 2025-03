La Fiscalía de Córdoba solicita proteger a Ruth Ortiz y a sus hijos asesinados

La Fiscalía provincial de Córdoba ha solicitado este miércoles, en un informe dirigido a la Audiencia provincial de Córdoba, la supervisión del cumplimiento de las penas impuestas a José Bretón por el asesinato de sus dos hijos y la adopción de medidas de protección y apoyo para salvaguardar la intimidad y el interés superior de los menores fallecidos y de su madre, Ruth Ortiz.

Esta es la respuesta al escrito presentado por la representación legal de Ruth Ortiz, en el marco de la ejecutoria de la sentencia firme que condena a José Bretón. Después de conocer el informe, la Audiencia provincial tendrá que resolver.

"Le han permitido hacerme daño estando en prisión"

Cabe recordar que, en declaraciones a este periódico realizadas en los últimos días, Ruth Ortiz afirmaba que "bajo mi punto de vista, para la ley, todavía, no lo sé, pero bajo mi punto de vista la orden de alejamiento la ha roto con esto y se lo han permitido. Le han permitido hacerme daño estando en prisión". En este sentido, señalaba que "no me creo todavía que en Instituciones Penitenciarias hayan permitido eso".

En su informe, la Fiscalía sostiene que "es fundamental tener en cuenta la revictimización de la madre de los menores fallecidos, que con la información ya proporcionada sobre el contenido del libro se ha visto abocada a revivir como presente los hechos ocurridos en el año 2011".

Junto a otras cuestiones, recuerda que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo (...) ha establecido la necesidad de ponderar adecuadamente los derechos de la personalidad, como el derecho a la intimidad y a la propia imagen, cuando se producen conflictos con el derecho a la libertad de información".