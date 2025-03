Último intento de la Fiscalía para evitar la publicación del libro sobre José Bretón: pide parar la distribución a la Audiencia de Barcelona

Todavía no se ha dicho la última palabra sobre la publicación de 'El odio', de la editorial Anagrama, escrito por Luisgé Martín a partir de cartas que se intercambió y una entrevista que tuvo en prisión con José Bretón condenado por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba en 2011. El juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona rechazó la suspensión provisional de la publicación de la obra como pedía la Fiscalía para poder examinarla y determinar si existe una vulneración de derechos fundamentales de los menores asesinados y de su madre.

Sin embargo, la Fiscalía de Barcelona ha decidido presentar un recurso en la Audiencia de Barcelona contra la decisión judicial para paralizar la distribución del libro que esta previsto para este miércoles. El Ministerio Público pide examinar la obra antes de su distribución para la venta "ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y, en su caso, a la propia imagen de los menores", e indicaba que la editorial habría "omitido el trámite de comunicación previa a la Fiscalía de Menores en orden a examinar si el contenido de dicha publicación pudiera evidenciar una injerencia intolerable que perjudique al honor, intimidad, propia imagen y reputación y, en su caso, formular oposición a la mencionada publicación".

El juez remarca que no se puede paralizar la publicación de la obra sin saber el contenido y añade que "en este momento no es posible determinar con claridad el género al que pertenece el libro en cuestión, siendo ésta una cuestión de especial trascendencia a la hora de ponderar los límites de la libertad de expresión (vertientes de libertad de información o creación artística) en relación con los derechos honoríficos de la persona". Por eso, el juzgado rechazó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía que ha decidido elevar un recurso a la Audiencia de Barcelona para parar el libro.

La editorial en el centro de la polémica

En su recurso ante la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía reclama la adopción "de aquellas medidas cautelares a fin de proteger y salvaguardar los derechos" de los menores asesinados por Bretón "frente a cualquier acto que pudiera conllevar una intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal o propia imagen que en este caso y en atención la información y documentación remitida, se iba a producir mediante la inminente publicación del mencionado y anunciado libro".

Sobre el argumento del juez de que no conoce el contenido del libro, el Ministerio Público señala que no puede exhibirlo, ya que la editorial Anagrama "ha incumplido la obligación establecida" en la ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen "al no comunicar y dar traslado al Fiscal de su contenido con carácter previo y con la debida antelación a fin de examinarlo y emitir el dictamen correspondiente sobre la posible existencia de la intromisión ilegítima del derecho al honor".

Además, la Fiscalía señala que la petición de medida cautelar de publicación y distribución del libro, "que son los actos que materialmente darán a conocer el contenido", es para que la editorial cumpla con esta obligación establecida en la normativa y así el Ministerio Público pueda "conocer y examinar el contenido; contenido del que no se dispone porque se ha incumplido dicha obligación y porque no ha sido todavía publicado y distribuido".

Derechos fundamentales

"En definitiva, difícilmente se puede dar traslado al juez “a quo” del contenido del libro ante el incumplimiento de la referida obligación, de un libro que no ha sido todavía publicado. No obstante, se ha dado traslado al Juez de documentación más que suficiente para valorar, prever y concluir con el debido rigor y total seguridad que sí existe el grave e inminente riesgo de intromisión ilegítima en el derecho al honor y, por tanto, de lesión de un derecho fundamental", remarca el fiscal que añade que "se significa que no consta tampoco el consentimiento de la madre de los menores" asesinados.

El recurso de la Fiscalía mantiene que con la documentación aportada, que son artículos periodísticos, se puede llegar a la conclusión de que "en dicho libro se hará eco de las manifestaciones del asesino de los niños, manifestaciones que por su contenido de forma inevitable al versar sobre el asesinato de los niños, darán lugar a una intromisión ilegítima en el derecho al honor".

Precisamente, el Ministerio Público rechaza el argumento del juzgado de que al aceptar la medida cautelar de impedir la publicación del libro "estaríamos restringiendo el derecho fundamental a la libertad de expresión". "Frente a esta afirmación del Juez, se debe significar en primer lugar que también estamos frente a otro derecho fundamental como es el derecho al honor, que en caso de producirse la publicación del libro, no es que pueda ser restringido, es que podrá ser vulnerado, lesionado, como consecuencia de la intromisión ilegítima, vulneración que provocará un menoscabo o lesión irreversible, pues el daño ya estará hecho, sin perjuicio de las acciones posteriores a la lesión", destaca el recurso.

"El Ministerio Fiscal ha interesado una medida cautelar consistente en la suspensión provisional de la publicación del libro y que se le dé traslado de una copia a fin de examinar con rigor su contenido, tal cual pretende ser publicado, y así previo traslado de una copia del mismo, emitir el dictamen correspondiente. Por tanto, la medida cautelar interesada resulta debidamente proporcionada, justificada y no comporta en la forma interesada ningún menoscabo material y directo en el derecho a la libertad de expresión", indica el escrito. La decisión final queda en manos de la Audiencia de Barcelona.