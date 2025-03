El PSOE pide a Bellido que triplique el presupuesto para la instalación de ascensores en Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, un mayor esfuerzo en la instalación de ascensores y que aborde el aislamiento social de miles de familias cordobesas, por lo que pide que se triplique el presupuesto previsto para el 2025 fijado en 600.000 euros y otros 600.000 euros para 2026. Precisamente hoy el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las bases de esta nueva convocatoria de ayudas destinadas, además depara la instalación de ascensores, para la adaptación de viviendas a personas con discapacidad, obras de emergencia, mejora de espacios libres y rehabilitación de fachadas en el casco histórico.

Hurtado ha recordado que la gran mayoría de las familias que no disponen de vivienda con ascensor y deben subir y bajar a sus pisos por escalera, suelen ser familias de baja renta y personas jubiladas con enormes problemas de movilidad, que viven en edificios antiguos.

Casi 25.000 pisos

En definitiva, son personas que necesitan de ascensor y que en muchos casos "se encuentran secuestradas en sus casas y a quienes los vecinos les tienen que hacer hasta las compras". El portavoz del PSOE ha señalado que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Córdoba capital hay casi 25.000 pisos situados en plantas terceras o más altas sin ascensor, lo que supone el 26 % de los pisos elevados en edificios de tres o más plantas que hay en la ciudad.

Instalación de ascensores

Ante esta situación, a Hurtado le parece del todo insuficiente que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, en la convocatoria aprobada, se destinan 600.000 euros para la instalación de ascensores en 2025 para 35 actuaciones y 447 viviendas. Frente a eso, el PSOE cree que en Córdoba “necesitaríamos 56 años con este presupuesto para cubrir las necesidades”, afirma Hurtado. El portavoz socialista pide a Bellido que “dé mucho más trabajo a Vimcorsa" porque considera que es una empresa municipal a la que el alcalde tiene "paralizada, sin ninguna promoción de VPO en marcha y con un programa de rehabilitación de viviendas más que insuficiente”.

Vimcorsa presenta esta semana una cuenta de resultados del 2024 con pérdidas de 765.461 euros, algo que a juicio del portavoz socialista no es más que el refljo de "no tener actividad alguna de venta de viviendas y con unos costes fijos que no se cubren".